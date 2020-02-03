На борту сбитого лайнера находились 11 украинцев.

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Сбитый ​в Иране самолёт «Международных авиалиний Украины» Снимок AP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Иран предложил компенсации по 80 тысяч долларов семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолёта в Тегеране. Об этом он заявил в телепрограмме «ТСН. Неделя».

Зеленский сообщил, что украинская сторона на такую сумму не согласилась. «Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало», — пояснил он.

Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше. Владимир Зеленский

Зеленский напомнил, что Украина выплатила семьям погибших первую часть компенсация — по 200 тысяч гривен (около 500 тысяч рублей), а вторую часть должны выплатить страховые компании.