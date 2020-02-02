Прямой эфир
что происходит в интернете
Baza пишет, что спортсмен сломал тому нос.
На двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе московского управления Росгвардии подтвердили информацию о задержании мужчины и заведение уголовного дела, но имени не назвали. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что у одного из задержанных в ходе досмотра нашли пакетик с кокаином.
Baza пишет, что Кушиташвили задержали 2 февраля. Он якобы забирал наркотики со своим другом Овиком Оганнисяном. По данным издания, росгвардейцы зашли за мужчинами в подъезд дома и увидели, как они «снимают закладку». При задержании Кушиташвили сломал одному из сотрудников Росгвардии нос.
Даже интересно сядет он на 4 года или в них стаканчики только нельзя кидать?!)
Когда у тебя есть шокер, дубинка, каска, защита всех частей тела, но ты никто и ничто против подготовленного человека
откуда росгвардейцы знали, что там лежит закладка
на видео минимум 7 человек в форме, кто-то даже в бронежилете. как-то это не очень вяжется с тем, как подается история, мол "просто зашли за мужчинами в подъезд и увидели, как те берут закладку"
Да, как-то воображение не может реалистично такую картину нарисовать. А боксеры уже были достаточно обдолблены, чтобы не заметить росгвардейцев позади?
Георгия Кушиташвили
Типичное христианское имя.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что у одного из задержанных в ходе досмотра нашли пакетик с кокаином
Как он узнал, что это кокаин? Зачем они пошли за ними в подъезд?
"На двукратного чемпиона России по боксу завели дело о нападении на росгвардейца"."Baza пишет, что спортсмен сломал тому нос".
Эх ребята, это вам не Голунова задерживать.
на видео целая группа захвата, очевидно что арест был уже подготовлен, и взяли они челов на свою же закладку, интересно, а есть закон, который разрешает ментам кладменами подрабатывать?
Сидят значит в январе мирно на лавочке во дворе росгвардейцы в полной боевой экипировке, рассказывая друг другу о тяготах жизни и вдруг проходят мимо них в подъезд два здоровых мужика, у одного на олимпийке так и написано не по нашему " RUSSIAN BOXING TEAM". Росгвардейцы сразу и подумали: Наркоманы наверное..
Респект таким проницательным сотрудникам