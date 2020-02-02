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Четверо пострадали.
В кафе в Новосибирске обрушилась кровля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по Новосибирской области. Погиб один человек, ещё четверо пострадали.
Площадь обрушения — 240 квадратных метров. Оно произошло в пристроенном к кафе одноэтажном здании, которое использовалось в качестве раздевалки. В кафе в это время находились почти 200 человек. Организатор вечеринки задержан.
Причиной происшествия предположительно стало скопление снега. Собеседник ТАСС в МЧС рассказал, что крыша пристройки была деревянной, она не выдержала большого слоя снега. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Организатор вечеринки задержан.
А он то тут причем?
В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
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