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По действующим законам, они должны представиться, прежде чем упоминать о задолженности.
Сотрудникам банков и коллекторских агентств хотят разрешить общаться с должниками без раскрытия своих полных имён. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект.
Коллекторы смогут представляться в разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов. В Минюсте подтвердили эту инициативу, уточнив, что она направлена на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».
По действующему законодательству, коллекторы должны сообщать должникам свою фамилию, имя и отчество при звонках или личных встречах. Они должны делать это перед упоминанием о задолженности.
Банки такую инициативу поддерживают. Представитель «Тинькофф Банка» уточнил, что часто встречаются ситуации, когда негативно настроенные клиенты переходят к личным угрозам коллекторам, которых они также могут найти, используя их ФИО.
Законопроект также предусматривает «маскировку» роботов-коллекторов. Они тоже должны будут сообщать в разговоре только имя и идентификационный номер. В рабочей группе по законопроекту пояснили, что автоматизированные взыскатели смогут не раскрывать гражданам, что с ними контактирует программа.
Добрый день, меня зовут ЙФЯУ9
Ну вообще нормальная тема. У Пупкина Иннокентия Венедиктовича куда меньше шансов стрясти долг, чем у Nagibatorrr666.
Я думаю, что ещё им нужно разрешить носить маски и применять дубинки и табельное оружие.
Учитывая, сколько долгов накопилось, это уже не выглядит фантастикой.
Предлагаю, во избежания путаницы, таким сотрудникам использовать в качестве «цифрового» псевдонима свой СНИЛС плюс пароль на сайте госуслуг.
А аналоговые куда денут?
Можно было использовать ники как на TJ: Здравствуйте, с вами говорит Сироп от щекотки. Верните сотку, Саня
А кто-нибудь сталкивался вообще с коллекторами 21 века? Какой от них профит вообще? Тех, что в лес вывозят, в расчет не берем
А кто-нибудь сталкивался вообще с коллекторами 21 века?
Какой-то чудило, беря кредит в банке, назвал по ошибке (или нет?) номер нашего домашнего телефона.Оказалось проще отказаться от телефона, чем отвязаться от них: только, вроде бы, разобрались с одним банком - долги перекупила другая контора и так по кругу.
Насколько я понимаю, в ходу такая схема:
1. Должник должен 1000 рублей банку.
2. Банк за 600 рублей этот долг продает коллекторскому агенству.
3. Коллектор получает деньги с должника, тем самым навариваясь на 400 рублей.
Интересно просто, как в 21 веке реализуется третий пункт.
Социальная инженерия, суды, приставы, арест счетов в банках.
Ну так банк может использовать те же самые средства - штат юристов по взысканию задолженности в каждом банке вполне приличный. Неужто банку коммерчески выгодно получить условную половину долга и распоряжаться ей, нежели взыскивать полную сумму
Агент #7386
Вы нарушили правила оформления постов в соотвествии с пунктом 2043 параграфа 2 Новой Межгалактической Конституции имени ВВП.
Пройдемте ...
Когда смотришь в дверной глазок и просишь представиться человека, который стучится к тебе в дверь: