На австрийском горнолыжном курорте Ризнеральм слепили самого большого в мире снеговика, сообщает DW. Снеговика высотой 38,04 метра занесли в книгу рекордов Гиннеса.

Возводить снеговика начали в середине декабря 2019 года. В общей сложности на него ушло около 800 тонн снега. Лепку организовали местные туроператоры и спонсоры, они вложили в акцию около 60 тысяч евро.