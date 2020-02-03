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Страница со статьёй уже недоступна.
Роскомнадзор потребовал от сайта «Луркоморье» удалить статью о структуре тюремной иерархии. Об этом в твиттере рассказал сооснователь проекта Давид Хомак. По его словам, причиной стала пропаганда тюремного образа жизни.
Хомак указал, что решение связано с постановлением Ленинского районного суда Воронежа о блокировке страницы. Иск подала областная прокуратура, которая проверяла исполнение закона о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
В постановлении указано, что через статью на «Луркоморье» «распространяется идеология неформального молодёжного криминализованного движения АУЕ, которое создаёт угрозу конституционному строю страны». В документе также отмечается, что доступ к материалу может получить любой желающий.
TJ проверил доступ к материалу. На момент написания новости статья «Tюpьмa/Иерархия» отсутствует на странице ресурса.
Это не первый случай блокировки материалов на «Луркоморье». В июне 2016 года по требованию Ленинского суда города Грозного Роскомнадзор внёс в список запрещённых материалов статью об исламе. Суд посчитал, что в материалах сайта размещена информация, оскорбляющая религиозные чувства мусульман.
Как хорошо что у нас есть свой кладезь знаний
Блин где теперь узнать как на хату заходить.
Такие полезные знания для россиян удаляют.
Сука, на Лурк лапу подняли! Ироды!
И лурк прогнулся(
лурк же давно забанен, и какого хуя вообще, нет закона о запрете пропаганды отсидки и оскорблении чувств