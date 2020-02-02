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Больной рассказал, что врачи не сообщают ему результаты анализов.
«Чита.ру» опубликовала письмо одного из граждан Китая, у которых обнаружили коронавирус в России. Ван Юньбинь рассказал, что ему не сообщили ни диагноз, ни другие результаты обследования, хотя кровь брали на анализ шесть раз. О том, что он заразился 2019-nCoV, китаец узнал из СМИ.
«О том, что я, возможно, заражён, узнал из новостей. Если [это так], я хочу перед всеми извиниться. Мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться», — написал Ван Юньбинь. Под карантин также попали его жена и двухлетняя дочь, у которой температура и диарея.
Ван Юньбинь прислал редакции видео из инфекционной больницы Читы и пожаловался на условия содержания. По его словам, многих врачей в выходные нет на работе, и он не уверен, что при необходимости его дочери смогут оказать экстренную помощь. «В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента», — отметил он.
В пресс-службе губернатора Забайкальского края заявили, что Ван Юньбиню и его семье обеспечили круглосуточную связь с медицинским персоналом. Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в больнице.
По последним данным, число заразившихся достигло 14 411 человек. В Китае от нового коронавируса умерли 304 человека. Выздоровели 330 человек. 31 января стало известно о первых заражённых, находящихся в России — в Забайкальском крае и Тюменской области.
В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента
В стране-мечте с коммунизмом у врачей отменили 8 часовой рабочий день? Ата-та. @Ded Pihto непорядок.
Там в больнице не один врач работает. Непривычно, звучит как фантастика.
Да блин, знаю я. Я хотел тролльнуть Пихто, а вы все обломали.
Скорее, ошибка в переводе.
Не "24 часа возле пациента" буквально (ни одна больница, даже супердорогая частная, такого позволить не может, если это не реанимация), а "24 часа быть готовым оказать помощь"
В рашке у власти уголовники которые при совке сидели, наслаждайся плодами капитализма
которые при совке сидели
в кабинетах
С туалетом там же.
Напомни, Путин был сотрудником какой спецслужбы и в интересах какого государства он там служил?
В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента
Наверное поэтому там уже 300 погибших и от SARS умерло 350, хотя в РФ ни одного.
Если вдруг у нас есть заболевание, моему ребенку нужно срочно оказать помощь.
Да нихуя себе, ну ты наверное лучше врачей знаешь.
Честно говоря на месте врачей я бы ему сказал завалить ебало. Китайцы это самый наглый и охуевший народ в мире. Можно организовать ему прямой трансфер в Ухань, думаю с китайскими врачами он мгновенно встанет на ноги.
"Наверное поэтому там уже 300 погибших и от SARS умерло 350, хотя в РФ ни одного." - Наверное потому что очаг эпидемии в Китае, а не в России. Надеюсь тебе тоже скажут завалить ебало и пиздовать на свою шконку если попадешь в великодержавную больницу, а за шконкой твой ребенок будет лежать, потому что врачам виднее оказывать ему помощь ему или нет
А ты, я полагаю, из тех ебанатов, которые советуют врачу, как тебе правильно удалить аппендикс?
Я из тех у кого два разных врача не диагностировали и не лечили травму колена потому что само пройдет (спойлер - не прошло) и из тех кто вышел из травмпункта с другой травмой потому что раз хромаешь, значит ходишь, а раз ходишь значит можешь и упиздовать откуда пришел. Чтобы делать операции врачей должно хватать хотя бы количественно на эти операции
Или лишить родительских прав за подвергание ребёнка опасности - проживание в России с ее хуевой медициной
поехал отдыхать в Китай
Как он тогда оказался в России?
Вернулся из отпуска
Так он же гражданин Китая
Чтобы жить в России не обязательно быть гражданином России
На поезде приехал, 5 дней по Чите бродил
https://www.chita.ru/news/141258/
Забавно, что условия содержания на которые он пожаловался, считаются хорошими в России.
в каком месте?
Я знаю несколько больниц в Петербурге, где состояние палат в разы хуже. А тут Чита, либо в Чите больницы лучше, чем в Петербурге, либо иностранцу специально выделили относительно приличную палату.
а я знаю кучу нормальных палат и что дальше?
Ты спросил в каком месте такие условия считаются хорошими, я ответила, что в Петербурге. Причем тут хорошие палаты, которые ты знаешь?
Китайцы определенно умеют болеть с комфортом. Вот он и удивляется.
По поводу второй фотки, не люблю китайцев, но все же у них в таких ситуациях экстренно развертывают новые временные больницы, а у нас родственников просят принести больным матрасы в коридор.
вот и все встало на свои места. Коронавируса нет, ведь везде трещат, что в РФ двое зараженных и это всё подтвердили, а сам зараженный даже не знает об этом, у него берут кровь и пытаются хоть что-то найти, а нихера нет, но похайпиться же надо.
Бля чел ты будешь рад, если тебе скажут, что ты меченый?
это был идиотский комментарий, ирония, шутка.
Министерство здравоохранения поручило провести проверку условий оказания медицинской помощи в больнице Читы после жалобы пациента с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.
Все таки есть какие нибудь экспресс анализы для определения этого вируса ? Каким образом они определяют этот вирус?
многих врачей в выходные нет на работе
Вообще не новость, когда в выходной день на отделение один главный врач и пара медсестёр. В Чите наверно совсем плохо, но я как-то попал в хирургию в выходной день благодаря такому вот одинокому врачу не сдох.
Ван Юньбинь прислал редакции видео из инфекционной больницы Читы и пожаловался на условия содержания.
Вроде все норм, по российским меркам это 4 звезды.
Так я не понял, один из зараженных или один из "возможно зараженных"?