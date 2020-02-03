Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Жигулина
4212

В нескольких городах России жители устроили давку из-за скидки на стиральный порошок Материал редакции

По акции!

53 комментария
В закладки
Фото сообщества «Подслушано. Новосибирск» во «ВКонтакте»

В ряде городов России прошла акция, в рамках которой стиральный порошок Ariel продавали по 99 рублей за трёхкилограммовую упаковку. В Нефтекамске местные жители — судя по видео, преимущественно женщины — устроили давку в очереди на входе в магазин.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео.

Похожее столпотворение наблюдалось в Оренбурге, Новосибирске, Стерлитамаке и других городах.

Двач @ru2ch
В Стерлитамаке и Нефтекамске сеть супермаркетов объявила акцию «Стиральный порошок за 99₽» и бабки, естественно, не могли пропустить такую щедрость https://t.co/McoeU4rCwf

#регионы #новости #видео

Новости
Подписан
Отписаться
Главу Керчи и её заместителя отправили в отставку после подаренных блокадникам пирогов
Чиновниц в «норковых шубах» осудили в соцсетях, после чего глава Керчи написала заявление об отставке, передумала, а затем снова написала.
2
16
Реклама на TJ
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e"], "comments": 53, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 140516, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 03 Feb 2020 12:06:42 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 140516, "author_id": 3, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/140516\/get","add":"\/comments\/140516\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/140516"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander Balan

43
Ответить

Кисель Имбиревич

Alexander
16

Олды здесь

Ответить

Александр

Кисель
2

На месте.

Ответить

Andre Macareno

Alexander
2

Уже наточил топор

Ответить

Mr. LoveJoy

Andre
0

Головешек полон двор?

Ответить

шарлиз терон loves е.коловрата

Alexander
2
Ответить

Goodsanta

34

В подсайт @Животные пожалуйста.

Ответить

Владимир Швецов

0

Когда французы пиздят друг друга за бесплатную нутеллу это норм
Когда шведы разносят Икею ради скидок на мебель это норм
Когда в Китае в супермаркетах в давках погибают китайцы потому что пришли скидки на бытовую технику, это норм
Про черную пятницу в сша говорить бесмыссленно 

но только в России мордор и трактор надо заводить 

Ответить

Zoibana

Владимир
33

это норм

Никогда это "норм" не было и не будет.

От того, что так делают в других странах, это не становится нормальным у нас

Ответить

Владимир Швецов

Zoibana
–5

Я не говорю что это нормально
но и  европейцы не священные коровы, там  быдла в разы больше, просто они это умеют скрывать, в том числе и от постсоветских эмигрантов

Ответить

Алексей Логачев

Владимир
12

Про европейцев и сравнения с Европой ты первый тут отписался ) никто тут не писал в рамках сравнения это с другими странами, такой пиздец, действительно, везде творится ) Не надо ничего писать по этому поводу? 

Ответить

Владимир Швецов

Алексей
–1

Потому что зумеры в России  привыкли верить что быдло за халяву существует только у нас, отсюда самоунижение в комментариях в условном твиттере/лентаче 
и не замечают что быдло за халяву общемировой феномен, если бы замечали, то было бы меньше нытья

Ответить

Унылый Лось

Алексей
0

Внизу уже подоспели комментарии про регионы и "страну не победить".
Владимир играет на опережение.

Ответить

a handsome cat

Владимир
7

Но ты же сам начал про европейцев ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Madao

Владимир
2

Приплетаю европку. 

Ответить

Унылый Лось

Владимир
1

Ну не больше, но точно есть. И не скрывают это.

Ответить

Mikhail Lukup

Владимир
1

В Европе быдла действительно много, но никто не пытается скрывать это от кого-либо. Быдло это просто не умеет делать. Просто европейское быдланство имеет свой собственный вектор, на который средний россиянин просто не поймет и не обратит внимание. Более того, часть постсоветских эмигрантов для вас покажется отборнейшим быдлом, словно время для них остановилось в 90-х.

