Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Anna Begiashvili
1110

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России Материал редакции

Он напомнил о строчках «Богом хранимая родная страна» в гимне.

35 комментариев
В закладки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России, сообщает «Интерфакс».

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит», — сказал патриарх на трапезе по случаю одиннадцатой годовщины своей интронизации.

Он отметил, что говорит не только о православных, но и «о мусульманах и о многих других».

Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?

Патриарх Кирилл

Веру в Бога патриарх назвал «возвышенной идеей», которая формирует не только личную, но также общественную и политическую нравственность.

#новости #рпц

Спасибо за наводку fox_rus
Новости
Подписан
Отписаться
К эвакуации россиян из Китая подключат военные самолёты
ВКС начнут перевозить российских граждан из наиболее поражённых районов.
0
12
Реклама на TJ
{ "author_name": "fox_rus", "author_type": "self", "tags": ["\u0440\u043f\u0446","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 35, "likes": 12, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 140205, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 01 Feb 2020 16:36:00 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 140205, "author_id": 18932, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/140205\/get","add":"\/comments\/140205\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/140205"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Опушко

22

Окей, но пусть всех богов тогда вписывают

Ответить

Федя Кузнецов

16

А можно вписать в конституцию, что я люблю крекеры, просто, а хули нет?

Ответить

Times Roman

Федя
0

Можно вписать что у тебя проблемы с запятыми.

Ответить

Миша Блинов

16

Можно будет всех неверующих засадить в тюрягу за нарушение конституции

Ответить

Игорь

6

А что если в конституцию добавить коррупцию, воровство, тупость, шлюх и педофилию? Ну вот это все, что интересно правительству

Ответить

fox_rus

Игорь
0

узаконить?

Ответить

Алексей Патрин

fox_rus
2

А потом оплачивать по карте Тройка.

Ответить

Игорь

fox_rus
0

Да не, просто в конституцию ради прикола, где-то рядом с богом

Ответить

Мошиндейр Омаев

Игорь
0

Не самый плохой вариант, т.к. можно будет обложить налогами.

Ответить

Ешь Черри

3

Как можно вписать то, чего нет? 

Ответить

Игорь

Ешь
8

Права и свободы же вписаны

Ответить

CiZerin

Ешь
0

Ну, в принципе легко. Бог - это концепция, принятая определенным кругом граждан.

Ответить

Иван Семёныч

Ешь
0

А ты докажи, что его нет 😀

Ответить

Игорь

4

Агрессивное продвижение бизнеса

Ответить

Алексей Михайлович

2

Можно в конституцию внести запрет на короно вирс? 💥

Ответить

Алексей Селезнев

Алексей
4

Заболел - плати штраф

Ответить

Ешь Черри

1

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Куда смотрит ФАС? 

Ответить

Лев Люкшин

1

А меня впишут?

Ответить

шарлиз терон loves е.коловрата

1

Конституция России после того, как послушают всех, кто хочет туда внести правки 

Ответить

Алексей Дьяконов

1

Я предлагаю вписать патриарху по ебалу

Ответить

Миша Давыдов

0

А что по этому поводу думает Аллах?

Ответить

Миша Блинов

Миша
0

Стоит спросить его пресс-секретаря Муххамеда

Ответить

Паша Красников

Миша
1

Али?

Ответить

Миша Блинов

Паша
1

Поправил

Ответить

ouxen

Паша
0

жаль

Ответить

Ешь Черри

Миша
0

Иншала ☝️

Ответить

.

–7

Неужели годная инициатива.

Ответить

Anton Gostev

0

Путина?

Ответить

Паша Красников

Anton
–1

Сталина

Ответить

Озорной Лис

0
Ответить

Иван Семёныч

0

Бог.Россия.Президент

Ответить

Игорь Туманов

0

Блять

Ответить

Ручной пулемет

0

До кучи, чтобы лишний раз не правки не вносить?

Ответить

Андрей Николаевич

0

и перенести туда пункт "Не более двух сроков подряд" 

Ответить

Шапка Ландквиста

0

И убрать строчки про светское государство?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
Тред: мужчины рассказывают, когда они последний раз плакали и почему
Из-за фильмов, музыки, тяжёлых жизненных ситуаций и не только.
242
Интернет и мемы
Девушка возмутилась, что её фото набрало меньше лайков, чем бодипозитивщица. Это превратили в мем о странных сравнениях
В Твиттере напомнили, что в интернете и кастрюля пюре может собрать больше лайков, чем полуобнажённые фото.
326
Новости
Трамп введёт ограничения на американские визы ещё для шести стран. Белоруссии среди них нет, но есть Киргизия
Теперь официально.
142
Популярное за три дня
Интернет и мемы
В Токио закрылся один из «Макдоналдсов». Соседний Burger King баннером поблагодарил заведение за годы конкуренции
Немного об отношениях вечных соперников по-японски. Но без дружеского скрытого подкола не обошлось.
45
Животные
Поймал маковую булочку
4
Новости
В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» обрушилась крыша. Один рабочий погиб, есть пострадавшие
Обрушение засняли с квадрокоптера, на ролике видно, как один из рабочих бежит к корзине.
239

Прямой эфир

Виталий Нестеров

Число заболевших пневмонией…

Vladyslav Chikov

Великобритания официально вышла…

Никита Бабич

В Петербурге во время демонтажа…

Ольга Семенова

Как вам Санкт-Петербург…

ouxen

Патриарх Кирилл предложил…

Vladyslav Chikov

Великобритания официально вышла…

Михаил Октябрьский

Владелец магазина во…

Yaroslav Maltsev

Запись в подсайте Спорт

Унылый Лось

Владелец магазина во…

Шапка Ландквиста

А что теперь будет с митингом?

Боярин

А что теперь будет с митингом?

Шапка Ландквиста

А что теперь будет с митингом?

Никита Бабич

Число заболевших пневмонией…

Сальвадор Корж

Владелец магазина во…

Шапка Ландквиста

Патриарх Кирилл предложил…

Никита Бабич

Число заболевших пневмонией…

Иван Зимин

Запись в подсайте Twitter

Andrew Kostin

В Петербурге задержали…

Иван Семёныч

Патриарх Кирилл предложил…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]