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Сергей Звезда
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Параспортсмен-чемпион мира устроился курьером в «Яндекс.Еду». Ему не хватает денег перед Играми в Токио Материал редакции

Его коллеги жаловались на отсутствие средств ещё в 2019 году. А четыре года назад он собирал деньги перед Чемпионатом мира.

46 комментариев
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Спортсмен и обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов устроился работать курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, сообщила Baza. Это подтвердили TJ в пресс-службе сервиса.

По данным «Яндекса», Асташова оформили на работу 2 февраля. Он пришёл в хаб с другом, но «сам без труда прошёл все стандартные проверки».

По словам супервайзера, Асташов легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать. Сегодня Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы.

Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика.

«Яндекс.Еда» в комментарии TJ

В «Яндексе» подчеркнули, что у партнёров компании нет ограничений по привлечению людей с ограниченными возможностями. «Во многих городах, где работает сервис, они трудятся в сфере доставки, и успешно справляются с этой работой», — добавили представители сервиса.

В сети также опубликовали видео очевидцев из екатеринбургского ТРЦ «Гринвич», где Асташов забирал заказ. То, что его видели в торговом центре вечером 2 февраля, подтвердила читательница Znak.com.

Асташов, которому сейчас 31 год, родился в Бурятии. С рождения у него нет рук и ног в традиционном представлении. Паратриатлон, которым занимается Асташов, это комбинированный вид спорта: атлетам нужно проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде (с ручным приводом, на тандеме или трёхколесном) и пробежать 5 километров (как вариант — гонка на колясках). В 2019 году он победил на Кубке мира и стал чемпионом России.

Параспортсмен устроился курьером, чтобы «подзаработать на поездку» на Паралимпийские игры-2020 в Токио, утверждается в Telegram-канале «Мутко против». По словам авторов, региональное министерство спорта «ему особо не помогает».

После устройства в «Яндекс.Еду» Асташов не выходил на связь со СМИ. Однако о его финансовой ситуации известно как минимум с ноября 2019 года. Тогда Асташов пожаловался депутату Госдумы и бывшему биатлонисту Антону Шипулину на нехватку 350 тысяч рублей – именно столько параатлету нужно было перед двумя соревнованиями и Паралимпийскими играми: они пройдут с 25 августа по 6 сентября.

После того, как об устройстве Асташова курьером стало известно публично, министр спорта Свердловской области сообщил, что «разбирается в ситуации».

Михаил Асташов на приёме у Антона Шипулина в ноябре 2019 года

У Асташова уже случались ситуации, когда ему не хватало денег на соревнования. В 2016 году власти не помогли спортсмену с поездкой в Голландию для участия в Чемпионате мира, поэтому он объявил открытый сбор средств. Асташову требовались 120 тысяч рублей, в том числе на билеты и проживание. Тогда деньги собрали за 1,5 месяца. На ЧМ он взял серебро.

Как рассказывал «Московскому комсомольцу» тренер Асташова Николай Тетерин, из бюджета на спортивные протезы ему выделили 1,6 миллиона рублей. Наставник спортсмена сравнивал своего подопечного с Оскаром Писториусом — атлетом из ЮАР с ампутацией обеих стоп, у которого каждый протез стоит по 2 миллиона долларов. «Это специальные беговые протезы, сделанные в Москве, и весят они 4300 граммов. Для сравнения скажу, что у Писториуса вес протезов — 400 граммов, причём материалы, из которых они изготовлены, засекречены», — говорил Тетерин.

#новости #спорт #деньги

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46 комментариев
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Александр Билозир

32

Какой пиздец. В яндекс могли бы и проспонсировать поездку. 

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Zoibana

Александр
67

Сейчас они на белом коне вкатятся и подарят. Ты не сечешь фишку

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Кирилл Сосновский

Zoibana
46

Ставлю сотку на то, что это сделает деливери.

