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По действующим правилам, первыми цифрами в трёхзначном коде могут быть только 1 и 7. Ведомство хочет добавить туда остальные.
МВД предложило выдавать регистрационные номера для транспорта с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Проект изменений в действующий приказ опубликовали на портале нормативно правовых актов.
В текущей редакции приказа сообщается, что первыми цифрами в трёхзначном коде региона могут быть только 1 и 7. «Коммерсантъ» отмечает, что если предложение МВД примут, то в Москве можно будет получить номер с кодами 497 или 999, в Петербурге — 278 или 878, в Омской области — 555, в Свердловской области — 666, а в Алтайском крае — 222.
Высокопоставленный источник «Ъ», знакомый с разработкой документа, рассказал, что проблем при внедрении новых комбинаций не будет. МВД провело замеры, показавшие, что в коде региона помещается 444, а 4 — самый широкий символ.
в Свердловской области — 666
Соловьев одобряет
МВД провело замеры, показавшие, что в коде региона помещается 444, 4 — самый широкий символ, а 4 миллиона рублей — нормальная стоимость такого замера
Интересно, сколько будут стоить номера *777*777? Годовой бюджет небольшой республики?