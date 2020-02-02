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Anna Begiashvili
5133

Сотрудники и модели Victoria's Secret рассказали о «культуре женоненавистничества» в шоу и домогательствах его создателя Материал редакции

The New York Times поговорила с 30 сотрудниками и моделями бренда.

61 комментарий
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Фото Getty Images

Бывшие и нынешние руководители, сотрудники, подрядчики и модели Victoria's Secret рассказали The New York Times о «культуре женоненавистничества, запугиваний и домогательств» в команде бренда.

В частности, в сексуальных домогательствах обвинили Эда Разека — бывшего директора по маркетингу компании L Brands, которой принадлежит Victoriaʼs Secret. Несколько собеседников издания заявили, что Разек просил у моделей номера телефонов и предлагал им посидеть у него на коленях во время кастингов.

Модель Энди Муиз утверждает, что в 2007 году, когда ей было 19 лет, Разек пытался поцеловать её. В распоряжении NYT есть электронные письма мужчины к Муиз. Он пишет: «Я хочу овладеть тобой в каком-нибудь сексуальном месте». Девушка отказывалась от подобных предложений, и в 2008 году её впервые за четыре года не взяли в шоу Victoriaʼs Secret.

По свидетельствам очевидцев, когда модель Белла Хадид примеряла бельё перед показом, Разек предложил ей «забыть о трусиках» и стал рассуждать о её груди. А другой модели, когда она оделась для шоу, он положил руку на промежность.

Эд Разек с моделями​

Пять источников NYT сообщили, что в 2019 году вице-президент Victoria's Secret по связям с общественностью Моника Митро пожаловалась на домогательства Разека. Её отправили в административный отпуск и позже выплатили компенсацию. Сына Разека Скотта тоже обвиняли в домогательствах, девушке заплатили, а Разека-младшего перевели из Victoria's Secret в другую компанию, принадлежащую L Brands.

Бывший специалист Victoria's Secret по связям с общественностью Кейси Кроу Тейлор рассказала, что однажды Разек публично посоветовал ей отказаться от пасты и хлеба, чтобы изменить фигуру: «Меня больше всего тревожило, насколько укоренилось такое поведение. Над ним смеялись и воспринимали его как норму». После жалобы Кроу Тейлор в департамент по персоналу ничего не произошло.

Эд Разек отрицает обвинения, называет описанные события неправильно истолкованными или вырванными из контекста. Пресс-секретарь L Brands не прокомментировал конкретные обвинения, но заявил, что компания сожалеет о случаях, когда корпоративные требования не были соблюдены.

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61 комментарий
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Роман Васильев

29

Описывается поведение одного конкретного (согласен, далеко не последнего) человека в компании, а статья озаглавлена «культура женоненавистничества». При этом данный оборот - это творчество автора статьи, а не респондентов.
Журналистика.

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Владимир Филатов

Роман
0

Это Анна так озаглавила, потому что в оригинале речь только об этом чуваке.

Ответить

Василий Лебедев

Владимир
0

Тут выяснилось, что Эмбер Херд пиздила Джонни Деппа. Продолжая логику авторки данной новости можно с уверенностью говорить о культе мужененавистничества в Голливуде.

Ответить

Просто Тимуррр

Роман
0

Роман Васильев рассказал о культуре журналюшничества на TJ

Ответить

Олег Ивахнов

12

 «культура женоненавистничества». 

Настолько ненавидит женщин что готов их трахать. Вот мразь

Ответить

Кеша Шушпанов

Олег
1

Ненавижу пидорасов, лично бы каждого в жопу выебал!

Ответить

Озорной Лис

Кеша
2
Ответить

Dragan Velimirovic

Озорной
0

ААХАХАААА
Так он отменил в итоге, нет?

Ответить

Озорной Лис

Dragan
0

да ) 

Ответить

Игнат Теремов

–14

сначала одеваются так чтоб до них домогались,а потом возмущаются

Ответить

Иван Гессе

Игнат
30

из-за количества новонабежавших я уже не понимаю где рофлы, а где нет

Ответить

Виктор Ганелес

Иван
0

Люди, которым это кажется смешным - слегка странные

Ответить

Ded Pihto

5

Это им в профсоюз шлюх к Уме Турман надо. Всё никак не могут смириться с тем что за одни красивые глаза их золотом осыпать не должны.

Ответить

Православие. Патриотизм.

Ded
3

 профсоюз шлюх

А что, такой был бы в прекрасном СССР будущего?

Ответить

Ded Pihto

Православие.
–1

Конецно, и налоги чтоб они не борзели

Ответить

Православие. Патриотизм.

Ded
1

Зачем коммунизму налоги?

Ответить

Ded Pihto

Православие.
0

Ну если у тебя коммунизм с рыночком то налоги

Ответить

Православие

Ded
5

Коммунизм и рыночек несовместимы.

Ответить

Кеша Шушпанов

Правосл…
0

Расскажи об этом Винни Пуху

Ответить

Православие

Кеша
0

В китае смешанная собственность, а не одна только общественная.

Ответить

Кеша Шушпанов

Правосл…
0

Это не мешает им позиционировать себя как коммунистов

Ответить

Православие

Кеша
0

Китайцы лицемеры просто.

Ответить

Кеша Шушпанов

Правосл…
1

Ну вот и выяснили как коммунизм с рыночком сочетается. Нужно просто пиздеть

Ответить

Кеша Шушпанов

6

Стоп, но ведь Виктория сикрет это же про объективацию женщин. Как можно идти туда, а потом жаловаться на сексизм какой то?

