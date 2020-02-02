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Anna Begiashvili
586

Полиция Лондона сообщила о теракте. Мужчина напал с ножом на прохожих Материал редакции

Несколько человек получили ранения.

Мужчина с ножом напал на прохожих на юге Лондона, сообщается в твиттере городской полиции. Нападавший убит.

При происшествии пострадали несколько человек. «Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», — заявили в полиции Лондона.

TommyGirl @IAmTommy1990
#BREAKING: Chaotic scenes in a busy streatham high street in London as police shoot dead a knife wielding man, several injured. https://t.co/Oq1AXkBpjx

#новости

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6 комментариев
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allah213

3

Адепт самой мирной религии в мире

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Иван Семёныч

allah213
0

Противник брексита стопудов

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Stan Majors

3

Мигранты, добро пожаловать. Хотя может от брекзита расстроился...

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Аристарх Знаменский

1

Буддист наверное

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Василий Лебедев

0

Опять кто-то попытался доказать, что ислам - не религия насилия?

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Олег Ивахнов

0

Если бы дикарей обратили в свое время в христианство то они во имя Христа сейчас бы резали неверных. 

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