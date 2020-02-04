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Правоохранительные органы также смогут высаживать пассажиров за пение и громкую музыку.
Минтранс предложил уточнить случаи, за которые работники органов внутренних дел могут высаживать пассажиров из электричек. Проект приказа опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно этому документу, пассажиров смогут высаживать за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение, а также за грязную одежду, неприятный и зловонный запах.
В текущей редакции правил сообщается, что из поезда могут высадить пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Я бы ещё за видео/музыку со смартфона без наушников высаживал.
Можно даже выкладывать. Прямо под электричку.
Только заголовок прочитал?
А в чем будут запах измерять?
Возьмут за единицу измерения, например, бомжа Олега, который не мылся три года и запах его уже давно не меняется?
Так, этот 0,5 запаха Олега, его нельзя высаживать ещё
А потом менты будут тухлые яйца тебе подкидывать и оформлять высаживание для плана
Тебя высадят с такой формулировкой. Ты не согласен - подаешь в суд, судья сообщает "нет оснований не доверять сотруднику полиции", идешь в кассу оплачивать судебные издержки, а потом тщательно моешься и стираешь одежду.
Попадают ли бабы и мужики, которые на себя литрами выливают парфюм, в категорию «неприятные запахи»?
иногда такое чувство что некоторые в незамерзайке купаются перед тем как на работу пойти
а эти чуваки еще ходят?))
Постоянно
давно не гонял на собаках, такой-то колорит в них остался
Езжу на работу каждый день
Наконец я смогу ехать в пустой электричке
Не сможешь, тебя высадят
Я, можно сказать, элита собачья. Я даже дезодорантом пользуюсь. И носки меняю чаще раза в месяц. И стараюсь не блевать в сторону соседа по сидению. И не капать шавухой на куртку соседа впереди
А срать все равно же пойдешь в переход между вагонами, больше некуда!
Ага, минтранс, попробуйте его высадить, уже 20 лет никто его высадить не может.
А как определять зловонный запах?
Скорее пассажиры будут жаловаться и готовы будут подписаться в акте об удалении у представителей перевозчика как понятые и опять же удалить можно только на станции, где есть круглосуточно работающий вокзал, медпункт и удалить можно только руками полиции