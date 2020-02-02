Пикча Варламова про Оксфорд натолкнула на мысль - а стоит ли ремонтировать в России исторические памятники? Или пусть дохнут?! А, например, деньги Газпрома вкладывать только в особо «отличившиеся» объекты типа СКК «Петербургский», чтобы показать всему миру что мы ого-го. А памятники подождут? Я имею в виду исторические здания, старые кварталы в…
Год назад я поменял съёмную квартиру. Заселился, вроде всё нормально. На следующий день звонок в дверь. Это был сосед, маленький лысоватый дед. Я с ним разговорился и он пригласил меня к себе на чай. Странновато конечно, но я согласился. Меня очень, очень удивила его входная дверь, она была чуть ли не как в бункере. Пока чай грелся, он провёл…
allah213
Адепт самой мирной религии в мире
Иван Семёнычallah213
Противник брексита стопудов
Stan Majors
Мигранты, добро пожаловать. Хотя может от брекзита расстроился...
Аристарх Знаменский
Буддист наверное
Василий Лебедев
Опять кто-то попытался доказать, что ислам - не религия насилия?
Олег Ивахнов
Если бы дикарей обратили в свое время в христианство то они во имя Христа сейчас бы резали неверных.