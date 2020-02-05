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Анатолий Чиквин
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Экс-мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич выиграл первые президентские праймериз в США Материал редакции

Голосование за кандидатов от Демократической партии по традиции началось в штате Айова.

7 комментариев
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Пит Буттиджич Фото AP

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич выиграл первые предварительные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. Кокусы (голосование партийного актива) прошли в Айове — штате, который по традиции даёт старт президентской гонке.

По предварительным данным Буттиджич набрал 26,9% голосов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 25,1%. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен стала в итоге только третьей, получив 18,3% делегатов. Считающийся лидером национального рейтинга демократов бывший вице-президент Джо Байден стал четвёртым с 15,6% голосов.

Выступая на митинге своих сторонников в Нью-Гэмпшире Буттиджич отметил, что его кампания, которую ещё год назад многие считали формальной, возглавила президентскую гонку. Экс-мэру Саут-Бенда 38 лет, он кадровый офицер и ветеран Афганистана, а также открытый гей.

Объявление результатов значительно затянулось из-за того, что местный комитет партии решил дополнительно проверить результаты голосования на нескольких участках. Связано это было с тем, что председатели счётных комиссий жаловались на сбои в мобильном приложении и перегрузку телефонов колл-центра.

Дональд Трамп не преминул воспользоваться этой возможностью, чтобы раскритиковать демократов.

Donald J. Trump @realDonaldTrump
The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.
Демократические кокусы — это полная катастрофа. Ничего не работает — так же, как когда они управляли страной. Вспомните веб-сайт Obamacare за пять миллиардов долларов, который должен был стоить 2% от этой суммы. Единственный человек, который может претендовать на большую победу в Айове прошлой ночью, это Трамп.

У Республиканской партии результаты оказались куда более однозначными: на предварительных выборах в этом штате Трамп стал практически безальтернативным кандидатом, набрав более 97% голосов.

Инфографика Huffpost

В феврале праймериз пройдут всего в четырёх штатах: Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и Южной Каролине. 3 марта состоится так называемый «супервторник», когда своих кандидатов определят избиратели сразу 14 штатов.

#новости #сша #трамп

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7 комментариев
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Сергей Васильев

1

Не видел нигде чтобы Жоппиджа ставили на первое место в предсказаниях. Плюс ебать полёт для конспираций теперь.

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Илья Ильин

1

Это хорошо. Диды не нужны

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Пожарный Паша

Илья
0

Кроме одного

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Pavel Malyshkin

0

Неважно кто победил на праймериз, демпартия все равно натянет результат Байдена и выставит его как единого  кандидата на президентских выборах.

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Илья Ильин

Pavel
0

Ну посмотрим. Петька уверенней всего этого дома престарелых выглядел

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Прохладный танк88

0

Не можешь победить противника честно — играй по его правилам

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Невинный торшер

0
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