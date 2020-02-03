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За нападавшим следили полицейские в штатском и застрелили его после начала атаки.
20-летний Судеш Амман, застреленный полицией после нападения на людей в Лондоне с ножом, был недавно освобождён из тюрьмы, где отбывал наказание за преступления террористической направленности. Об этом пишут Би-би-си, The Sunday Times и The Guardian.
По данным журналистов, Аммана освободили после отбытия половины срока наказания в виде трёх лет и четырёх месяцев тюрьмы за террористические преступления. Он вышел на свободу примерно за неделю до преступления. СМИ рассказали, что за террористом в момент атаки велась слежка — у полиции были опасения, что Амман может представлять угрозу для общества, но не было юридических оснований держать его в тюрьме.
Полиция Лондона позже подтвердила, что за террористом в момент преступления велась слежка. Полицейские также рассказали, что на теле напавшего обнаружили муляж взрывного устройства. При этом, полиция не поясняет, на каких основаниях Амман оказался на свободе после отбытия только половины срока.
Би-би-си пишет, что в ноябре 2018 года Амман признал себя виновным по шести обвинениям в хранении документов, содержащих террористическую информацию, а также по семи — в распространении публикаций с такой информацией. Амман писал своей девушке, что присягнул на верность «Исламскому государству», он также назвал эту террористическую организацию «лучшей, что могло случиться с Исламом». Он также рассказывал, что атаки с ножом для него предпочтительнее, чем взрыв бомбы.
После нового теракта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал ужесточить меры по отношению к осуждённым за терроризм. Об этом же он говорил после того, как 29 ноября 2019 года 28-летний Усман Хан напал с ножом на людей у Лондонского моста. Этот нападавший тоже ранее был осужден за преступления, связанные с терроризмом.
2 февраля в Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих: пострадали трое, они остались живы. Полиция считает нападение терактом, связанным с исламизмом.
По плану:
1.Отпускаем игиловца по УДО;
2.Следим за ним;
3.Он нас приводит к другим;
4.Хватаем остальных;
....
Profit
В реальности:
1.Отпускаем игиловца по УДО;
2.Он пошёл всех резать;
....
Fail
По первому плану евреи действуют когда обменивают одного пленного израилитянина на тысячу палестинцев.
Сразу усыпить нельзя было конечно
На этого долбаеба похуй. Сам факт того, что террорист выходит через три(!!!) года из тюрьмы, и при этом он не осуждён на десять пожизненных, заставляет сильно усомниться в судебной системе Британии(в России все равно хуже)
Эм... в Англии просто нет места расизму, а терракт это обычное явление для современного большого города.
так он сидел не за теракт, а "Амман признал себя виновным по шести обвинениям в хранении документов, содержащих террористическую информацию, а также по семи — в распространении публикаций с такой информацией"
Поэтому, видимо, его и освободили раньше срока. За теракт дают большие сроки в Великобритании.
Из текста не совсем понятно, 3 года 4 месяца - это изначальный срок (а значит делим его пополам) или уже половина от изначального.
По данным журналистов, Аммана освободили после отбытия половины срока наказания в виде трёх лет и четырёх месяцев тюрьмы за террористические преступления.
И так было ясно, но в прошлой новости всякие дауны пиздели, чтобы не приплетали ислам и мигрантов
1
Убил двух леваков. Умерли за мир, который построили. Всё справедливо.
Причём некоторые левые идиоты писали что террористов из Сирии надо возвращать обратно на родину в данном случае в Британию чтобы после освобождения устанавливать за ними слежку. Как видно не сильно это помогло.
Зачем он это сделал?