Ответить

Anxo

Кеша
2

Так, что не всякая объективация предполагает что будут лапать за промежность

Ответить

Эльдар Аватов

6

Ну окей, Вайнштайн пользовался положением, всё понятно. Но это индустрия существующая живущая только на эксплуатации сексуального влечения, десятилетиями прославлявшая животную маскулинность, построившая культуру небожительства и высмеивания тех, кто недостаточно крут, чтобы модель обратила на него своё внимание - что они, блядь, ждали вообще? То, что империя VS процвела, как раз и основано на первом правиле предпринимателя - делай то, в чём сам эксперт, так вот он и делал. Это не одобрение, это констатация факта.

Ответить

Gofman Evgeny

1

объясните мне, для чего бог создал красивых тёлок? не для того, что бы все мужики их хотели выебать?

Ответить

Виктор Ганелес

Gofman
8

Объясни мне, для чего бог создал красивых мужиков? Не для того, что бы их поимели другие мужики?

Хотеть - пожалуйста.
Но не лапать.

Ответить

Олег Ивахнов

Виктор
1

Ох как главный абьюзер ТЖ заговорил

Ответить

Виктор Ганелес

Олег
0

Ага! Я такой

Ответить

Боярин

Виктор
1

Объясни мне, для чего бог создал красивых мужиков?

Думал следующее предложение будет про обожание таких женщинами(

Ответить

Gofman Evgeny

Виктор
0

я не знаю ответ на этот вопрос

Ответить

Иван Гессе

Gofman
2

я ничего такого не планировал

Ответить

Станислав Козак

4

 Меньше слов! Лучше вспомним классику жанра) Лучший музыкальный номер с самым крепким составом девчат ИМХО. 
https://www.youtube.com/watch?v=OCaI9iZtjhw

Ответить

NadoPodumat

2

Идёт предпродажная подготовка https://www.google.com/amp/s/www.forbes.ru/amp/392143

Миллиардер Лесли Векснер задумался о продаже…
Миллиардер Лесли Векснер задумался о продаже бренда Victoria’s Secret. В последние годы сеть…
www.google.com
Ответить

Mark Aster

NadoPodumat
3

Ага, сбивает цену на собственный бренд. Глупость же.

Ответить

Сергей Рязанцев

Mark
5

Потенциальные покупатели сбивают.

Ответить

Виктор Ганелес

Сергей
1

Тогда предпокупочная уж
Хотя не думаю, что дело в этом

Ответить

NadoPodumat

Виктор
0

"предпокупочная" не звучит

Ответить

NadoPodumat

Mark
0

Тёрки между акционерами.

Ответить

Виктор Ганелес

NadoPodumat
1

И в чём тут профит - снизить стоимость компании перед продажей?

Ответить

NadoPodumat

Виктор
0

Внутрикорпоративные тёрки. Товарищ Разек не угодил совету директоров. Возможно в вопросе стоимости своего пакета акций. То что мочат персонально его уже выглядит подозрительно🤔

Ответить

Виктор Ганелес

NadoPodumat
0

Раз ты в курсе событий - расскажи, чем он не угодил совету директоров

Ответить

Алихан Бексеитов

2

Скоро проститутки такие:

-Наш сутенер нас домогается!!!

Ответить

Боярин

Алихан
0

Завуалированно это уже давно происходит

Ответить

Kir Kirsky

Алихан
0

ну, в странах где проституция легализована это вполне тянет на текущую реальность. 

Ответить

Алена Яровая

1

Скажем если Дисней извиняется за расизм в своих анимациях припиской: «Эта передача демонстрируется в том виде, в котором она была создана. Она может содержать устаревшие культурные установки». То как извинятся мужчинам которые живут или жили по «устаревшим культурным установкам»?

Ответить

Kir Kirsky

Алена
0

в суде по обвинению в харазменте? ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Виктор Ганелес

Алена
0

Из отделения

Ответить

Иван Семёныч

Алена
–1

Эти мужчины создали этот мир и всю массовую культуры современности. Активисты и борцы за справедливость не создали ничего, по сути это паразиты, у которых кроме идеи уравниловки ничего и нету.

Ответить

Граф Хрущёв

0

Пизда мужику.

Ответить

Рыбий Глаз

0

Обычный капитализм - пизда потребления...

Ответить

Джордж Харви

0

Не покупайте дорогой, лицемерный бренд женоненавистников и гомофобов Victoria Secret. Покупайте более дешевый Calvin Klein, который выступает за равенство (и/или доминация женского пола) полов, борется с гомофобией и продвигает бодипозитив.

Ответить

Иван Семёныч

0

Зачем становиться крутым продюсером/модельером/просто богатым, если не сможешь себе позволить класть руку на промежности красоток?

Ответить

Словесный Интервент

0

 посоветовал ей отказаться от пасты и хлеба, чтобы изменить фигуру

Когда уже будут новости об обвинениях мужчин в том, что они дрочат на стройных девушек и игнорируют бодипозитивных? Сколько ещё сми будут закрывать глаза на такого рода шейминг? 

Ответить

Олег Ивахнов

Словесный
0

Блин чувак ну ПУБЛИЧНЫЕ комментарии о сотруднике тем более о вещах не имеющих отношения к рабочим моментам это пиздец зашквар.
Я лично себе даже по рабочим моментам такого не позволяю.Только тет а тет.

Ответить

Аристарх Знаменский

0

А что если создать коронавирус который действует только на мужиков с эрекцией?

Ответить

Словесный Интервент

Аристарх
0

Мужикам с эрекцией и без короновируса болезней хватает. 

Ответить

Аристарх Знаменский

Словесный
0

Ох уж эти алименты

Ответить

Bulat Akhmetshin

0
Ответить

Sancta Sanctorum

–1

положил руку на промежность

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