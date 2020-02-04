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Артём Мазанов
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Ксения Собчак вместе с Александром Гордоном будут вести новое ток-шоу на Первом канале — «Док-Ток» Материал редакции

Оно будет посвящено историям, которые «вызвали в обществе большой резонанс».

4 комментария
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Ксения Собчак Снимок пресс-службы Первого канала

«Первый канал» объявил о запуске с 10 февраля ежевечернего шоу «Док-ток», ведущими которого стали Ксения Собчак и Александр Гордон. Об этом пишет РБК.

Премьера шоу — 10 февраля, оно будет выходить в 22:30 по московскому времени с понедельника по четверг. Темами для «Док-Ток» станут истории, «вызвавшие в обществе большой резонанс». Собчак и Гордон будут вести шоу не вместе, а поочередно.

[«Док-Ток»] Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы.

Ксения Собчак
телеведущая

О том, что Собчак стала ведущей шоу на Первом канале СМИ сообщали в сентябре 2019 года. Тогда же телеканал опубликовал промо-ролик, в котором звучит фраза «Привет, Андрей!» — название шоу Андрея Малахова на «России 1».

#новости #телевидение #первыйканал

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4 комментария
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сироп от щекотки

2

Одну минуту..

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Maksim Derkach

0

созвучно с тик ток, совпадение? 

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Роман Белоус

0

Ни одна бабка (ц.а. этой хуйни) не выговорит название

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Alex Dark

0

Собчак не надо идти в этот зашквар и позорится,лучше продолжай делать видео на YouTube про продажных ментов.

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