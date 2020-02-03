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По акции!
В ряде городов России прошла акция, в рамках которой стиральный порошок Ariel продавали по 99 рублей за трёхкилограммовую упаковку. В Нефтекамске местные жители — судя по видео, преимущественно женщины — устроили давку в очереди на входе в магазин.
Очевидцы запечатлели происходящее на видео.
Похожее столпотворение наблюдалось в Оренбурге, Новосибирске, Стерлитамаке и других городах.
Олды здесь
Уже наточил топор
Когда французы пиздят друг друга за бесплатную нутеллу это норм
Когда шведы разносят Икею ради скидок на мебель это норм
Когда в Китае в супермаркетах в давках погибают китайцы потому что пришли скидки на бытовую технику, это норм
Про черную пятницу в сша говорить бесмыссленно
но только в России мордор и трактор надо заводить
Я не говорю что это нормально
но и европейцы не священные коровы, там быдла в разы больше, просто они это умеют скрывать, в том числе и от постсоветских эмигрантов
Про европейцев и сравнения с Европой ты первый тут отписался ) никто тут не писал в рамках сравнения это с другими странами, такой пиздец, действительно, везде творится ) Не надо ничего писать по этому поводу?
Потому что зумеры в России привыкли верить что быдло за халяву существует только у нас, отсюда самоунижение в комментариях в условном твиттере/лентаче
и не замечают что быдло за халяву общемировой феномен, если бы замечали, то было бы меньше нытья
Внизу уже подоспели комментарии про регионы и "страну не победить".
Владимир играет на опережение.
В Европе быдла действительно много, но никто не пытается скрывать это от кого-либо. Быдло это просто не умеет делать. Просто европейское быдланство имеет свой собственный вектор, на который средний россиянин просто не поймет и не обратит внимание. Более того, часть постсоветских эмигрантов для вас покажется отборнейшим быдлом, словно время для них остановилось в 90-х.
Когда французы пиздят друг друга за бесплатную нутеллу это норм
нет
Когда шведы разносят Икею ради скидок на мебель это норм
нет
Когда в Китае в супермаркетах в давках погибают китайцы потому что пришли скидки на бытовую технику, это норм
нет
Про черную пятницу в сша говорить бесмыссленно
да
Все это жопа - но это не умаляет абсурдности каждой отдельной ситуации
Когда французы пиздят друг друга за бесплатную нутеллу это норм
Французы? Да там мигранты одни в давке, а французы смотрят на это все. https://www.youtube.com/watch?v=UyjM62yLGFQ
Или вот все просто берут нутеллы сколько могут и с довольной лыбой несут на кассу. Никто никого не пиздит. https://www.youtube.com/watch?v=wLfOnIBIAFU
Когда шведы разносят Икею ради скидок на мебель это норм
Не нашел пруфов
Вчера: давление, одышка, суставы
Сегодня: мировой рекорд по бегу пал в очереди за порошком за 99р
Купил в интернете за 111₽ три таких упаковки и без давки. Ещё и на дом привезли
Меня жена тоже отправляет в петроэлектросбыт платить за жкх, ибо при оплате через сбер, потом бывает что тебе приходит долг тысяч в 10 и хуй его знает откуда он и кто проебался. Но в целом если к этому ответственно относиться и платить 10 числа, то онлайн будет поудобнее
Зумеры: платят деньги за вход на концерт чтобы послэмиться
Бумеры: устраивают контактный экшн и экономят деньги
преимущественно женщины
Всегда замечал, что на видео, где что-то бесплатно или даром раздают, очень много женщин, почему так?
потому что в этом слое населения и возрастной группе, где надо бежать за порошком по акции, мужики либо уже умерли, либо лежат где-нибудь пьяные
бабки просто в молодости на концертах в мошах не участвовали, приходится отыгрываться щас в магазинах на акциях. хули им еще делать, когда сидеть в очередях в поликлинике уже заебало
Не знал, что ариэль похлеще кокаина вставляет, что люди за ним так ломанулись
Вот вы смеётесь, а это реалии регионов.
Ну да. Ощущение, что одни москвичи тут. И такие: ну мои то родственники/ друзья/ соседи/ жена не такие. И вообще, сколько стоит этот ваш порошок?
Мои родственники, друзья и соседи не такие.
И это при том, что этот говно-порошок с фосфатами вообще нельзя использовать, кроме как для стирки всякого барахла.
говно-порошок с фосфатами
С хуятами.
Упс. Тоже этим говном пользуешься? Давай номер карты переведу тебе денежек на нормальный порошок.
Наверное не всё у них в жизни хорошо, если они ломятся за порошком. А если не всё хорошо, то почему они так восхваляют свой Советский Союз и Путина? Загадка века
А насколько это дешевле нормальной цены?