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Новости
Артём Мазанов
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Главу Керчи и её заместителя отправили в отставку после подаренных блокадникам пирогов Материал редакции

Чиновниц в «норковых шубах» осудили в соцсетях, после чего глава Керчи написала заявление об отставке, передумала, а затем снова написала.

37 комментариев
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Мая Хужина и Лариса Щербула — на фото слева Снимок с сайта горсовета Керчи

Председателя горсовета Керчи Маю Хужину и её заместителя Ларису Щербулу отправили в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников пирогами. Об этом сообщило РИА «Новости».

За досрочное прекращение их полномочий депутаты проголосовали на внеочередной сессии горсовета. В решении уточняется, что Хужина ушла в отставку по собственному желанию.

27 января Хужина, местные и республиканские депутаты вручили медали и цветы 11 ветеранам, переживших блокаду Ленинграда. Чиновники также подарили ветеранам пироги, которые в соцсетях приняли за батоны. Чиновниц в «норковых шубах» осудили за такой подарок.

После критики Хужина написала заявление об отставке, но позже заявила, что сделала это, «поддавшись сиюминутной женской слабости», и останется на своем посту. Затем она второй раз подала в отставку.

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37 комментариев
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сироп от щекотки

19

Как в анекдоте..

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Bad Bear

1

Наехали ни за что. Чиновниц обязали вручить медали - они вручили. Судя по всему нихуя кроме медалей не дали бюджета. Они подарили символичный хлеб по своей воле за свой счёт, скорее всего. Ну да, уебищно оделись, но сейчас бы за одежду увольнять.

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Сергей Рязанцев

Bad
33

За отсутствие мозгов уволили. И правильно.

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Виктор Ганелес

Сергей
6

Увольнять надо за коррупцию или другие преступления
Увольнять за недостаточно уважительные подарки - какая-то хрень

Я понимаю там (выдуманная ситуация), уволить министра международных отношений за подарок банана обаме

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Евсей Дмитриев

Виктор
0

Увольнять надо за коррупцию или другие преступления

обкололся Навальным и везде тебе преступления мерещатся. 
увольняют обычно за то что хуево работаешь.

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Виктор Ганелес

Евсей
0

Ты прав, спасибо

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Сергей Васильев

Сергей
1

Наймут таких же.

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Сергей Рязанцев

Сергей
0

Это уже другой вопрос.

Ответить

Павел Мусатов

Bad
17

Одеваться надо по-местному.

Ответить

Сергей Рязанцев

Павел
0

Топ коммент

Ответить

Goodsanta

Bad
13

Уволили не столько за одежду, сколько за желание на этом вручении распиариться. Не хватило мозгов у дам на то, чтобы понять, насколько абсурдно эта ситуация будет выглядеть. Можно было бы при этом бюджете придумать другой способ - а если нет - можно было бы просто не афишировать так это награждение

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Евсей Дмитриев

Goodsanta
0

Гм, все эти публичные темы с поддержкой врачей, учителей, ветеранов и тд - лишь способ пиара, иначе зачем везде об этом трубить, кроме как для заработка полит очков

Ответить

Goodsanta

Евсей
0

Я тоже не понимаю - зачем? Самый полезный пиар для власти - когда ее пиарят сами жители в интернете. Показательные фото с логотипом партии - это срань какая-то.

Ответить

Евсей Дмитриев

Goodsanta
0

Да не, такой пиар с логотипом тож очень хорошо работает.

Ответить

Bad Bear

Goodsanta
0

А ничего что если тебе приходит приказ от начальства провести мероприятие - статья с фото это форма отчёта о мероприятии?

Ответить

Goodsanta

Bad
0

Фото бывают разные. Если чиновник не способен построить композицию своего отчета таким образом, что бы это не вызывало недовольство в сети - то это проблема чиновника.

Ответить

Атлант поправил плечи

Bad
6

- сколько нужно холеных рож в дорогих шубах для вручения 1 медали 
- 3 
- а если с хлебушком ? 
- тогда 4, у троих на буханку хлеба не хватит 

Ответить

Жёлтый Березовый Лист

Bad
3

посмотри их рассказы как украинские СМИ и московские блогеры их подставили

Ответить

Атлант поправил плечи

Жёлтый
1

Скинь ссылку

Ответить

Жёлтый Березовый Лист

Атлант
2

https://youtu.be/Gknm96Pb-Pc это фулл, я смотрел вырезку за 1.5м с концовки

Ответить

Унылый Лось

Жёлтый
2

Ну историю и правда раздули. Правда тетка преувеличила с теориями заговора.
Скорее для народа показательно тырнули. Типа смотрите какие мы справедливые. 
А пока те женщины шубы покупают да хлеб разносят, другие нагребают миллионы для домиков для уточки.

Ответить

Атлант поправил плечи

Жёлтый
0

блять, ну это сплошной мем 
постирония от бумера, сильно 

Ответить

Philip Poteryahin

Жёлтый
0

Тоесть их подставил не собственный мозг, а Украинские и чуть-чуть НАТОвские блогеры?))

Ответить

Андрей Рядькин

Bad
0

Хлеб как символ чего?

Ответить

сироп от щекотки

Андрей
1

Ты знаешь ответ

Ответить

Андрей Рядькин

сироп
0

Боруссии?

Ответить

Victoriouz Barbie

Bad
0

2,7 миллиона было на это потрачено. Подарят они что-то простому народу из своего кармана, ага. 

Ответить

Дима Внезапно

Victoriouz
0

Можно источник, плс

Ответить

Funny Kaplan

Bad
0

Блокадникам - хлеб, безрукому - ложку, безногому - велосипед. Символично же

Ответить

Morgan

12

Там еще оберточная бумага у цветов была стилизована под немецкую газету

Ответить

DESAAD LXI

Morgan
–1

Вполне возможно, что над проектом покупка букета на который выделили 1 млрд рублей занималась какая нибудь первокурсница секретарша этой дамы, от чего может случится такой диссонанс. С одной стороны дарить по такому случае цветы в немецкой бумаге является крайне дурным тоном , ну с другой стороны вряд-ли она знала кто против кого воевал и за что и почему. 

Ответить

Евсей Дмитриев

DESAAD
1

Ну как бы потом была дружба с ГДР и все советские граждане просто мечтали туда съездить потусить. Мой дед туда ездил и увидя немецкую газету он бы испытал чувства приятной ностальгии.
молчу уж про то что гдр-ские товары тоже сильно котировались и никого не смущали немецкие надписи.)

а ты рассуждаешь как ватник, типа немецкий язык - это фашизм

Ответить

Акиф Гаджиев

–2

Обычный гон на не самых высоких чиновников, которые в действительности сильно плохого ничего не сделали - таким же образом дискредитируют парламент, чтобы на фоне депутатов "прожирающих народные деньги" представители исполнительной власти, действительно сгребающие все плюшки, казались зайками. Тут также - обычные женщины, о боже мой, пришли в шубах (когда в действительности шуба уже как лет 15 или больше не предмет роскоши и есть у многих людей). Пришли, по плану что надо подарили, ушли. Единственная их вина - что фотографии действительно получились очень забавными. Зато теперь на их фоне глава Крыма и прочие чиновники, которые их осудили, для большинства выглядят разумными и правильными людьми, не лицемерно охраняющими ветеранов.

Ответить

DESAAD LXI

Акиф
1

Тогда почему они не подарили шубу человеку? Это же не предмет роскоши. 

Ответить

fox_rus

–1

Если уж докопались до шуб, то вот ее коллекция

Ответить

fox_rus

fox_rus
–1
Ответить

DESAAD LXI

–3

Мяу

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