Ответить

Goodsanta

Владимир
4

Когда французы пиздят друг друга за бесплатную нутеллу это норм

нет
Когда шведы разносят Икею ради скидок на мебель это норм

нет
Когда в Китае в супермаркетах в давках погибают китайцы потому что пришли скидки на бытовую технику, это норм 

нет
Про черную пятницу в сша говорить бесмыссленно 

да

Все это жопа - но это не умаляет абсурдности каждой отдельной ситуации

Ответить

Андрей Яковлев

Владимир
1

 Когда французы пиздят друг друга за бесплатную нутеллу это норм

Французы? Да там мигранты одни в давке, а французы смотрят на это все. https://www.youtube.com/watch?v=UyjM62yLGFQ

Или вот все просто берут нутеллы сколько могут и с довольной лыбой несут на кассу. Никто никого не пиздит. https://www.youtube.com/watch?v=wLfOnIBIAFU

 Когда шведы разносят Икею ради скидок на мебель это норм

Не нашел пруфов

Ответить

Dra

Владимир
0

А можно ссылочки? Интересно почитать/посмотреть

Ответить

Mike

12

Вчера: давление, одышка, суставы
Сегодня: мировой рекорд по бегу пал в очереди за порошком за 99р

Ответить

Унылый Лось

Mike
6

И обратно домой и уступите место.

Ответить

Super 72

6

Купил в интернете за 111₽ три таких упаковки и без давки. Ещё и на дом привезли

Ответить

Goodsanta

Super
19

кто бы им там еще сказал, что  коммуналку можно онлайн оплачивать, а не создавать коллапс на почте в 15-20 числах каждого месяца

Ответить

Super 72

Goodsanta
6

Когда ты на пенсии, у тебя очень много свободного времени и ты его очень дёшево оцениваешь..  Проблему можно частично решить, засунув всё в одну квитанцию.. 

Ответить

Goodsanta

Super
4

очень много свободного времени и ты его очень дёшево оцениваешь

Вот так вот человек и заканчивается.

Ответить

Litnikov Danil

Goodsanta
0

А на хобби денег нет

Ответить

Боярин

Goodsanta
1

Я как-то охренел, когда в сбербанке вполне взрослые люди платили за жкх (не пожилые, которым интернет сложно дается)

Ответить

Pavel Fedorov

Боярин
2

Меня жена тоже отправляет в петроэлектросбыт платить за жкх, ибо при оплате через сбер, потом бывает что тебе приходит долг тысяч в 10 и хуй его знает откуда он и кто проебался. Но в целом если к этому ответственно относиться и платить 10 числа, то онлайн будет поудобнее

Ответить

Авдеев

Super
5

Большей части контингента с видео и нахой не нужон этот ваш тырнет, там одна парнуха, да пятая колона!

Ответить

Андрей Заварзин

Super
0

Где такое?

Ответить

Yaroslav Maltsev

12

Зумеры: платят деньги за вход на концерт чтобы послэмиться

Бумеры: устраивают контактный экшн и экономят деньги

Ответить

George Weiller

3

преимущественно женщины

Всегда замечал, что на видео, где что-то бесплатно или даром раздают, очень много женщин, почему так?

Ответить

Сергей Ляхов

George
8

потому что в этом слое населения и возрастной группе, где надо бежать за порошком по акции, мужики  либо уже умерли, либо лежат где-нибудь пьяные

Ответить

Илья Тимофеев

Сергей
5

Уже сбегали за дешевой водкой

Ответить

bor_vn

George
4

Потому что мужики идеальные, красивые, сдеражнные от природы, а женщины лишь делают вид.

Ответить

Илья Тимофеев

3

Этим людям хотя бы есть, что стирать...

