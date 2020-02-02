Прямой эфир
Скульптура попала в книгу рекородов Гиннеса.
На австрийском горнолыжном курорте Ризнеральм слепили самого большого в мире снеговика, сообщает DW. Снеговика высотой 38,04 метра занесли в книгу рекордов Гиннеса.
Возводить снеговика начали в середине декабря 2019 года. В общей сложности на него ушло около 800 тонн снега. Лепку организовали местные туроператоры и спонсоры, они вложили в акцию около 60 тысяч евро.
Гигант получил имя Ризи, что напоминает немецкое слово riese — «великан». Предыдущим рекордсменом была снежная баба высотой 37,21 метра, которую слепили в 2008 году в американском штате Мэн.
Незачет, в моей системе снеговик- это три шара стоящих один поверх другого, А это хуй собачий, пусть переделывают
Так вот куда весь снег делся
Вот откуда Собянин достал снег