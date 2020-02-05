Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Анатолий Чиквин
875

Экс-мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич выиграл первые президентские праймериз демократов в США Материал редакции

Голосование за кандидатов по традиции началось в штате Айова.

12 комментариев
В закладки
Пит Буттиджич Фото AP

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич выиграл первые предварительные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. Кокусы (голосование партийного актива) прошли в Айове — штате, который по традиции даёт старт президентской гонке.

По предварительным данным Буттиджич набрал 26,9% голосов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 25,1%. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен стала в итоге только третьей, получив 18,3% делегатов. Считающийся лидером национального рейтинга демократов бывший вице-президент Джо Байден стал четвёртым с 15,6% голосов.

Выступая на митинге своих сторонников в Нью-Гэмпшире Буттиджич отметил, что его кампания, которую ещё год назад многие считали формальной, возглавила президентскую гонку. Экс-мэру Саут-Бенда 38 лет, он кадровый офицер и ветеран Афганистана, а также открытый гей.

Объявление результатов значительно затянулось из-за того, что местный комитет партии решил дополнительно проверить результаты голосования на нескольких участках. Связано это было с тем, что председатели счётных комиссий жаловались на сбои в мобильном приложении и перегрузку телефонов колл-центра.

Дональд Трамп не преминул воспользоваться этой возможностью, чтобы раскритиковать демократов.

Donald J. Trump @realDonaldTrump
The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.
Демократические кокусы — это полная катастрофа. Ничего не работает — так же, как когда они управляли страной. Вспомните веб-сайт Obamacare за пять миллиардов долларов, который должен был стоить 2% от этой суммы. Единственный человек, который может претендовать на большую победу в Айове прошлой ночью, это Трамп.

У Республиканской партии результаты оказались куда более однозначными: на предварительных выборах в этом штате Трамп стал практически безальтернативным кандидатом, набрав более 97% голосов.

Инфографика Huffpost

В феврале праймериз пройдут всего в четырёх штатах: Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и Южной Каролине. 3 марта состоится так называемый «супервторник», когда своих кандидатов определят избиратели сразу 14 штатов.

#новости #сша #трамп

Новости
Подписан
Отписаться
В соцсетях «нашли» лыжную маску на чиновнике, посетившем больного коронавирусом. Похоже на обычный противочумный костюм
Над главой Минздрава Забайкалья шутят из-за «очков для сноуборда», но, кажется, не по делу.
0
5
Реклама на TJ
{ "author_name": "Анатолий Чиквин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 140727, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 05 Feb 2020 06:18:54 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
МегаФон
Получить бесплатный роуминг при бронировании жилья на Booking.com
Как не платить за связь в 130 странах мира.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 140727, "author_id": 25866, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/140727\/get","add":"\/comments\/140727\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/140727"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Васильев

3

Не видел нигде чтобы Жоппиджа ставили на первое место в предсказаниях. Плюс ебать полёт для конспираций теперь.

Ответить

Мёртвый

2

Экс-мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич

Прочитал вслух, мать подумала, что у меня аутизм

Ответить

Последующий жар

Мёртвый
0

Разрывающие новости: "Мать унизила ТЖшника в его собственной квартире".

Ответить

Илья Ильин

1

Это хорошо. Диды не нужны

Ответить

Нравственный череп

Илья
0

Кроме одного

Ответить

Петербургский Даниль

1

Не можешь победить противника честно — играй по его правилам

Ответить

Центральный бинокль

1
Ответить

Pavel Malyshkin

0

Неважно кто победил на праймериз, демпартия все равно натянет результат Байдена и выставит его как единого  кандидата на президентских выборах.

Ответить

Илья Ильин

Pavel
2

Ну посмотрим. Петька уверенней всего этого дома престарелых выглядел

Ответить

Дарья Стрелкова

0

Там только 71% участков опубликовали. Сандерс к нему очень близко и ещё может обойти. Да и делегатов на праймериз у них поровну (10 и 10) пока.

Самое интересно, что Байден пролетел довольно сильно.

Ответить

Stan Majors

0

Пит реал темная лошадка, супервторник важнее, но и первое выступление важно. Молодой, гей, военный, спасал людей, довольно адекватный, белый. Но с тяжелой фамилией)может очередную встряску устроит

Ответить

Tim Moore

0

Битигэнг. Топлю за него до того, как это стало мейнстримом

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Путешествия
Поездка в Россию после двух лет в Австрии. Что расстроило меня на Родине
Добрый день! Меня зовут Анатолий, у меня есть свой блог канал и это совершенно не важно. Ссылки я указывать не буду на него. НО! Пару недель назад на Дзене я разместил статью, которая собрала уже около 15 000 дочитываний и более 750 комментариев. Короче много срача, шума и адового возбуждения кремлеботов. В связи с этим, я хотел бы поделиться…
351
Интернет и мемы
Немецкий художник создал виртуальные пробки в Google Maps. Он возил по дорогам тележку с 99 телефонами
Автор обманул алгоритмы Google, чтобы продемонстрировать влияние виртуальных карт на реальный мир.
93
Новости
Роскомнадзор потребовал удалить с «Луркоморья» статью о тюремной иерархии из-за пропаганды тюремного образа жизни
Страница со статьёй уже недоступна.
82
Популярное за три дня
Животные
«Домой с другом»: ИКЕА в России открыла на сайте раздел с животными, которые ищут хозяев
Собаки и кошки вместо шкафов и сковородок.
33
Новости
Параспортсмен-чемпион мира устроился курьером в «Яндекс.Еду». Ему не хватает денег перед Играми в Токио
Его коллеги жаловались на отсутствие средств ещё в 2019 году. А четыре года назад он собирал деньги перед Чемпионатом мира.
109
Интернет и мемы
В украинском учебнике по всемирной истории нашли грустного Киану Ривза — его прифотошопили к снимку 1932 года
Судя по всему, авторы учебника не заметили, что берут известную фотожабу, а не оригинал с обедом рабочих на небоскрёбе Нью-Йорка.
65

Прямой эфир

Илюша

«Я никогда не видела ничего…

Artyom Dmitriev

Apple разработала мобильную…

Виктор Ганелес

Спикер Палаты Представителей…

Артур Кошель

Экс-мэр Саут-Бенда Пит…

Бдительный…

Apple разработала мобильную…

Игорь

Рэперы Slim и Особов удалили…

Иван Семёныч

Спикер Палаты Представителей…

Tim Moore

Экс-мэр Саут-Бенда Пит…

Курбангалы…

Спикер Палаты Представителей…

Александр Великий

Рэперы Slim и Особов удалили…

Виталий Иванович…

Запись в подсайте Twitter

Игорь

Apple разработала мобильную…

Артём Арцыбушев

Запись в подсайте Twitter

Yaroslav Maltsev

Спикер Палаты Представителей…

Константин Дараган

Рэперы Slim и Особов удалили…

andorus

«Клаус» — самый неожиданный…

Илья Ильин

Спикер Палаты Представителей…

Александр Великий

Спикер Палаты Представителей…

Ilya Sidyakin

Спикер Палаты Представителей…

fox_rus

Запись в подсайте Twitter
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]