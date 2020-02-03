Его коллеги жаловались на отсутствие средств ещё в 2019 году. А четыре года назад он публично собирал деньги на Чемпионат мира.

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Спортсмен и обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов устроился работать курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, сообщила Baza. Это подтвердили TJ в пресс-службе сервиса.

По данным «Яндекса», Асташова оформили на работу 2 февраля. Он пришёл в хаб с другом, но «сам без труда прошёл все стандартные проверки».

По словам супервайзера, Асташов легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать. Сегодня Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика. «Яндекс.Еда» в комментарии TJ

В «Яндексе» подчеркнули, что у партнёров компании нет ограничений по привлечению людей с ограниченными возможностями. «Во многих городах, где работает сервис, они трудятся в сфере доставки, и успешно справляются с этой работой», — добавили представители сервиса.

В сети также опубликовали видео очевидцев из екатеринбургского ТРЦ «Гринвич», где Асташов забирал заказ. То, что его видели в торговом центре вечером 2 февраля, подтвердила читательница Znak.com.

Асташов, которому сейчас 31 год, родился в Бурятии. С рождения у него нет рук и ног в традиционном представлении. Паратриатлон, которым занимается Асташов, это комбинированный вид спорта: атлетам нужно проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде (с ручным приводом, на тандеме или трёхколесном) и пробежать 5 километров (как вариант — гонка на колясках). В 2019 году он победил на Кубке мира и стал чемпионом России.

Параспортсмен устроился курьером, чтобы подзаработать на поездку в Токио ради участия в Паралимпийских играх-2020, утверждается в Telegram-канале «Мутко против». По словам авторов, региональное министерство спорта «ему особо не помогает».

После устройства в «Яндекс.Еду» Асташов не выходил на связь со СМИ. Однако о его финансовой ситуации известно как минимум с ноября 2019 года. Тогда Асташов пожаловался депутату Госдумы и бывшему биатлонисту Антону Шипулину на нехватку 350 тысяч рублей – именно столько параатлету нужно было на два соревнования и Паралимпийские игры: они пройдут с 25 августа по 6 сентября.

После того, как об устройстве Асташова курьером стало известно публично, министр спорта Свердловской области сообщил, что «разбирается в ситуации».

У Асташова уже случались ситуации, когда ему не хватало денег на соревнования. В 2016 году власти не помогли спортсмену с поездкой в Голландию для участия в Чемпионате мира, поэтому он объявил открытый сбор средств. Асташову требовались 120 тысяч рублей, в том числе на билеты и проживание. Тогда деньги собрали за 1,5 месяца. На ЧМ он взял серебро.