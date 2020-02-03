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На борту сбитого лайнера находились 11 украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Иран предложил компенсации по 80 тысяч долларов семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолёта в Тегеране. Об этом он заявил в телепрограмме «ТСН. Неделя».
Зеленский сообщил, что украинская сторона на такую сумму не согласилась. «Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало», — пояснил он.
Зеленский напомнил, что Украина выплатила семьям погибших первую часть компенсация — по 200 тысяч гривен (около 500 тысяч рублей), а вторую часть должны выплатить страховые компании.
8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту, включая 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что случайно сбил «Боинг» из-за «человеческой ошибки».
«Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало»
Ну, это не совсем мало. У нас примерно столько платят, иногда раз в 5 меньше.
Хотя, если учесть, что сбили иностранные военные - могли бы быть более щедрыми. Обосрались же, это не тех. неполадка или ошибка экипажа.