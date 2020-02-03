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Неизвестные обвинили журналиста в распространении запрещённых веществ и угрожали, что его «закроют».
В Северной Осетии двое мужчин напали на журналиста Дэвида Мамедова, обыскали его личные вещи и затем отпустили. Об этом сообщило региональное отделение Союза журналистов России.
Мамедов рассказал, что неизвестные обвинили его в распространении запрещённых веществ и угрожали, что его «закроют». Мужчины не нашли у журналиста ничего запрещённого, рекомендовали ему «одеваться по-местному» и отпустили.
Журналист уточнил, что нападавшие не извинились перед ним, они мотивировали свой поступок тем, что являются борцами с закладчиками, а журналист «вызвал подозрение».
В МВД Северной Осетии по заявлению Мамедова проводят доследственную проверку.
А чо он как этот? Они там эт самое, а тут он. Ну и того
лееееее
Как выглядит закладчик? Ну какие цвета в одежде предпочитает? Фирмы может любимые. Кто пояснит за их шмот?
*«одеваться по-местному»*
Любопытно, что это значит, что они имели в виду. 🧐
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Наверное как то так. Или я отстал от южной моды?