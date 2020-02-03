Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
231

Иран предложил по 80 тысяч долларов семьям украинцев, погибших в сбитом самолёте. Зеленский назвал это маленькой суммой Материал редакции

На борту сбитого лайнера находились 11 украинцев.

1 комментарий
В закладки
Сбитый ​в Иране самолёт «Международных авиалиний Украины» Снимок AP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Иран предложил компенсации по 80 тысяч долларов семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолёта в Тегеране. Об этом он заявил в телепрограмме «ТСН. Неделя».

Зеленский сообщил, что украинская сторона на такую сумму не согласилась. «Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало», — пояснил он.

Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше.

Владимир Зеленский

Зеленский напомнил, что Украина выплатила семьям погибших первую часть компенсация — по 200 тысяч гривен (около 500 тысяч рублей), а вторую часть должны выплатить страховые компании.

8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту, включая 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что случайно сбил «Боинг» из-за «человеческой ошибки».

#новости #ps752

Новости
Подписан
Отписаться
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Ограничения начнут действовать 3 февраля.
2
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ps752"], "comments": 1, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 140481, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 03 Feb 2020 08:18:07 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 140481, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/140481\/get","add":"\/comments\/140481\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/140481"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

bor_vn

0

«Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало»

Ну, это не совсем мало. У нас примерно столько платят, иногда раз в 5 меньше.
Хотя, если учесть, что сбили иностранные военные - могли бы быть более щедрыми. Обосрались же, это не тех. неполадка или ошибка экипажа.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Число заболевших пневмонией из-за коронавируса за сутки выросло на две тысячи человек
И приблизилось к 12 тысячам.
80
Дизайн и архитектура
Как вам Санкт-Петербург? Разрушается или нет?
Пикча Варламова про Оксфорд натолкнула на мысль - а стоит ли ремонтировать в России исторические памятники? Или пусть дохнут?! А, например, деньги Газпрома вкладывать только в особо «отличившиеся» объекты типа СКК «Петербургский», чтобы показать всему миру что мы ого-го. А памятники подождут? Я имею в виду исторические здания, старые кварталы в…
109
Интернет и мемы
95
Популярное за три дня
Животные
Ну патилуй
5
Интернет и мемы
В Токио закрылся один из «Макдоналдсов». Соседний Burger King баннером поблагодарил заведение за годы конкуренции
Немного об отношениях вечных соперников по-японски. Но без дружеского скрытого подкола не обошлось.
46
Новости
Правительство заявило о первых двух случаях заражения новым коронавирусом в России
Заболевшие изолированы и находятся под контролем, заявили в штабе.
170

Прямой эфир

Marat Khamadeev

В России хотят ужесточить…

N/a

В России хотят ужесточить…

Евгений Мартынов

Коронавирус vs организм

Michael Smith

Полиция Лондона сообщила о…

Александр Мирошников

В России хотят ужесточить…

fox_rus

В России хотят ужесточить…

Евгений Василенко

Лучший фильм — «1917», лучший…

bor_vn

В России хотят ужесточить…

bor_vn

Иран предложил по 80 тысяч…

Михаил Фоменков

Сотрудники и модели Victoria's…

Евгений Василенко

Лучший фильм — «1917», лучший…

Михаил Фоменков

Сотрудники и модели Victoria's…

Leonid Batykin

В России хотят ужесточить…

Граф Хрущёв

Лучший фильм — «1917», лучший…

Alexander Golovnin

В России хотят ужесточить…

Бдительный…

В России хотят ужесточить…

Михаил Фоменков

Сотрудники и модели Victoria's…

Михаил Фоменков

Сотрудники и модели Victoria's…

dmitriy lanyov

Патриарх Кирилл предложил…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]