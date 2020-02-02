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Anna Begiashvili
810

В новосибирском кафе под тяжестью снега обрушилась кровля. Один человек погиб Материал редакции

Четверо пострадали.

7 комментариев
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Фото НГС.Новосибирск

В кафе в Новосибирске обрушилась кровля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по Новосибирской области. Погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Площадь обрушения — 240 квадратных метров. Оно произошло в пристроенном к кафе одноэтажном здании, которое использовалось в качестве раздевалки. В кафе в это время находились почти 200 человек. Организатор вечеринки задержан.

Причиной происшествия предположительно стало скопление снега. Собеседник ТАСС в МЧС рассказал, что крыша пристройки была деревянной, она не выдержала большого слоя снега. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

#новости #происшествия #регионы

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7 комментариев
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Олег Ивахнов

1

Организатор вечеринки задержан.

А он то тут причем?

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Zoibana

Олег
2

Кто убежать не успел, того и повязали.

Ответить

Владимир Земсков

Олег
0

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.

Ответить

Zoibana

Владимир
0

Вечер перед началом мероприятия. Этот чел стоит на крыше и спрашивает у снега:
- Вам, наверное, интересно, зачем я сегодня всех вас здесь собрал?

Ответить

Андрей Рядькин

–1

Хипстерское место. Хуею с бумеров в комментах местных пабликов 

Ответить

DESAAD LXI

Андрей
3

Очередная заброшка в аварийном состоянии, в которой сделали суровый лофт?)

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0
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