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Это очередная мера против распространения коронавируса нового типа.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке безвизовых туристических поездок в Китай. Документ опубликован на сайте правительства.
Также правительство приостановило выдачу трудовых виз гражданам Китая и запретило им въезд в Россию четыре пропускных пункта на границе с Монголией.
Меры направлены на то, чтобы помешать распространению инфекции в России. 31 января стало известно о первых заражениях в России — в Забайкальском крае и Тюменской области. Двоих граждан Китая изолировали и поместили под «жёсткое наблюдение».
В городе Ухань, откуда распространился коронавирус нового типа, находятся около 300 россиян. Владимир Путин распорядился подключить к эвакуации российских граждан самолёты Военно-космических сил России.
А что государство может запрещать своим гражданам посещать какие то страны? Охренеть
Так одно дело когда запрещает сам Китай, другое дело когда страна запрещает посещать какую то либо страну, она может только рекомендовать не посещать, а запретить это конечно да