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Сергей Звезда
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Параспортсмен-чемпион мира устроился курьером в «Яндекс.Еду». Ему не хватает денег на поездку на Игры в Токио Материал редакции

Его коллеги жаловались на отсутствие средств ещё в 2019 году. А четыре года назад он публично собирал деньги на Чемпионат мира.

11 комментариев
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Видео Znak.com

Спортсмен и обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов устроился работать курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, сообщила Baza. Это подтвердили TJ в пресс-службе сервиса.

По данным «Яндекса», Асташова оформили на работу 2 февраля. Он пришёл в хаб с другом, но «сам без труда прошёл все стандартные проверки».

По словам супервайзера, Асташов легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать. Сегодня Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы.

Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика.

«Яндекс.Еда» в комментарии TJ

В «Яндексе» подчеркнули, что у партнёров компании нет ограничений по привлечению людей с ограниченными возможностями. «Во многих городах, где работает сервис, они трудятся в сфере доставки, и успешно справляются с этой работой», — добавили представители сервиса.

В сети также опубликовали видео очевидцев из екатеринбургского ТРЦ «Гринвич», где Асташов забирал заказ. То, что его видели в торговом центре вечером 2 февраля, подтвердила читательница Znak.com.

Асташов, которому сейчас 31 год, родился в Бурятии. С рождения у него нет рук и ног в традиционном представлении. Паратриатлон, которым занимается Асташов, это комбинированный вид спорта: атлетам нужно проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде (с ручным приводом, на тандеме или трёхколесном) и пробежать 5 километров (как вариант — гонка на колясках). В 2019 году он победил на Кубке мира и стал чемпионом России.

Параспортсмен устроился курьером, чтобы подзаработать на поездку в Токио ради участия в Паралимпийских играх-2020, утверждается в Telegram-канале «Мутко против». По словам авторов, региональное министерство спорта «ему особо не помогает».

После устройства в «Яндекс.Еду» Асташов не выходил на связь со СМИ. Однако о его финансовой ситуации известно как минимум с ноября 2019 года. Тогда Асташов пожаловался депутату Госдумы и бывшему биатлонисту Антону Шипулину на нехватку 350 тысяч рублей – именно столько параатлету нужно было на два соревнования и Паралимпийские игры: они пройдут с 25 августа по 6 сентября.

После того, как об устройстве Асташова курьером стало известно публично, министр спорта Свердловской области сообщил, что «разбирается в ситуации».

У Асташова уже случались ситуации, когда ему не хватало денег на соревнования. В 2016 году власти не помогли спортсмену с поездкой в Голландию для участия в Чемпионате мира, поэтому он объявил открытый сбор средств. Асташову требовались 120 тысяч рублей, в том числе на билеты и проживание. Тогда деньги собрали за 1,5 месяца. На ЧМ он взял серебро.

Как рассказывал «Московскому комсомольцу» тренер Асташова Николай Тетерин, из бюджета на спортивные протезы ему выделили 1,6 миллиона рублей. Наставник спортсмена сравнивал своего подопечного с Оскаром Писториусом — атлетом из ЮАР с ампутацией обеих стоп — у которого каждый протез стоит по 2 миллиона долларов. «Это специальные беговые протезы, сделанные в Москве, и весят они 4300 граммов. Для сравнения скажу, что у Писториуса вес протезов — 400 граммов, причем материалы, из которых они изготовлены, засекречены», — говорил Тетерин.

#новости #спорт #деньги

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11 комментариев
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Александр Билозир

4

Какой пиздец. В яндекс могли бы и проспонсировать поездку. 

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Zoibana

Александр
7

Сейчас они на белом коне вкатятся и подарят. Ты не сечешь фишку

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Илья Ерохин

Александр
0

Да, дай им время похайпить на теме, что они компания без границ, а потом всё будет

Ответить

Zoibana

3

Джва года жду новость про то, как спортсмен-бегун, олимпийский чемпион, рекордсмен, устроился курьером в доставку еды и его постоянно штрафуют за опоздания и медлительность

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bro mi

1

Ура, мой любимый #ЯндексЖурнал. Как хорошо!

Ответить

сироп от щекотки

1

Так, дайте ка я застоблю местечко под картинку из кингсмана

Ответить

сироп от щекотки

сироп
1
Ответить

Александр Александров

0

лет через 10 заработает и поедет

Ответить

Ded Pihto

0

Да давайте шеймить этих ленивых клиентов яндекс еды

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Yura Yura

0

Зато ноги зимой не замёрзнут

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Mikhail Lukup

0

А почему не тренером в спортивный клуб?

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