Ответить

Александр Билозир

Zoibana
15

Правильно ли я понимаю, что если бы они сразу предложили оплатить поездку, не взяв на работу, то получили бы меньше условных единиц хайпа?

Ответить

Кирилл Сосновский

Александр
16

Разумеется, низшие менеджеры этих курьеров не думают ни о каких «единиц хайпа» в пользу яндекса. Они просто делали свою работу. Как только история получает медийность - вкатываются маркетологи и пиарщики.

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Alexander Balan

Zoibana
2

Прочтя этот комментарий

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Eldar

Александр
4

Ты бы тоже мог проспонсировать. Охуеть, чел полностью трудоспособен как курьер. Или это тип унижение, что его заставляют еду разносить? Пускай зарабатывает себе на мечту, если государству не упало, то и яндексу это нахуй не нужно.

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Илья Ерохин

Александр
4

Да, дай им время похайпить на теме, что они компания без границ, а потом всё будет

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Zoibana

37

Джва года жду новость про то, как спортсмен-бегун, олимпийский чемпион, рекордсмен, устроился курьером в доставку еды и его постоянно штрафуют за опоздания и медлительность

Ответить

Изя Слоу

Zoibana
7

Я вот обеими руками и ногами за доступную среду, если уровень сервиса не страдает. 

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Вова CowboyFHL

Изя
1

Жирно :с

Ответить

bro mi

Изя
0

обеими руками и ногами

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Thomas O'Harriedge

Zoibana
0

 устроился курьером в доставку

Грабить корованы, не иначе

Ответить

bro mi

9

Ура, мой любимый #ЯндексЖурнал. Как хорошо!

Ответить

Yura Yura

8

Зато ноги зимой не замёрзнут

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alex clerick

Yura
0

А по лужам вообще кайф ходить, да и обувь не промокнет

Ответить

Игорь

7

Никогда бы не подумал, что спортсмены ездят на олимпиады за свой счёт О.о

Ответить

Ded Pihto

2

Да давайте шеймить этих ленивых клиентов яндекс еды

Ответить

Zoibana

Ded
6

яндекс ща еще замутит маркетинговую акцию  - "закажи бургер через яндекс-еду - помоги паралимпийскому чемпиону"

Ответить

Ded Pihto

Zoibana
2

Чё ты активировался? Месяц начался а на подписку ненашучено?

Ответить

Zoibana

Ded
1

у меня до конца 21 года нашучено.

Работать просто очень не хочется

Ответить

Ded Pihto

Zoibana
2

Ты не на пенсии чтоли? Фу лох

Ответить

Pavel Averyanov

Zoibana
0

Денис, очнись, тебе за 30...

Ответить

Zoibana

Pavel
0

мне уже ближе к 40

Ответить

сироп от щекотки

1

Так, дайте ка я застоблю местечко под картинку из кингсмана

Ответить

сироп от щекотки

сироп
8
Ответить

сироп от щекотки

сироп
1

В Климаксе она танцевала эффектно

Ответить

Словесный Интервент

1

 Параспортсмен-чемпион мира устроился курьером в «Яндекс.Еду». Ему не хватает денег на поездку на Игры в Токио

@Сергей Звезда кликбейтный заголовок стоит переписать, кому интересно тут подробно описана ситуация https://t.me/sliusarenko/986

Если в двух словах, то паралимпиаду ВСЕ страны отправляют спортсменов исключительно за свой счёт, в России у паралимпийцев полностью бюджетное финансирование, не может ему не хватать на поездку на игры, так как из своего кармана спортсмены не платят. 

