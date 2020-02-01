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Anna Begiashvili
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В Петербурге задержали участников акции против конституционной реформы Материал редакции

Одному из них вызвали скорую помощь.

2 комментария
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На Сенатской площади в Санкт-Петербурге прошла акция в защиту основ конституционного строя. Полиция задержала девять участников, сообщает «МБХ медиа».

Dave Frenkel @merr1k
На сенатской жёсткие задержания пикетчиков против конституционной реформы https://t.co/Mcb7yScQuz

Один человек при задержании ударился головой о землю, ему вызвали скорую помощь, пишет «Дождь». Задержанных доставили в 77 и 78 отделы полиции.

В акции приняли участие несколько десятков человек. Они выступили против внесения в Конституцию изменений, предложенных Владимиром Путиным.

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#новости #конституция #митинги #полиция

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2 комментария
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Andrew Kostin

2

Ударился, да. Сам.

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Грэм Грэмский

Andrew
1

Упал пару раз на кулак, бывает с каждым

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