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Чиновниц в «норковых шубах» осудили в соцсетях, после чего глава Керчи написала заявление об отставке, передумала, а затем снова написала.
Председателя горсовета Керчи Маю Хужину и её заместителя Ларису Щербулу отправили в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников пирогами. Об этом сообщило РИА «Новости».
За досрочное прекращение их полномочий депутаты проголосовали на внеочередной сессии горсовета. В решении уточняется, что Хужина ушла в отставку по собственному желанию.
27 января Хужина, местные и республиканские депутаты вручили медали и цветы 11 ветеранам, переживших блокаду Ленинграда. Чиновники также подарили ветеранам пироги, которые в соцсетях приняли за батоны. Чиновниц в «норковых шубах» осудили за такой подарок.
После критики Хужина написала заявление об отставке, но позже заявила, что сделала это, «поддавшись сиюминутной женской слабости», и останется на своем посту. Затем она второй раз подала в отставку.
Наехали ни за что. Чиновниц обязали вручить медали - они вручили. Судя по всему нихуя кроме медалей не дали бюджета. Они подарили символичный хлеб по своей воле за свой счёт, скорее всего. Ну да, уебищно оделись, но сейчас бы за одежду увольнять.
За отсутствие мозгов уволили. И правильно.
Увольнять надо за коррупцию или другие преступления
Увольнять за недостаточно уважительные подарки - какая-то хрень
Я понимаю там (выдуманная ситуация), уволить министра международных отношений за подарок банана обаме
Увольнять надо за коррупцию или другие преступления
обкололся Навальным и везде тебе преступления мерещатся.
увольняют обычно за то что хуево работаешь.
Наймут таких же.
Одеваться надо по-местному.
Уволили не столько за одежду, сколько за желание на этом вручении распиариться. Не хватило мозгов у дам на то, чтобы понять, насколько абсурдно эта ситуация будет выглядеть. Можно было бы при этом бюджете придумать другой способ - а если нет - можно было бы просто не афишировать так это награждение
Гм, все эти публичные темы с поддержкой врачей, учителей, ветеранов и тд - лишь способ пиара, иначе зачем везде об этом трубить, кроме как для заработка полит очков
- сколько нужно холеных рож в дорогих шубах для вручения 1 медали
- 3
- а если с хлебушком ?
- тогда 4, у троих на буханку хлеба не хватит
посмотри их рассказы как украинские СМИ и московские блогеры их подставили
Скинь ссылку
https://youtu.be/Gknm96Pb-Pc это фулл, я смотрел вырезку за 1.5м с концовки
Ну историю и правда раздули. Правда тетка преувеличила с теориями заговора.
Скорее для народа показательно тырнули. Типа смотрите какие мы справедливые.
А пока те женщины шубы покупают да хлеб разносят, другие нагребают миллионы для домиков для уточки.
Тоесть их подставил не собственный мозг, а Украинские и чуть-чуть НАТОвские блогеры?))
Хлеб как символ чего?
2,7 миллиона было на это потрачено. Подарят они что-то простому народу из своего кармана, ага.
Блокадникам - хлеб, безрукому - ложку, безногому - велосипед. Символично же
Там еще оберточная бумага у цветов была стилизована под немецкую газету
Вполне возможно, что над проектом покупка букета на который выделили 1 млрд рублей занималась какая нибудь первокурсница секретарша этой дамы, от чего может случится такой диссонанс. С одной стороны дарить по такому случае цветы в немецкой бумаге является крайне дурным тоном , ну с другой стороны вряд-ли она знала кто против кого воевал и за что и почему.
Ну как бы потом была дружба с ГДР и все советские граждане просто мечтали туда съездить потусить. Мой дед туда ездил и увидя немецкую газету он бы испытал чувства приятной ностальгии.
молчу уж про то что гдр-ские товары тоже сильно котировались и никого не смущали немецкие надписи.)
а ты рассуждаешь как ватник, типа немецкий язык - это фашизм
Обычный гон на не самых высоких чиновников, которые в действительности сильно плохого ничего не сделали - таким же образом дискредитируют парламент, чтобы на фоне депутатов "прожирающих народные деньги" представители исполнительной власти, действительно сгребающие все плюшки, казались зайками. Тут также - обычные женщины, о боже мой, пришли в шубах (когда в действительности шуба уже как лет 15 или больше не предмет роскоши и есть у многих людей). Пришли, по плану что надо подарили, ушли. Единственная их вина - что фотографии действительно получились очень забавными. Зато теперь на их фоне глава Крыма и прочие чиновники, которые их осудили, для большинства выглядят разумными и правильными людьми, не лицемерно охраняющими ветеранов.