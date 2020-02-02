Больной рассказал, что врачи не сообщают ему результаты анализов.

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«Чита.ру» опубликовала письмо одного из граждан Китая, у которых обнаружили коронавирус в России. Ван Юньбинь рассказал, что ему не сообщили ни диагноз, ни другие результаты обследования, хотя кровь брали на анализ шесть раз. О том, что он заразился 2019-nCoV, китаец узнал из СМИ.

«О том, что я, возможно, заражён, узнал из новостей. Если [это так], я хочу перед всеми извиниться. Мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться», — написал Ван Юньбинь. Под карантин также попали его жена и двухлетняя дочь, у которой температура и диарея.

Мы хотели бы получить результаты анализа, знать больны мы или нет. Если вдруг у нас есть заболевание, моему ребенку нужно срочно оказать помощь. Ван Юньбинь

Ван Юньбинь прислал редакции видео из инфекционной больницы Читы и пожаловался на условия содержания. По его словам, многих врачей в выходные нет на работе, и он не уверен, что при необходимости его дочери смогут оказать экстренную помощь. «В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента», — отметил он.

В пресс-службе губернатора Забайкальского края заявили, что Ван Юньбиню и его семье обеспечили круглосуточную связь с медицинским персоналом. Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в больнице.