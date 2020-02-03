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Arthur Khamzin
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СМИ: СК возбудил дело о хищении полумиллиона рублей из-за фальшивых детских прививок Материал редакции

Прокуратура нашла в поликлинике более двух тысяч документов с фальшивым согласием родителей на прививки.

3 комментария
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в детской поликлинике №11 города Москвы в рамках программы вакцинации. Следствие считает, что было похищено более полумиллиона рублей, рассказал РБК источник, близкий к ведомству.

По словам источника, в прокуратуру поступила информация о нарушениях при вакцинации детей от гриппа в 2018 году. В ходе проверки, прокуроры нашли 2120 медицинских карт с подложными документами, содержащими согласие родителей. Фактически эти прививки не делали этим детям. Собеседник издания уточнил, что эту информацию подтвердили родители детей.

Как отмечает «Интерфакс», стоимость каждой прививки по полису ОМС составляет 251 рубль. Таким образом бюджету нанесён ущерб на сумму в 532 тысячи рублей. Совершённое преступление квалифицируется по части 3 статьи 159 УК РФ. Согласно закону, нарушителей могут отправить в тюрьму на срок до шести лет.

Главврач поликлиники Юлия Касьянова не ответила на звонок РБК.

#новости #медицина

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3 комментария
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Иван Семёныч

4

Вот и на улице антипрививочников праздник.

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Дитковский

1

Хватит о грустном, приходи в @Аляска у нас тут веселуха сегодня

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Папуша

–1

Шах и мат, прививкоёбы

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