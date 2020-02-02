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The New York Times поговорила с 30 сотрудниками и моделями бренда.
Бывшие и нынешние руководители, сотрудники, подрядчики и модели Victoria's Secret рассказали The New York Times о «культуре женоненавистничества, запугиваний и домогательств» в команде бренда.
В частности, в сексуальных домогательствах обвинили Эда Разека — бывшего директора по маркетингу компании L Brands, которой принадлежит Victoriaʼs Secret. Несколько собеседников издания заявили, что Разек просил у моделей номера телефонов и предлагал им посидеть у него на коленях во время кастингов.
Модель Энди Муиз утверждает, что в 2007 году, когда ей было 19 лет, Разек пытался поцеловать её. В распоряжении NYT есть электронные письма мужчины к Муиз. Он пишет: «Я хочу овладеть тобой в каком-нибудь сексуальном месте». Девушка отказывалась от подобных предложений, и в 2008 году её впервые за четыре года не взяли в шоу Victoriaʼs Secret.
По свидетельствам очевидцев, когда модель Белла Хадид примеряла бельё перед показом, Разек предложил ей «забыть о трусиках» и стал рассуждать о её груди. А другой модели, когда она оделась для шоу, он положил руку на промежность.
Пять источников NYT сообщили, что в 2019 году вице-президент Victoria's Secret по связям с общественностью Моника Митро пожаловалась на домогательства Разека. Её отправили в административный отпуск и позже выплатили компенсацию. Сына Разека Скотта тоже обвиняли в домогательствах, девушке заплатили, а Разека-младшего перевели из Victoria's Secret в другую компанию, принадлежащую L Brands.
Бывший специалист Victoria's Secret по связям с общественностью Кейси Кроу Тейлор рассказала, что однажды Разек публично посоветовал ей отказаться от пасты и хлеба, чтобы изменить фигуру: «Меня больше всего тревожило, насколько укоренилось такое поведение. Над ним смеялись и воспринимали его как норму». После жалобы Кроу Тейлор в департамент по персоналу ничего не произошло.
Эд Разек отрицает обвинения, называет описанные события неправильно истолкованными или вырванными из контекста. Пресс-секретарь L Brands не прокомментировал конкретные обвинения, но заявил, что компания сожалеет о случаях, когда корпоративные требования не были соблюдены.
Описывается поведение одного конкретного (согласен, далеко не последнего) человека в компании, а статья озаглавлена «культура женоненавистничества». При этом данный оборот - это творчество автора статьи, а не респондентов.
Журналистика.
Это Анна так озаглавила, потому что в оригинале речь только об этом чуваке.
Тут выяснилось, что Эмбер Херд пиздила Джонни Деппа. Продолжая логику авторки данной новости можно с уверенностью говорить о культе мужененавистничества в Голливуде.
«культура женоненавистничества».
Настолько ненавидит женщин что готов их трахать. Вот мразь
Ненавижу пидорасов, лично бы каждого в жопу выебал!
ААХАХАААА
Так он отменил в итоге, нет?
сначала одеваются так чтоб до них домогались,а потом возмущаются
из-за количества новонабежавших я уже не понимаю где рофлы, а где нет
Это им в профсоюз шлюх к Уме Турман надо. Всё никак не могут смириться с тем что за одни красивые глаза их золотом осыпать не должны.
профсоюз шлюх
А что, такой был бы в прекрасном СССР будущего?
Конецно, и налоги чтоб они не борзели
Зачем коммунизму налоги?
Ну если у тебя коммунизм с рыночком то налоги
Коммунизм и рыночек несовместимы.
Расскажи об этом Винни Пуху
В китае смешанная собственность, а не одна только общественная.
Это не мешает им позиционировать себя как коммунистов
Китайцы лицемеры просто.
Ну вот и выяснили как коммунизм с рыночком сочетается. Нужно просто пиздеть
Стоп, но ведь Виктория сикрет это же про объективацию женщин. Как можно идти туда, а потом жаловаться на сексизм какой то?
Ну окей, Вайнштайн пользовался положением, всё понятно. Но это индустрия существующая живущая только на эксплуатации сексуального влечения, десятилетиями прославлявшая животную маскулинность, построившая культуру небожительства и высмеивания тех, кто недостаточно крут, чтобы модель обратила на него своё внимание - что они, блядь, ждали вообще? То, что империя VS процвела, как раз и основано на первом правиле предпринимателя - делай то, в чём сам эксперт, так вот он и делал. Это не одобрение, это констатация факта.
объясните мне, для чего бог создал красивых тёлок? не для того, что бы все мужики их хотели выебать?
Объясни мне, для чего бог создал красивых мужиков? Не для того, что бы их поимели другие мужики?
Хотеть - пожалуйста.
Но не лапать.
Ох как главный абьюзер ТЖ заговорил
Меньше слов! Лучше вспомним классику жанра) Лучший музыкальный номер с самым крепким составом девчат ИМХО.
https://www.youtube.com/watch?v=OCaI9iZtjhw
Ага, сбивает цену на собственный бренд. Глупость же.
Потенциальные покупатели сбивают.
Тогда предпокупочная уж
Хотя не думаю, что дело в этом
И в чём тут профит - снизить стоимость компании перед продажей?
Внутрикорпоративные тёрки. Товарищ Разек не угодил совету директоров. Возможно в вопросе стоимости своего пакета акций. То что мочат персонально его уже выглядит подозрительно🤔
Раз ты в курсе событий - расскажи, чем он не угодил совету директоров
Скоро проститутки такие:
-Наш сутенер нас домогается!!!
ну, в странах где проституция легализована это вполне тянет на текущую реальность.
Скажем если Дисней извиняется за расизм в своих анимациях припиской: «Эта передача демонстрируется в том виде, в котором она была создана. Она может содержать устаревшие культурные установки». То как извинятся мужчинам которые живут или жили по «устаревшим культурным установкам»?
Эти мужчины создали этот мир и всю массовую культуры современности. Активисты и борцы за справедливость не создали ничего, по сути это паразиты, у которых кроме идеи уравниловки ничего и нету.
Не покупайте дорогой, лицемерный бренд женоненавистников и гомофобов Victoria Secret. Покупайте более дешевый Calvin Klein, который выступает за равенство (и/или доминация женского пола) полов, борется с гомофобией и продвигает бодипозитив.
Зачем становиться крутым продюсером/модельером/просто богатым, если не сможешь себе позволить класть руку на промежности красоток?
посоветовал ей отказаться от пасты и хлеба, чтобы изменить фигуру
Когда уже будут новости об обвинениях мужчин в том, что они дрочат на стройных девушек и игнорируют бодипозитивных? Сколько ещё сми будут закрывать глаза на такого рода шейминг?
Блин чувак ну ПУБЛИЧНЫЕ комментарии о сотруднике тем более о вещах не имеющих отношения к рабочим моментам это пиздец зашквар.
Я лично себе даже по рабочим моментам такого не позволяю.Только тет а тет.
А что если создать коронавирус который действует только на мужиков с эрекцией?
Мужикам с эрекцией и без короновируса болезней хватает.