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Его коллеги жаловались на отсутствие средств ещё в 2019 году. А четыре года назад он собирал деньги перед Чемпионатом мира.
Спортсмен и обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов устроился работать курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, сообщила Baza. Это подтвердили TJ в пресс-службе сервиса.
По данным «Яндекса», Асташова оформили на работу 2 февраля. Он пришёл в хаб с другом, но «сам без труда прошёл все стандартные проверки».
В «Яндексе» подчеркнули, что у партнёров компании нет ограничений по привлечению людей с ограниченными возможностями. «Во многих городах, где работает сервис, они трудятся в сфере доставки, и успешно справляются с этой работой», — добавили представители сервиса.
В сети также опубликовали видео очевидцев из екатеринбургского ТРЦ «Гринвич», где Асташов забирал заказ. То, что его видели в торговом центре вечером 2 февраля, подтвердила читательница Znak.com.
Асташов, которому сейчас 31 год, родился в Бурятии. С рождения у него нет рук и ног в традиционном представлении. Паратриатлон, которым занимается Асташов, это комбинированный вид спорта: атлетам нужно проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде (с ручным приводом, на тандеме или трёхколесном) и пробежать 5 километров (как вариант — гонка на колясках). В 2019 году он победил на Кубке мира и стал чемпионом России.
Параспортсмен устроился курьером, чтобы «подзаработать на поездку» на Паралимпийские игры-2020 в Токио, утверждается в Telegram-канале «Мутко против». По словам авторов, региональное министерство спорта «ему особо не помогает».
После устройства в «Яндекс.Еду» Асташов не выходил на связь со СМИ. Однако о его финансовой ситуации известно как минимум с ноября 2019 года. Тогда Асташов пожаловался депутату Госдумы и бывшему биатлонисту Антону Шипулину на нехватку 350 тысяч рублей – именно столько параатлету нужно было перед двумя соревнованиями и Паралимпийскими играми: они пройдут с 25 августа по 6 сентября.
После того, как об устройстве Асташова курьером стало известно публично, министр спорта Свердловской области сообщил, что «разбирается в ситуации».
У Асташова уже случались ситуации, когда ему не хватало денег на соревнования. В 2016 году власти не помогли спортсмену с поездкой в Голландию для участия в Чемпионате мира, поэтому он объявил открытый сбор средств. Асташову требовались 120 тысяч рублей, в том числе на билеты и проживание. Тогда деньги собрали за 1,5 месяца. На ЧМ он взял серебро.
Как рассказывал «Московскому комсомольцу» тренер Асташова Николай Тетерин, из бюджета на спортивные протезы ему выделили 1,6 миллиона рублей. Наставник спортсмена сравнивал своего подопечного с Оскаром Писториусом — атлетом из ЮАР с ампутацией обеих стоп, у которого каждый протез стоит по 2 миллиона долларов. «Это специальные беговые протезы, сделанные в Москве, и весят они 4300 граммов. Для сравнения скажу, что у Писториуса вес протезов — 400 граммов, причём материалы, из которых они изготовлены, засекречены», — говорил Тетерин.
Какой пиздец. В яндекс могли бы и проспонсировать поездку.
Правильно ли я понимаю, что если бы они сразу предложили оплатить поездку, не взяв на работу, то получили бы меньше условных единиц хайпа?
Разумеется, низшие менеджеры этих курьеров не думают ни о каких «единиц хайпа» в пользу яндекса. Они просто делали свою работу. Как только история получает медийность - вкатываются маркетологи и пиарщики.
Да, дай им время похайпить на теме, что они компания без границ, а потом всё будет
Джва года жду новость про то, как спортсмен-бегун, олимпийский чемпион, рекордсмен, устроился курьером в доставку еды и его постоянно штрафуют за опоздания и медлительность
Зато ноги зимой не замёрзнут
Да давайте шеймить этих ленивых клиентов яндекс еды
Так, дайте ка я застоблю местечко под картинку из кингсмана
Параспортсмен-чемпион мира устроился курьером в «Яндекс.Еду». Ему не хватает денег на поездку на Игры в Токио
@Сергей Звезда кликбейтный заголовок стоит переписать, кому интересно тут подробно описана ситуация https://t.me/sliusarenko/986
Если в двух словах, то паралимпиаду ВСЕ страны отправляют спортсменов исключительно за свой счёт, в России у паралимпийцев полностью бюджетное финансирование, не может ему не хватать на поездку на игры, так как из своего кармана спортсмены не платят.
из этого ТГ-канала
Слюсаренко главный редактор чемпионата и самый авторитетный журналист в стране, который освещает не командные виды спорта я ему больше верю в вопросе за чей счет на ОИ едут спортсмены.
Но информации о том, что их хватило Асташову для того, чтобы расслабиться и больше нигде не участвовать, я не видел.
Ему не хватает денег для поездки на Игры в Токио
Ты же в заголовке ОИ в Токио пишешь, а не про какие-то другие соревнования. На ОИ спортсменов только за бюджет возят.
По остальным пунктам противоречий не вижу, но имхуется мне, что вирусняк от яндекса история)
Новый заголовок вопросов не вызывает, чтобы не повторяться о чем в телеграме говорили, кликбейтность я увидел исключительно во фразе "не хватает денег на поездку" про подготовку вопросов нет.
По чемпионату ссылка ведет на 404 ошибку, видимо, переписывать будут, если нет, то спрошу у Слюсаренко в фейсбуке https://www.facebook.com/e.slyusarenko/posts/2787230018009956 он там обычно отвечает в комментариях.
Мне тут пару миллионов не хватает на яхтенную регату в Сиднее. Пожалуюсь министру спорта.
А почему не тренером в спортивный клуб?
В жизни все может быть, но я с трудом верю что расходы покроет профит от яндекс.дерьма. Если это конечно не новомодная фишка всех it гигантов. В любом случае паренек не сидит на месте с молитвой на пенсию по инвалидности.
Яндекс Едой не пользуюсь, скотское отношение к курьерам. Хотя и у Delivery тоже такое себе.