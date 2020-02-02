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Anna Begiashvili
2732

На двукратного чемпиона России по боксу завели дело о нападении на росгвардейца Материал редакции

Baza пишет, что спортсмен сломал тому нос.

19 комментариев
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На двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе московского управления Росгвардии подтвердили информацию о задержании мужчины и заведение уголовного дела, но имени не назвали. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что у одного из задержанных в ходе досмотра нашли пакетик с кокаином.

Baza пишет, что Кушиташвили задержали 2 февраля. Он якобы забирал наркотики со своим другом Овиком Оганнисяном. По данным издания, росгвардейцы зашли за мужчинами в подъезд дома и увидели, как они «снимают закладку». При задержании Кушиташвили сломал одному из сотрудников Росгвардии нос.

Baza
Видео: Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили вместе с другом выводят из подъезда, где они только что подняли сверток с наркотиками.Самые внимательные могут разглядеть и росгвардейца, которому Кушиташвили сломал нос.
Видео: Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили вместе с другом выводят из подъезда, где они только что подняли сверток с наркотиками.

Самые внимательные могут разглядеть и росгвардейца, которому Кушиташвили сломал нос.

#новости #наркотики #росгвардия

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19 комментариев
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Алексей Козлов

9

Даже интересно сядет он на 4 года или в них стаканчики только нельзя кидать?!)

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Michael Smith

Алексей
1

Они закладку взяли, конечно сядет.

Ответить

Ruslan Milevskiy

Алексей
1

Как актриса, получил штраф и условку 

Ответить

Вальдемар

6

Когда у тебя есть шокер, дубинка, каска, защита всех частей тела, но ты никто и ничто против подготовленного человека

Ответить

Сергей Ляхов

6

откуда росгвардейцы знали, что там лежит закладка

Ответить

FTOH

Сергей
1

Ты же знаешь сколько платят в росгвардии? Приходится подрабатывать кладменом

Ответить

Сергей Ляхов

FTOH
4

на видео минимум 7 человек в форме, кто-то даже в бронежилете. как-то это не очень вяжется с тем, как подается история, мол "просто зашли за мужчинами в подъезд и увидели, как те берут закладку"

Ответить

Eugene Panfilov

Сергей
0

Да, как-то воображение не может реалистично такую картину нарисовать. А боксеры уже были достаточно обдолблены, чтобы не заметить росгвардейцев позади?

Ответить

Амир Аль-Мопеди

–2

Георгия Кушиташвили

Типичное христианское имя.

Ответить

Новая папка

Амир
5

В Грузии христианство раньше Великой Могучей Руси появилось.

Ответить

Sancta Sanctorum

1
Ответить

Леонид Федотов

0

Ну это на пожизненное тянет, конечно же

Ответить

Новая папка

0

 Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что у одного из задержанных в ходе досмотра нашли пакетик с кокаином

Как он узнал, что это кокаин? Зачем они пошли за ними в подъезд? 

Ответить

Пининь Суньвынь

0

Шкуроходошвили

Ответить

Alex Dark

0

"На двукратного чемпиона России по боксу завели дело о нападении на росгвардейца"."Baza пишет, что спортсмен сломал тому нос".

Эх ребята, это вам не Голунова задерживать. 

Ответить

Андрей Беликов

0

на видео целая группа захвата, очевидно что арест был уже подготовлен, и взяли они челов на свою же закладку, интересно, а есть закон, который разрешает ментам кладменами подрабатывать? 

Ответить

NiemandDa

Андрей
0

Ну, справедливости ради, закладку мог сделать настоящий кладмен, а чтобы его не посадили, согласился "сотрудничать" и участвовать в подставе

Ответить

Иван Семёныч

Андрей
0

А какой закон запрещает устраивать контрольную закупки?

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Сидят значит в январе мирно на лавочке  во дворе росгвардейцы в полной боевой экипировке, рассказывая друг другу о тяготах жизни и вдруг проходят мимо них в подъезд два здоровых мужика, у одного на олимпийке так и написано не по нашему " RUSSIAN BOXING TEAM". Росгвардейцы сразу и подумали: Наркоманы наверное..  
Респект таким проницательным сотрудникам

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