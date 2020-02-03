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Артём Мазанов
986

МВД предложило расширить трёхзначные коды регионов на автомобильных номерах Материал редакции

По действующим правилам, первыми цифрами в трёхзначном коде могут быть только 1 и 7. Ведомство хочет добавить туда остальные.

6 комментариев
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МВД предложило выдавать регистрационные номера для транспорта с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Проект изменений в действующий приказ опубликовали на портале нормативно правовых актов.

В текущей редакции приказа сообщается, что первыми цифрами в трёхзначном коде региона могут быть только 1 и 7. «Коммерсантъ» отмечает, что если предложение МВД примут, то в Москве можно будет получить номер с кодами 497 или 999, в Петербурге — 278 или 878, в Омской области — 555, в Свердловской области — 666, а в Алтайском крае — 222.

Высокопоставленный источник «Ъ», знакомый с разработкой документа, рассказал, что проблем при внедрении новых комбинаций не будет. МВД провело замеры, показавшие, что в коде региона помещается 444, а 4 — самый широкий символ.

#новости #транспорт

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6 комментариев
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Авдеев

10

 в Свердловской области — 666

Соловьев одобряет 

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Alexander Smirnov

Авдеев
4

По-любому у батюшки какого нибудь будет

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Zoibana

4

МВД провело замеры, показавшие, что в коде региона помещается 444, 4 — самый широкий символ, а 4 миллиона рублей — нормальная стоимость такого замера

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Валерий Никнейм

0

Интересно, сколько будут стоить номера *777*777? Годовой бюджет небольшой республики?

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Zoibana

Валерий
0

Так такие уже лет 5 в Москве есть.
И да, ездят на них владельцы республик

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Валерий Никнейм

Zoibana
0

Да, точно. Затупил что-то с утра.

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