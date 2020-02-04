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Новости
Артём Мазанов
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Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров Материал редакции

Правоохранительные органы также смогут высаживать пассажиров за пение и громкую музыку.

43 комментария
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Минтранс предложил уточнить случаи, за которые работники органов внутренних дел могут высаживать пассажиров из электричек. Проект приказа опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно этому документу, пассажиров смогут высаживать за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение, а также за грязную одежду, неприятный и зловонный запах.

Подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» дополнить словами «(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)».

проект приказа Минтранса

В текущей редакции правил сообщается, что из поезда могут высадить пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

#новости #право

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43 комментария
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Rayslava

33

Я бы ещё за видео/музыку со смартфона без наушников высаживал.
Можно даже выкладывать. Прямо под электричку.

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Александр ысыыфс

Rayslava
5

Только заголовок прочитал?

Ответить

Rayslava

Александр
4

Ссылка на проект приказа возвращает 500, но я уверен, что телефоны не подпадают под "громкие устройства", там наверняка в децибелах уровень прописан. Но если выгонят хотя бы сраных гитарастов с батарейными комбиками, тоже будет неплохо.

Ответить

Роман Морозов

Rayslava
5

А в чем будут запах измерять?

Возьмут за единицу измерения, например, бомжа Олега, который не мылся три года и запах его уже давно не меняется?

Так, этот 0,5 запаха Олега, его нельзя высаживать ещё

А потом менты будут тухлые яйца тебе подкидывать и оформлять высаживание для плана

Ответить

Тимур Петров

Роман
0

Тебя высадят с такой формулировкой. Ты не согласен - подаешь в суд, судья сообщает "нет оснований не доверять сотруднику полиции", идешь в кассу оплачивать судебные издержки, а потом тщательно моешься и стираешь одежду.

Ответить

Артём Мазанов

Rayslava
0

Сайт иногда тупит, но ссылка правильная. Добавил точную формулировку

Ответить

Rayslava

Артём
0

Ага, ну так даже ещё лучше. Осталось понять, насколько это будет работать.

Ответить

Розовый парфюмер

Rayslava
0

Ну ты че, реально же качает!

Ответить

Андрей Чернышов

Rayslava
0

и ещё болтающих по телефону: "а ты чё, а он чё...."

Ответить

Lily

11

Попадают ли бабы и мужики, которые на себя литрами выливают парфюм, в категорию «неприятные запахи»?

Ответить

Ежегодный микрофон

Lily
7

однозначно да

Ответить

Жёлтый Березовый Лист

Lily
0

иногда такое чувство что некоторые в незамерзайке купаются перед тем как на работу пойти

Ответить

Праздничный Паша

12

Когда забыл помыться и понимаешь что напал на проблему

Ответить

Иван Семёныч

7

а эти чуваки еще ходят?))

Ответить

Артём Мазанов

Иван
10

Конечно, как в метро, так и в электричках 

Ответить

Музыкальный рак

Иван
3

ИТАК ПОЖАЛУЙСТА

Ответить

FTOH

Иван
1

А кто это?

Ответить

Иван Семёныч

FTOH
1

продавцы клея и всякой хуйни с алика

Ответить

Болезненный Гоша

Иван
0

Постоянно

Ответить

Иван Семёныч

Zoibana
1

давно не гонял на собаках, такой-то колорит в них остался 

Ответить

Социологический паук например

Иван
0

Езжу на работу каждый день

Ответить

Иван Семёныч

Zoibana
1

гоняю на ласточке, там этих чертей не замечал

Ответить

Илья Гераськин

Zoibana
0

Достроил свой коттедж в области?

Ответить

Одинаковый бинокль

9

С работы пешком идти теперь придётся. 

Ответить

Дешевый Денис

5

Наконец я смогу ехать в пустой электричке

Ответить

Вашта Нерада

Zoibana
7

 Не сможешь, тебя высадят

Ответить

Чрезвычайный утюг

Вашта
2

Я, можно сказать, элита собачья. Я даже дезодорантом пользуюсь. И носки меняю чаще раза в месяц. И стараюсь не блевать в сторону соседа по сидению. И не капать шавухой на куртку соседа впереди

Ответить

Православный микрофон

Zoibana
4

А срать все равно же пойдешь в переход между вагонами, больше некуда!

Ответить

Илья Гераськин

Danila
0

В законе про это же нет ничего

Ответить

Alexey Snooker

0

Ага, минтранс, попробуйте его высадить, уже 20 лет никто его высадить не может.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Alexey
8

Приплести Путина даже к такой новости — моё почтение

Ответить

Анальные трещины

Alexey
1

Все боятся лайкать твой коммент

Ответить

Виталий Лановой

0

А как определять зловонный запах?

Ответить

Кефир

Виталий
4

Носом? 

Ответить

andron malkhassian

Виталий
0

Скорее пассажиры будут жаловаться и готовы будут подписаться в акте об удалении у представителей перевозчика как понятые и опять же удалить можно только на станции, где есть круглосуточно работающий вокзал, медпункт и удалить можно только руками полиции

Ответить

Рустам Измайлов

Виталий
0

Наверное, как-то так

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Виталий
0

Кондуктор будет нюхать каждого пассажира

Ответить

Роман Белоус

1

Нужно сделать отдельный вагон для воняющих.

Ответить

Дмитрий Седов

0

я перед поездом

Ответить

Толян Сердюков

0

Обдристался - на выход!

Ответить

Евсей Дмитриев

0

Придётся высадить почти всех

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Анальные трещины

0

Предлагаю высаживать на ходу

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Правительственный диод

0

радиоприемников, магнитофонов

Они всё ещё в 90-х живут?

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