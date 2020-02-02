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Anna Begiashvili
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ВОЗ зафиксировала первую смерть от коронавируса нового типа за пределами Китая Материал редакции

Заразившийся мужчин умер на Филиппинах.

7 комментариев
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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первую смерть от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая. 1 февраля на Филиппинах умер 44-летний мужчина.

Больной был гражданином Китая. Он прибыл на Филиппины из города Ухань, откуда и распространился вирус. Мужчина обратился к врачам с жалобами на лихорадку, кашель и боль в горле. У него выявили коронавирус нового типа и вирусный грипп типа В.

По последним данным, число заразившихся достигло 14 411 человек. В Китае от нового коронавируса умерли 304 человека. Выздоровели 330 человек. 31 января стало известно о первых заражениях в России — в Забайкальском крае и Тюменской области.

#новости #вирусизкитая

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7 комментариев
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Прекрасен, как Иисус

3

31 января стало известно о первых заражениях в России

Нет, заразились они не в России, а привезли эту хрень с собой.

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Евгений Мартюхин

Прекрасен,
0

А что tj молчит, что инфицированный китаец на связь вышел в Чите и рассказывает интересные вещи Чита ру почитайте

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Кенчанский

0

Заразившийся мужчин умер на Филиппинах.

Гендерно нейтральный мужчина.

Ответить

Лев Кузнецов

0

Что-то мне подсказывает, что умер он от гриппа ИЗ-ЗА nCoV

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Michael Smith

Лев
0

скорее от пневмонии

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bor_vn

0

@Galyaska Кагда новость про Джонни Деппа?

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DESAAD LXI

bor_vn
0

А чё он? Того?

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