Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Anna Begiashvili
6020

Один из заражённых коронавирусом в России пожаловался журналистам на условия содержания. Он узнал о диагнозе из СМИ Материал редакции

Больной рассказал, что врачи не сообщают ему результаты анализов.

48 комментариев
В закладки

«Чита.ру» опубликовала письмо одного из граждан Китая, у которых обнаружили коронавирус в России. Ван Юньбинь рассказал, что ему не сообщили ни диагноз, ни другие результаты обследования, хотя кровь брали на анализ шесть раз. О том, что он заразился 2019-nCoV, китаец узнал из СМИ.

«О том, что я, возможно, заражён, узнал из новостей. Если [это так], я хочу перед всеми извиниться. Мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться», — написал Ван Юньбинь. Под карантин также попали его жена и двухлетняя дочь, у которой температура и диарея.

Мы хотели бы получить результаты анализа, знать больны мы или нет. Если вдруг у нас есть заболевание, моему ребенку нужно срочно оказать помощь.

Ван Юньбинь

Ван Юньбинь прислал редакции видео из инфекционной больницы Читы и пожаловался на условия содержания. По его словам, многих врачей в выходные нет на работе, и он не уверен, что при необходимости его дочери смогут оказать экстренную помощь. «В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента», — отметил он.

В пресс-службе губернатора Забайкальского края заявили, что Ван Юньбиню и его семье обеспечили круглосуточную связь с медицинским персоналом. Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в больнице.

По последним данным, число заразившихся достигло 14 411 человек. В Китае от нового коронавируса умерли 304 человека. Выздоровели 330 человек. 31 января стало известно о первых заражённых, находящихся в России — в Забайкальском крае и Тюменской области.

#новости #вирусизкитая

Новости
Подписан
Отписаться
На двукратного чемпиона России по боксу завели дело о нападении на росгвардейца
Baza пишет, что спортсмен сломал тому нос.
2
15
Реклама на TJ
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0438\u0437\u043a\u0438\u0442\u0430\u044f"], "comments": 48, "likes": 15, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 140343, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 02 Feb 2020 14:15:29 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 140343, "author_id": 155145, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/140343\/get","add":"\/comments\/140343\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/140343"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Православие. Патриотизм.

0

 В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента

В стране-мечте с коммунизмом у врачей отменили 8 часовой рабочий день? Ата-та. @Ded Pihto непорядок.

Ответить

Slow Dimon

Православие.
29

Там в больнице не один врач работает. Непривычно, звучит как фантастика.

Ответить

Православие. Патриотизм.

Slow
5

Да блин, знаю я. Я хотел тролльнуть Пихто, а вы все обломали.

Ответить

Сергей Лукин

Православие.
0

Скорее, ошибка в переводе.
Не "24 часа возле пациента" буквально (ни одна больница, даже супердорогая частная, такого позволить не может, если это не реанимация), а "24 часа быть готовым оказать помощь" 

Ответить

Dragan Velimirovic

Православие.
0

Пихто скажет, что во всем виноваты рыночные рефорым

Ответить

Ded Pihto

Православие.
0

В рашке у власти уголовники которые при совке сидели, наслаждайся плодами капитализма

Ответить

Dragan Velimirovic

Ded
0

которые при совке сидели

в кабинетах

Ответить

Православие. Патриотизм.

Dragan
0

С туалетом там же.

Ответить

Dragan Velimirovic

Православие.
0

Не-а

Ответить

Ded Pihto

Dragan
0

http://argumentua.com/stati/leonid-usvyatsov-nastoyashchii-uchitel-putina

Леонид Усвяцов. Настоящий учитель Путина
Почему во главе России &ndash; одуревший от жадности беспредельщик. Настоящим учителем и…
argumentua.com
Ответить

Dragan Velimirovic

Ded
0

Напомни, Путин был сотрудником какой спецслужбы и в интересах какого государства он там служил?

Ответить

Ded Pihto

Dragan
0

Сторожем в немецком посольстве работал ага

Ответить

IO

–13

В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента

Наверное поэтому там уже 300 погибших и от SARS умерло 350, хотя в РФ ни одного.

Если вдруг у нас есть заболевание, моему ребенку нужно срочно оказать помощь.

Да нихуя себе, ну ты наверное лучше врачей знаешь.

Честно говоря на месте врачей я бы ему сказал завалить ебало. Китайцы это самый наглый и охуевший народ в мире. Можно организовать ему прямой трансфер в Ухань, думаю с китайскими врачами он мгновенно встанет на ноги.

Ответить

Бугрименко Антон

IO
6

"Наверное поэтому там уже 300 погибших и от SARS умерло 350, хотя в РФ ни одного." - Наверное потому что очаг эпидемии в Китае, а не в России. Надеюсь тебе тоже скажут завалить ебало и пиздовать на свою шконку если попадешь в великодержавную больницу, а за шконкой твой ребенок будет лежать, потому что врачам виднее оказывать ему помощь ему или нет

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Бугрименко
–8

А ты, я полагаю, из тех ебанатов, которые советуют врачу, как тебе правильно удалить аппендикс?

Ответить

Бугрименко Антон

Прекрасен,
0

Я из тех у кого два разных врача не диагностировали и не лечили травму колена потому что само пройдет (спойлер - не прошло) и из тех кто вышел из травмпункта с другой травмой потому что раз хромаешь, значит ходишь, а раз ходишь значит можешь и упиздовать откуда пришел. Чтобы делать операции врачей должно хватать хотя бы количественно на эти операции

Ответить

Никита Бабич

IO
1

Необычный расизм

Ответить

Иван Семёныч

IO
0

Или лишить родительских прав за подвергание ребёнка опасности - проживание в России с ее хуевой медициной

Ответить

Владимир Филатов

2

поехал отдыхать в Китай

Как он тогда оказался в России?

