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Новости
Артём Мазанов
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В Северной Осетии двое мужчин напали на журналиста, обыскали его и отпустили, рекомендовав «одеваться по-местному» Материал редакции

Неизвестные обвинили журналиста в распространении запрещённых веществ и угрожали, что его «закроют».

13 комментариев
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​Дэвид Мамедов

В Северной Осетии двое мужчин напали на журналиста Дэвида Мамедова, обыскали его личные вещи и затем отпустили. Об этом сообщило региональное отделение Союза журналистов России.

Мамедов рассказал, что неизвестные обвинили его в распространении запрещённых веществ и угрожали, что его «закроют». Мужчины не нашли у журналиста ничего запрещённого, рекомендовали ему «одеваться по-местному» и отпустили.

Журналист уточнил, что нападавшие не извинились перед ним, они мотивировали свой поступок тем, что являются борцами с закладчиками, а журналист «вызвал подозрение».

Мне предъявили претензии по поводу того, что, по их мнению, являюсь распространителем запрещённых веществ. Ничего запрещённого у меня не нашли, затем начали проверять мои переписки, фотографии, узнавать, какие организации мне известны.

Дэвид Мамедов
журналист

В МВД Северной Осетии по заявлению Мамедова проводят доследственную проверку.

#новости #регионы

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13 комментариев
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Zoibana

26

А чо он как этот? Они там эт самое, а тут он. Ну и того

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Nikita Zubkov

Zoibana
9

Комментарий подходящий под любую новость из России

Ответить

Zoibana

Zoibana
4

Сам виноват, короче

Ответить

Master Oogway

Zoibana
2

Дэк братухи так ему и пояснили

Ответить

сироп от щекотки

4

лееееее

Ответить

George Weiller

сироп
2

Дюжева слева не узнать

Ответить

Не уважаю чиновников

сироп
0

Дягилевцы?)

Ответить

Алена Яровая

0

Как выглядит закладчик? Ну какие цвета в одежде предпочитает? Фирмы может любимые. Кто пояснит за их шмот?

Ответить

Kyler

Алена
1

Недавно одного в форме Яндекс.Еды поймали. Кстати удобно бы было, сразу ещё и еду доставлять...

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

*«одеваться по-местному»*

Любопытно, что это значит, что они имели в виду. 🧐

Ответить

Аристарх Знаменский

Виталий
1

Наверное как то так. Или я отстал от южной моды?

Ответить

Заур Зауров

Аристарх
0

Отстал

Ответить

Аристарх Знаменский

Заур
0

Ну, милитари это Чечня

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