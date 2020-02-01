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Одному из них вызвали скорую помощь.
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге прошла акция в защиту основ конституционного строя. Полиция задержала девять участников, сообщает «МБХ медиа».
Один человек при задержании ударился головой о землю, ему вызвали скорую помощь, пишет «Дождь». Задержанных доставили в 77 и 78 отделы полиции.
В акции приняли участие несколько десятков человек. Они выступили против внесения в Конституцию изменений, предложенных Владимиром Путиным.
Ударился, да. Сам.