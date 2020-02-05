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Голосование за кандидатов от Демократической партии по традиции началось в штате Айова.
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич выиграл первые предварительные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. Кокусы (голосование партийного актива) прошли в Айове — штате, который по традиции даёт старт президентской гонке.
По предварительным данным Буттиджич набрал 26,9% голосов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 25,1%. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен стала в итоге только третьей, получив 18,3% делегатов. Считающийся лидером национального рейтинга демократов бывший вице-президент Джо Байден стал четвёртым с 15,6% голосов.
Выступая на митинге своих сторонников в Нью-Гэмпшире Буттиджич отметил, что его кампания, которую ещё год назад многие считали формальной, возглавила президентскую гонку. Экс-мэру Саут-Бенда 38 лет, он кадровый офицер и ветеран Афганистана, а также открытый гей.
Объявление результатов значительно затянулось из-за того, что местный комитет партии решил дополнительно проверить результаты голосования на нескольких участках. Связано это было с тем, что председатели счётных комиссий жаловались на сбои в мобильном приложении и перегрузку телефонов колл-центра.
Дональд Трамп не преминул воспользоваться этой возможностью, чтобы раскритиковать демократов.
У Республиканской партии результаты оказались куда более однозначными: на предварительных выборах в этом штате Трамп стал практически безальтернативным кандидатом, набрав более 97% голосов.
В феврале праймериз пройдут всего в четырёх штатах: Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и Южной Каролине. 3 марта состоится так называемый «супервторник», когда своих кандидатов определят избиратели сразу 14 штатов.
Не видел нигде чтобы Жоппиджа ставили на первое место в предсказаниях. Плюс ебать полёт для конспираций теперь.
Это хорошо. Диды не нужны
Неважно кто победил на праймериз, демпартия все равно натянет результат Байдена и выставит его как единого кандидата на президентских выборах.