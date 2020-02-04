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«Такого в Беларуси еще не было», — заявил Лукашенко.
Директоров сахарных заводов, о пропаже которых в конце января писали СМИ, задержал КГБ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Их подозревают в продаже сахара в Россию по заниженной цене и получении за это взяток.
«Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — рассказал Лукашенко. По его словам, часть сахара по завышенной цене попадала на белорусский рынок.
Комитет государственной безопасности долго следил за подозреваемыми. Один из них покинул воздушное пространство Белоруссии на самолёте, и Лукашенко распорядился его развернуть: «Вернуть, сказал, самолёт из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолёт, достали и отправили в следственный изолятор».
В конце января белорусские издания рассказали о пропаже директоров четырёх сахарных заводов. На работе не было директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича, руководителя Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова, директоров Слуцкого сахарорафинадного завода и Скидельского сахарного комбината Николая Прудника и Дмитрия Егорова. СМИ писали, что их подозревают в коррупции.
Их подозревают в продаже сахара
Комитет государственной безопасности долго следил за подозреваемыми
Сказал бы спасибо, что они этот сахар в мешках по подвалам ночью не раскладывали:
Может пепси не пропал, а его выкрал Лукашенко, потому что он сахарный магнат?
Может пепси не пропал, а его выкрал Лукашенко
И поэтому в магазинах так активно двигают пепси без сахара?
Прикрепляю ссылку исключительно в ознакомительных целях. Не давайте ему взятки, а то он слаб на блестящую монету.
Когда уже Лукашенко исчезнет?!
«Такого в Беларуси еще не было», — заявил Лукашенко.
сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко
Анна мой любимый редактор на тж. Пока Звезда общается с хохлами на мове в комментариях, Аннушка троллит белорусов прям в статьях.
tjournal.ru