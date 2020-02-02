The New York Times поговорила с 30 сотрудниками и моделями бренда.

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Бывшие и нынешние руководители, сотрудники, подрядчики и модели Victoria's Secret рассказали The New York Times о «культуре женоненавистничества, запугиваний и домогательств» в команде бренда.

В частности, в сексуальных домогательствах обвинили Эда Разека — бывшего директора по маркетингу компании L Brands, которой принадлежит Victoriaʼs Secret. Несколько собеседников издания заявили, что Разек просил у моделей номера телефонов и предлагал им посидеть у него на коленях во время кастингов.

Модель Энди Муиз утверждает, что в 2007 году, когда ей было 19 лет, Разек пытался поцеловать её. В распоряжении NYT есть электронные письма мужчины к Муиз. Он пишет: «Я хочу овладеть тобой в каком-нибудь сексуальном месте». Девушка отказывалась от подобных предложений, и в 2008 году её впервые за четыре года не взяли в шоу Victoriaʼs Secret.

По свидетельствам очевидцев, когда модель Белла Хадид примеряла бельё перед показом, Разек предложил ей «забыть о трусиках» и стал рассуждать о её груди. А другой модели, когда она оделась для шоу, он положил руку на промежность.

Эд Разек с моделями​

Пять источников NYT сообщили, что в 2019 году вице-президент Victoria's Secret по связям с общественностью Моника Митро пожаловалась на домогательства Разека. Её отправили в административный отпуск и позже выплатили компенсацию. Сына Разека Скотта тоже обвиняли в домогательствах, девушке заплатили, а Разека-младшего перевели из Victoria's Secret в другую компанию, принадлежащую L Brands.

Бывший специалист Victoria's Secret по связям с общественностью Кейси Кроу Тейлор рассказала, что однажды Разек публично посоветовал ей отказаться от пасты и хлеба, чтобы изменить фигуру: «Меня больше всего тревожило, насколько укоренилось такое поведение. Над ним смеялись и воспринимали его как норму». После жалобы Кроу Тейлор в департамент по персоналу ничего не произошло.