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Ограничения начнут действовать 3 февраля.
С 3 февраля железнодорожное сообщение между Россией и Китаем будет полностью приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту РФ Юрий Каськов. Мера направлена на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
Помимо поездов Москва — Пекин и Пекин — Москва, будет отменён поезд Чита — Забайкальск — Пекин. Пассажиров, которые отправились из Москвы 1 февраля, доставят в Забайкальск.
С 30 января железнодорожное сообщение было частично ограничено. 31 января стало известно о первых заражённых, находящихся в России — в Забайкальском крае и Тюменской области.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в мире достигло 14 411 человек. В Китае от него умерли 304 человека. Выздоровели 330 человек.
пассажирское, а не все, не?
что за желтушные заголовки
Москва — Пекин
сколько он дней идёт?
А у России было железнодорожное сообщение с Китаем?
Граница России с Китаем около 5к километров, так что думаю да, было.