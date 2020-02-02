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Новости
Anna Begiashvili
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Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем Материал редакции

Ограничения начнут действовать 3 февраля.

9 комментариев
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С 3 февраля железнодорожное сообщение между Россией и Китаем будет полностью приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту РФ Юрий Каськов. Мера направлена на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Помимо поездов Москва — Пекин и Пекин — Москва, будет отменён поезд Чита — Забайкальск — Пекин. Пассажиров, которые отправились из Москвы 1 февраля, доставят в Забайкальск.

С 30 января железнодорожное сообщение было частично ограничено. 31 января стало известно о первых заражённых, находящихся в России — в Забайкальском крае и Тюменской области.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в мире достигло 14 411 человек. В Китае от него умерли 304 человека. Выздоровели 330 человек.

#новости #вирусизкитая

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9 комментариев
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Андрей Ионов

3

пассажирское, а не все, не?
что за желтушные заголовки 

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Don Pedro

Андрей
2

Не все. В шарик летаю и Аэрофлот и китайцы. А надо бы все.

Ответить

Kyler

Don
1

Аэрофлот не хочет отменять, слишком много потерянной прибыли

Ответить

Илья Гераськин

Kyler
0

Они и в Иран не отменяли

Ответить

ouxen

2

Москва — Пекин

сколько он дней идёт?

Ответить

3216q114

ouxen
1

https://rasp.yandex.ru/thread/004Z_2_2?departure_from=2020-02-04+23%3A45%3A00&station_from=2000002&station_to=9620834

Ответить

Amentessa

2

А у России было железнодорожное сообщение с Китаем? 

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Savely Krasovsky

Amentessa
0

Граница России с Китаем около 5к километров, так что думаю да, было.

Ответить

Владимир Дыркин

1

Опять?

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