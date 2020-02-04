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Артём Мазанов
1558

Коллекторам хотят разрешить скрывать имена под «цифровыми» псевдонимами в разговоре с должниками Материал редакции

По действующим законам, они должны представиться, прежде чем упоминать о задолженности.

21 комментарий
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Сотрудникам банков и коллекторских агентств хотят разрешить общаться с должниками без раскрытия своих полных имён. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект.

Коллекторы смогут представляться в разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов. В Минюсте подтвердили эту инициативу, уточнив, что она направлена на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

По действующему законодательству, коллекторы должны сообщать должникам свою фамилию, имя и отчество при звонках или личных встречах. Они должны делать это перед упоминанием о задолженности.

Банки такую инициативу поддерживают. Представитель «Тинькофф Банка» уточнил, что часто встречаются ситуации, когда негативно настроенные клиенты переходят к личным угрозам коллекторам, которых они также могут найти, используя их ФИО.

Законопроект также предусматривает «маскировку» роботов-коллекторов. Они тоже должны будут сообщать в разговоре только имя и идентификационный номер. В рабочей группе по законопроекту пояснили, что автоматизированные взыскатели смогут не раскрывать гражданам, что с ними контактирует программа.

#новости #право

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21 комментарий
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Viktor Mandarin

25

Добрый день, меня зовут ЙФЯУ9 

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CallMeBeardman !

Viktor
4

А вдруг?

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Снежный бас

11

Ну вообще нормальная тема. У Пупкина Иннокентия Венедиктовича куда меньше шансов стрясти долг, чем у Nagibatorrr666.

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hyposlasher

Goodsanta
–1

Ну у Нагибатора то конечно больше шансов

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Dra

8

Я думаю, что ещё им нужно разрешить носить маски и применять дубинки и табельное оружие.

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Авиационный мангал

Dra
1

Учитывая, сколько долгов накопилось, это уже не выглядит фантастикой.

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LC

4

Предлагаю, во избежания путаницы, таким сотрудникам использовать в качестве «цифрового» псевдонима свой СНИЛС плюс пароль на сайте госуслуг.

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Евсей Дмитриев

1

А аналоговые куда денут?

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LC

Евсей
1

А аналоговые куда денут?

Оцифруют. А потом будут продавать базы данных коллекторов с реальными именами и адресами.

Ответить

Евсей Дмитриев

LC
0

Я про аналоговые псевдонимы 

Ответить

LC

Евсей
0

И я про них. ;)
Два вида ников - плюс ещё чуть-чуть полезной информации.

Ответить

Валерий Никнейм

1

Коллекторы в 2040-м году:

Ответить

сироп от щекотки

1

 С некоторыми лучше не шутить

Ответить

Аристарх Знаменский

1

Можно было использовать ники как на TJ: Здравствуйте, с вами говорит Сироп от щекотки. Верните сотку, Саня

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Газетный дым

0

А кто-нибудь сталкивался вообще с коллекторами  21 века? Какой от них профит вообще? Тех, что в лес вывозят, в расчет не берем

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LC

Goodsanta
0

А кто-нибудь сталкивался вообще с коллекторами 21 века? 

Какой-то чудило, беря кредит в банке, назвал по ошибке (или нет?) номер нашего домашнего телефона.Оказалось проще отказаться от телефона, чем отвязаться от них: только, вроде бы, разобрались с одним банком - долги перекупила другая контора и так по кругу.

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Некоторые Даниль

Goodsanta
0

Насколько я понимаю, в ходу такая схема:
1. Должник должен 1000 рублей банку.
2. Банк за 600 рублей этот долг продает коллекторскому агенству.
3. Коллектор получает деньги с должника, тем самым навариваясь на 400 рублей.

Интересно просто, как в 21 веке реализуется третий пункт.

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Алексей Патрин

Goodsanta
0

Социальная инженерия, суды, приставы, арест счетов в банках.

Ответить

Уголовный томагавк_два

Алексей
0

Ну так банк может использовать те же самые средства - штат юристов по взысканию задолженности в каждом банке вполне приличный. Неужто банку коммерчески выгодно получить условную половину долга и распоряжаться ей, нежели взыскивать полную сумму

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Ivo Dimitrov

0

Агент #7386
Вы нарушили правила оформления постов в соотвествии с пунктом 2043 параграфа 2 Новой Межгалактической Конституции имени ВВП. 
Пройдемте ...

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Splink Blash

0

Когда смотришь в дверной глазок и просишь представиться человека, который стучится к тебе в дверь:

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