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Он напомнил о строчках «Богом хранимая родная страна» в гимне.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России, сообщает «Интерфакс».
«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит», — сказал патриарх на трапезе по случаю одиннадцатой годовщины своей интронизации.
Он отметил, что говорит не только о православных, но и «о мусульманах и о многих других».
Веру в Бога патриарх назвал «возвышенной идеей», которая формирует не только личную, но также общественную и политическую нравственность.
А можно вписать в конституцию, что я люблю крекеры, просто, а хули нет?
А что если в конституцию добавить коррупцию, воровство, тупость, шлюх и педофилию? Ну вот это все, что интересно правительству
Как можно вписать то, чего нет?
Можно в конституцию внести запрет на короно вирс? 💥
Конституция России после того, как послушают всех, кто хочет туда внести правки
А что по этому поводу думает Аллах?
Стоит спросить его пресс-секретаря Муххамеда
Путина?