Ответить

Сергей Ляхов

2

бабки просто в молодости на концертах в мошах не участвовали, приходится отыгрываться щас в магазинах на акциях. хули им еще делать, когда сидеть в очередях в поликлинике уже заебало

Ответить

Andre Macareno

2

Не знал, что ариэль похлеще кокаина вставляет, что люди за ним так ломанулись

Ответить

Sergey Lukianov

1

99 рублей. Теперь ты знаешь сколько стоит достоинство россиянина

Ответить

Albert Valiahmetov

0

Вот вы смеётесь, а это реалии регионов.

Ответить

Александр

Albert
3

Ну то есть всей России, ты имел в виду.

Ответить

Albert Valiahmetov

Александр
0

Ну да. Ощущение, что одни москвичи тут. И такие: ну мои то родственники/ друзья/ соседи/ жена не такие. И вообще, сколько стоит этот ваш порошок? 

Ответить

Dragan Velimirovic

Albert
1

Мои родственники, друзья и соседи не такие.

Ответить

Albert Valiahmetov

Dragan
0

Боюсь уточнить, но, похоже, с женой не очень повезло? 😬😀

Ответить

Don Pedro

–1

И это при том, что этот говно-порошок с фосфатами вообще нельзя использовать, кроме как для стирки всякого барахла.

Ответить

ATAMAH400h

Don
1

 говно-порошок с фосфатами

С хуятами.

Ответить

Don Pedro

ATAMAH400h
0

Упс. Тоже этим говном пользуешься? Давай номер карты переведу тебе денежек на нормальный порошок. 

Ответить

Александр

0

Эту страну "не победить".

Ответить

Александр

0

Внимание! Шутка про порошок:

Мать дала на дорогу, а хватило на две.

Ответить

Иван Маслов

0

Наверное не всё у них в жизни хорошо, если они ломятся за порошком. А если не всё хорошо, то почему они так восхваляют свой Советский Союз и Путина? Загадка века

Ответить

Атлант поправил плечи

–1

А насколько это дешевле нормальной цены? 

Ответить

3216q114

Атлант
0

От примерно 2,5 раз по акции и до примерно 4 раз от обычной цены.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Число заболевших пневмонией из-за коронавируса за сутки выросло на две тысячи человек
И приблизилось к 12 тысячам.
80
Новости
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России
Он напомнил о строчках «Богом хранимая родная страна» в гимне.
160
Новости
Один из заражённых коронавирусом в России пожаловался журналистам на условия содержания. Он узнал о диагнозе из СМИ
Больной рассказал, что врачи не сообщают ему результаты анализов.
88
Популярное за три дня
Животные
Ну патилуй
5
Новости
В красноярской школе учителя работают в туалете. Там пришлось оборудовать кабинет, потому что здание разрушается
Эту школу окончил губернатор Красноярского края Александр Усс.
43
Животные
Поймал маковую булочку
4

Прямой эфир

Сергей Васильев

Устроивший теракт в Лондоне…

Митя Простомолотов

В Конституцию предложили…

Игорь

Лучший фильм — «1917», лучший…

Аня Батаева

Как вам Санкт-Петербург…

hyposlasher

Устроивший теракт в Лондоне…

Иван Маслов

В нескольких городах России…

робот-бёрдвотчер

Устроивший теракт в Лондоне…

InD1G0X .

В Конституцию предложили…

Litnikov Danil

В нескольких городах России…

Liu Tiko

Устроивший теракт в Лондоне…

hyposlasher

Устроивший теракт в Лондоне…

Олег Ивахнов

Устроивший теракт в Лондоне…

Анастасия Андреева

Иран предложил по 80 тысяч…

Андрей Заварзин

В Конституцию предложили…

Gegham Khachatryan

Устроивший теракт в Лондоне…

Андрей Королёв

В Конституцию предложили…

Митя Простомолотов

В Конституцию предложили…

bor_vn

В Конституцию предложили…

Авдеев

В Конституцию предложили…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]