Слюс+
В истории со спортсменом-паралимпийцем (Михаил Асташов, триатлонист без рук и ног), который устроился в Яндекс.Еду, чтобы "заработать на поездку на Олимпиаду в Токио" столько слоёв, что даже не знаешь, какой сперва снять: https://bit.ly/37UMW6KНу, давайте для начала…
В истории со спортсменом-паралимпийцем (Михаил Асташов, триатлонист без рук и ног), который устроился в Яндекс.Еду, чтобы "заработать на поездку на Олимпиаду в Токио" столько слоёв, что даже не знаешь, какой сперва снять: https://bit.ly/37UMW6K

Ну, давайте для начала предположим, что всё так и есть - это не вирусняк сервиса по доставке еды, и парень действительно на системной основе там работает (держа в голове, что в реальности дело обстоит не совсем так, или совсем не так).

Ну, во-первых, ему не нужно зарабатывать, чтобы ПОЕХАТЬ в Токио - это раз. Насколько я знаю, на этапе Кубка мира в октябре он уже выиграл лицензию и поедет в Токио (если не случится форс-мажора) в составе сборной России. За государственный счёт. Как и вся паралимпийская сборная России (если она туда поедет, но речь сейчас не о том).

Во-вторых, да, почти наверняка для полноценной подготовки к Паралимпиаде средств не достаточно. И для этого мужественный парень (инвалид с детства, родился с нарушениями опорно-двигательного аппарата, до 5 лет жил в доме малютки «Аистенок» в Бурятии, затем его перевели в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кусе Челябинской области, именно там он и начал заниматься спортом) устроился на работу курьером. Давайте предположим, что он видит в этом возможность и заработать, и не терять физическую активость (что и предполагает работа курьера).

В-третьих, среди стран-участников Паралимпийских игр практически нет тех, кто не то что готовится - просто едет на Паралимпиаду ПОЛНОСТЬЮ за государственный счёт. Паратлеты и национальные паралимпийские комитеты активно занимаются краудфандингом. Если вы зайдете на официальные странички Паралимпийских комитетов США, Австралии, Великобритании и проч., вы там увидите отдельный раздел, посвящённый этому. Это абсолютно нормальная практика. И, разумеется, там даже речи нет о государственных призовых, которые были бы равны тем деньгам, которые получают за свои победы и медали олимпийцы. По большому счёту, паралимпийская деятельность воспринимается там как чистое любительство, то, чем человек с ограниченными возможностями начал заниматься по своему собственному желанию, и никто ему ничего за это не должен.

В-четвертых, в России дело обстоит по-другому. Не лучше или хуже - по-другому. Паралимпийцы на уровне сборной России получают бюджетное финансирование, бюджетные призовые (равные олимпийским), многие стоят на ставках региональных спорткомитетов. Да, разумеется, денег на всех и всё не хватает и хватать не может. Да, паралимпийцы в региональном бюджете наверняка идут в последних строчках. Да, деньги выделяются на базовые вещи, а на подготовку их, скорее всего, нет или их очень мало (при том, что финальные сборы перед поездкой на Паралимпиаду всегда проходят полностью за государственный счет на специально построенной для паралимпийцев спортивной базе, о чем соперники могут только мечтать).

В-пятых, действительно, чтобы людям с ограниченными возможностями заниматься спортом в России на уровне поездки на Паралимпиаду - надо быть максимально упертым человеком, понимающим, что до того, как ты сможешь получить большие деньги за победы и медали - тебе придется сильно и долго терпеть без всяких гарантий. Но погодите - разве другим людям и другим профессиям в нашей стране приходится жить по-другому? Более того, разве паралимпийцам в других странах приходится по-другому? И то, что этот парень решил подзаработать для лучшей подготовки - так радоваться надо за него надо, что понимает, в какой реальности живёт, не ноет, а делает.
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Сергей Звезда

Словесный
2

Нет тут кликбейта — в заголовке просто два факта, которые подтверждены. Давай по пунктам из этого ТГ-канала, что ты кинул. 

1. Очки с Кубка мира действительно учитываются в квалификационном рейтинге Паралимпийских игр. Но информации о том, что их хватило Асташову для того, чтобы расслабиться и больше нигде не участвовать, я не видел. Если ты где-то видел, покажи. 

