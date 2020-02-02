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Заразившийся мужчин умер на Филиппинах.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первую смерть от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая. 1 февраля на Филиппинах умер 44-летний мужчина.
Больной был гражданином Китая. Он прибыл на Филиппины из города Ухань, откуда и распространился вирус. Мужчина обратился к врачам с жалобами на лихорадку, кашель и боль в горле. У него выявили коронавирус нового типа и вирусный грипп типа В.
По последним данным, число заразившихся достигло 14 411 человек. В Китае от нового коронавируса умерли 304 человека. Выздоровели 330 человек. 31 января стало известно о первых заражениях в России — в Забайкальском крае и Тюменской области.
31 января стало известно о первых заражениях в России
Нет, заразились они не в России, а привезли эту хрень с собой.
А что tj молчит, что инфицированный китаец на связь вышел в Чите и рассказывает интересные вещи Чита ру почитайте
Что-то мне подсказывает, что умер он от гриппа ИЗ-ЗА nCoV
www.blackhistorymonth.org.uk