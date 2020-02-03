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Arthur Khamzin
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Роскомнадзор потребовал удалить с «Луркоморья» статью о тюремной иерархии из-за пропаганды тюремного образа жизни Материал редакции

Страница со статьёй уже недоступна.

12 комментариев
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Роскомнадзор потребовал от сайта «Луркоморье» удалить статью о структуре тюремной иерархии. Об этом в твиттере рассказал сооснователь проекта Давид Хомак. По его словам, причиной стала пропаганда тюремного образа жизни.

Хомак указал, что решение связано с постановлением Ленинского районного суда Воронежа о блокировке страницы. Иск подала областная прокуратура, которая проверяла исполнение закона о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

В постановлении указано, что через статью на «Луркоморье» «распространяется идеология неформального молодёжного криминализованного движения АУЕ, которое создаёт угрозу конституционному строю страны». В документе также отмечается, что доступ к материалу может получить любой желающий.

TJ проверил доступ к материалу. На момент написания новости статья «Tюpьмa/Иерархия» отсутствует на странице ресурса.

Это не первый случай блокировки материалов на «Луркоморье». В июне 2016 года по требованию Ленинского суда города Грозного Роскомнадзор внёс в список запрещённых материалов статью об исламе. Суд посчитал, что в материалах сайта размещена информация, оскорбляющая религиозные чувства мусульман.

#новости #роскомнадзор #интернет

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12 комментариев
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Ruslan Sviridov

5

Как хорошо что у нас есть свой кладезь знаний

Личный опыт: топ тюремных лайфхаков — Истории на…
Так случилось, что за неделю до наступления 2005 года я оказался в тюрьме.
tjournal.ru
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Alexander Pestov

Ruslan
0

Сохраняйте, пока и эту не выпилили 

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Игорь Талько

4

Блин где теперь узнать как на хату заходить.
Такие полезные знания для россиян удаляют.

Ответить

Авдеев

2

Сука, на Лурк лапу подняли! Ироды! 

Ответить

Сергей Колегов

Авдеев
5

Опять

Точнее, не опять, а снова

Ответить

Мошиндейр Омаев

1

Карина, блэд, уймись нахуй!

Ответить

Дитковский

0

И лурк прогнулся(

Ответить

Иван Семёныч

Дитковский
3

Мусорнулся

Ответить

ouxen

0

лурк же давно забанен, и какого хуя вообще, нет закона о запрете пропаганды отсидки и оскорблении чувств

Ответить

Максим Шпилёв

ouxen
0

Он вроде давно разбанен, просто статьи дэлят

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Andre Macareno

0

Надо просто запретить тюрьмы, тогда и проблемы не будет

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Эмиль Рубанов

0
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