2. «Во-вторых, да, почти наверняка для полноценной подготовки к Паралимпиаде средств не достаточно». Ну тут опровергать нечего, поскольку автор ничего не отрицает. 

3. «Паратлеты и национальные паралимпийские комитеты активно занимаются краудфандингом». А кто говорил обратное? Новость о том, что один из лучших российских параспортсменов устроился курьером — я не знаю, кому эта ситуация может показаться нормальной. 

4. «Да, разумеется, денег на всех и всё не хватает и хватать не может». Тоже нечего опровергать, всё так и есть. Кстати, и что это меняет?

5. Пятый пункт — это демагогия. 

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Словесный Интервент

Сергей
1

 из этого ТГ-канала

Слюсаренко главный редактор чемпионата и самый авторитетный журналист в стране, который освещает не командные виды спорта я ему больше верю в вопросе за чей счет на ОИ едут спортсмены. 

 Но информации о том, что их хватило Асташову для того, чтобы расслабиться и больше нигде не участвовать, я не видел. 

 Ему не хватает денег для поездки на Игры в Токио 

Ты же в заголовке ОИ в Токио пишешь, а не про какие-то другие соревнования. На ОИ спортсменов только за бюджет возят.

По остальным пунктам противоречий не вижу, но имхуется мне, что вирусняк от яндекса история)

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Сергей Звезда

Словесный
0

Ему не хватает денег на подготовку. Как видишь, я поправил с «ПОЕЗДКИ», потому что «перед играми» означает нехватку денег не то, чтобы подготовиться к играм и вообще попасть туда. 

Раз Слюсаренко так уверенно обо всём об этом говорит, то что на его сайте делает новость с таким заголовком? Как раз-таки куда более кликбейтным https://www.championat.com/other/news-3962846

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
0

Новый заголовок вопросов не вызывает, чтобы не повторяться  о чем в телеграме говорили, кликбейтность я увидел исключительно во фразе "не хватает денег на поездку" про подготовку вопросов нет.

По чемпионату ссылка ведет на 404 ошибку, видимо,  переписывать будут, если нет, то спрошу у Слюсаренко в фейсбуке https://www.facebook.com/e.slyusarenko/posts/2787230018009956 он там обычно отвечает в комментариях.

Ответить

Сергей Звезда

Словесн…
0

Без проблем. Если что, кидай сюда его ответ

Ответить

шарлиз терон loves е.коловрата

1
Ответить

Дмитрий Щёлоков

шарлиз
0

Не сразу въехал

Ответить

Bad Bear

1

Нихуя себе! Человек на свои хобби зарабатываегь деньги на работе. Фантастика

Ответить

Пётр Орлов

0

Мне тут пару миллионов не хватает на яхтенную регату в Сиднее. Пожалуюсь министру спорта. 

Ответить

Sergiy Seych

0
Ответить

Александр Александров

0

лет через 10 заработает и поедет

Ответить

Mikhail Lukup

0

А почему не тренером в спортивный клуб?

Ответить

.

Mikhail
0

Потому что там не будет такого хайпа, а теперь все жалостливые  люди будут говорить, чтоб Яндекс профинансировал и какой инвалид молодец.

Ответить

William Nash

0

це рашка

Ответить

Владимир Дыркин

0

В итоге олимпиаду ему оплатит Яндекс, а не  государство ебучее 

Ответить

Миржан Досымбаев

0

В жизни все может быть, но я с трудом верю что расходы покроет профит от яндекс.дерьма. Если это конечно не новомодная фишка всех it гигантов. В любом случае паренек не сидит на месте с молитвой на пенсию по инвалидности. 

Ответить

Dmitry Kurtsev

0

"материалы, из которых они изготовлены, засекречены"

Неужели вибраниум?

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Serge Demichev

0

Яндекс Едой не пользуюсь, скотское отношение к курьерам. Хотя и у Delivery тоже такое себе.  

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