Ответить

Словесный Интервент

Владимир
6

Вернулся из отпуска

Ответить

Владимир Филатов

Словесный
1

Так он же гражданин Китая

Ответить

Nurbek Yesmagambetov

Владимир
15

Чтобы жить в России не обязательно быть гражданином России

Ответить

Владимир Филатов

Nurbek
1

да, но для меня это не было ясно из текста

Ответить

ouxen

Nurbek
–1
Ответить

Евгений Мартюхин

Владимир
0

На поезде приехал, 5 дней по Чите  бродил
https://www.chita.ru/news/141258/

Ответить

Настя Иванова

–1

Забавно, что условия содержания на которые он пожаловался, считаются хорошими в России.

Ответить

Валентин Жетонофф

Настя
–1

в каком месте?

Ответить

Настя Иванова

Валентин
5

Я знаю несколько больниц в Петербурге, где состояние палат в разы хуже. А тут Чита, либо в Чите больницы лучше, чем в Петербурге, либо иностранцу специально выделили относительно приличную палату.

Ответить

Валентин Жетонофф

Настя
–1

а я знаю кучу нормальных палат и что дальше? 

Ответить

Настя Иванова

Валентин
1

Ты спросил в каком месте такие условия считаются хорошими, я ответила, что в Петербурге. Причем тут хорошие палаты, которые ты знаешь? 

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Настя
0

Китайцы определенно умеют болеть с комфортом. Вот он и удивляется.

Ответить

Настя Иванова

Прекрасен,
0

По поводу второй фотки, не люблю китайцев, но все же у них в таких ситуациях экстренно развертывают новые временные больницы, а у нас родственников просят принести больным матрасы в коридор.

Ответить

Валентин Жетонофф

–10

вот и все встало на свои места. Коронавируса нет, ведь везде трещат, что в РФ двое зараженных и это всё подтвердили, а сам зараженный даже не знает об этом, у него берут кровь и пытаются хоть что-то найти, а нихера нет, но похайпиться же надо. 

Ответить

Darya Timofeeva

Валентин
3

Бля чел ты будешь рад, если тебе скажут, что ты меченый? 

Ответить

Валентин Жетонофф

Darya
–1

это был идиотский комментарий, ирония, шутка.

Ответить

ouxen

Валентин
0

как тебе живется с таким чувством юмора?

Ответить

Yaroslav Maltsev

1

Министерство здравоохранения поручило провести проверку условий оказания медицинской помощи в больнице Читы после жалобы пациента с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Ответить

Александра Хотимченко

Yaroslav
0

Заблокированном в России) 

Ответить

Semen Semenov

1

Будни российской медицины удивляют даже китайцев

Ответить

Mad Brainiac

1

условия содержания

Ответить

hyposlasher

0

Долгополов правильно сделал что свалил

Ответить

Сергей Лукин

–2

Как смотреть видос инфицированного китайца.

Ответить

Заур Зауров

0

Все таки есть какие нибудь экспресс анализы для определения этого вируса ? Каким образом они определяют этот вирус?

Ответить

Hambala Fully

0
Ответить

Artem Monahov

0

многих врачей в выходные нет на работе

Вообще не новость, когда в выходной день на отделение один главный врач и пара медсестёр. В Чите наверно совсем плохо, но я как-то попал в хирургию в выходной день благодаря такому вот одинокому врачу не сдох.

Ответить

Тимур Петров

0

 Ван Юньбинь прислал редакции видео из инфекционной больницы Читы и пожаловался на условия содержания. 

Вроде все норм, по российским меркам это 4 звезды.

Ответить

Dragan Velimirovic

–1

Так я не понял, один из зараженных или один из "возможно зараженных"?

Ответить

Darya Timofeeva

Dragan
0

Зараженных 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Великобритания официально вышла из Евросоюза
«Брекзит» произошёл 1 февраля в два часа ночи по Москве.
97
Новости
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России
Он напомнил о строчках «Богом хранимая родная страна» в гимне.
155
Новости
Правительство заявило о первых двух случаях заражения новым коронавирусом в России
Заболевшие изолированы и находятся под контролем, заявили в штабе.
169
Популярное за три дня
Новости
В Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» обрушилась крыша. Один рабочий погиб, есть пострадавшие
Обрушение засняли с квадрокоптера, на ролике видно, как один из рабочих бежит к корзине.
241
Новости
Правительство заявило о первых двух случаях заражения новым коронавирусом в России
Заболевшие изолированы и находятся под контролем, заявили в штабе.
169
Интернет и мемы
В Токио закрылся один из «Макдоналдсов». Соседний Burger King баннером поблагодарил заведение за годы конкуренции
Немного об отношениях вечных соперников по-японски. Но без дружеского скрытого подкола не обошлось.
45

Прямой эфир

ouxen

Один из заражённых…

Zoibana

Запись в подсайте Интернет и мемы

Vladyslav Chikov

Интервью отчисленного студента…

Danila Poyarkov

В Челябинске пытались продать…

ouxen

Один из заражённых…

Тимур Петров

Один из заражённых…

Бугрименко Антон

Один из заражённых…

Ded Pihto

Один из заражённых…

Ruslan Milevskiy

На двукратного чемпиона России…

Danila Poyarkov

В Челябинске пытались продать…

Настя Иванова

Один из заражённых…

Vladyslav Chikov

Интервью отчисленного студента…

Dragan Velimirovic

Один из заражённых…

ouxen

В Челябинске пытались продать…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]