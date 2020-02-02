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Anna Begiashvili
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В Австрии слепили самого большого снеговика — его высота 38,04 метра Материал редакции

Скульптура попала в книгу рекородов Гиннеса.

12 комментариев
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​Снеговик Ризи в  Ризнеральме

На австрийском горнолыжном курорте Ризнеральм слепили самого большого в мире снеговика, сообщает DW. Снеговика высотой 38,04 метра занесли в книгу рекордов Гиннеса.

Возводить снеговика начали в середине декабря 2019 года. В общей сложности на него ушло около 800 тонн снега. Лепку организовали местные туроператоры и спонсоры, они вложили в акцию около 60 тысяч евро.

Гигант получил имя Ризи, что напоминает немецкое слово riese — «великан». Предыдущим рекордсменом была снежная баба высотой 37,21 метра, которую слепили в 2008 году в американском штате Мэн.

#новости #рекорды

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12 комментариев
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Евгений Козлов

8

Похож на Мистера Жопосранчика

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Alexander White

6

Разве можно назвать снеговиком, тупо гору снега?

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Дитковский

5

Выглядет как хуй

Ответить

Аристарх Знаменский

4

Незачет, в моей системе  снеговик- это три шара стоящих один поверх другого, А это хуй собачий, пусть переделывают

Ответить

Митя Простомолотов

1

это не снеговик

Ответить

andorus

0

Что это бля

Ответить

Мишански

0

Так вот куда весь снег делся

Ответить

Brown Zweig

Мишански
0

Вот откуда Собянин достал снег 

Ответить

Артур Сакаев

Brown
0

Товарищи, давайте в комментариях пожалуйста без политики

Ответить

Artem Marunchak

0

Хуевый снеговик какой-то

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Артур Сакаев

0

печально

Ответить

да нет наверное

0

откуда в Австрии столько снега? у них же щас лето

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