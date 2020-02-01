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Новости
Anna Begiashvili
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Правительство временно запретило безвизовые туристические поездки в Китай Материал редакции

Это очередная мера против распространения коронавируса нового типа.

7 комментариев
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке безвизовых туристических поездок в Китай. Документ опубликован на сайте правительства.

Также правительство приостановило выдачу трудовых виз гражданам Китая и запретило им въезд в Россию четыре пропускных пункта на границе с Монголией.

Меры направлены на то, чтобы помешать распространению инфекции в России. 31 января стало известно о первых заражениях в России — в Забайкальском крае и Тюменской области. Двоих граждан Китая изолировали и поместили под «жёсткое наблюдение».

В городе Ухань, откуда распространился коронавирус нового типа, находятся около 300 россиян. Владимир Путин распорядился подключить к эвакуации российских граждан самолёты Военно-космических сил России.

#новости #вирусизкитая

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7 комментариев
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Alexander Balan

–2

А что государство может запрещать своим гражданам посещать какие то страны? Охренеть

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Виталий Лановой

Alexander
1

При анкапе такого не будет.

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N/a

Alexander
0

Получай визу в Китай и едь куда хочешь

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Alexander Balan

N/a
0

Так одно дело когда запрещает сам Китай, другое дело когда страна запрещает посещать какую то либо страну, она может только рекомендовать не посещать, а запретить это конечно да

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N/a

Alexander
0

Никто не запрещал посещать Китай, запретили безвизовые туристические поездки в составе организованных групп 

Временно приостановить безвизовые туристические поездки,

предусмотренные Соглашением  о безвизовых групповых туристических поездках

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Yaroslav Maltsev

Alexander
0

Ну съезди в Крым по крымскому мосту

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Eugene Panfilov

0

Новость звучит страшнее, чем есть на самом деле.

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