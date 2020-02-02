Видео: Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили вместе с другом выводят из подъезда, где они только что подняли сверток с наркотиками.



Самые внимательные могут разглядеть и росгвардейца, которому Кушиташвили сломал нос.

Видео: Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили вместе с другом выводят из подъезда, где они только что подняли сверток с наркотиками.Самые внимательные могут разглядеть и росгвардейца, которому Кушиташвили сломал нос.