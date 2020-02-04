Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Anna Begiashvili
782

Лукашенко объяснил задержание глав всех сахарных заводов взятками из России. Бизнесмены исчезли одновременно Материал редакции

«Такого в Беларуси еще не было», — заявил Лукашенко.

11 комментариев
В закладки

Директоров сахарных заводов, о пропаже которых в конце января писали СМИ, задержал КГБ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Их подозревают в продаже сахара в Россию по заниженной цене и получении за это взяток.

«Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — рассказал Лукашенко. По его словам, часть сахара по завышенной цене попадала на белорусский рынок.

Комитет государственной безопасности долго следил за подозреваемыми. Один из них покинул воздушное пространство Белоруссии на самолёте, и Лукашенко распорядился его развернуть: «Вернуть, сказал, самолёт из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолёт, достали и отправили в следственный изолятор».

В конце января белорусские издания рассказали о пропаже директоров четырёх сахарных заводов. На работе не было директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича, руководителя Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова, директоров Слуцкого сахарорафинадного завода и Скидельского сахарного комбината Николая Прудника и Дмитрия Егорова. СМИ писали, что их подозревают в коррупции.

#новости #коррупция #белоруссия

Новости
Подписан
Отписаться
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
Правоохранительные органы также смогут высаживать пассажиров за пение и громкую музыку.
0
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u044f","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 11, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 140800, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 04 Feb 2020 13:12:29 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 140800, "author_id": 155145, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/140800\/get","add":"\/comments\/140800\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/140800"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dear Moscow,

3

Их подозревают в продаже сахара

Комитет государственной безопасности долго следил за подозреваемыми

Сказал бы спасибо, что они этот сахар в мешках по подвалам ночью не раскладывали:

https://www.youtube.com/watch?v=LgHkFu6IXOg

Ответить

Кенчанский

2

Может пепси не пропал, а его выкрал Лукашенко, потому что он сахарный магнат?

Ответить

Dear Moscow,

Кенчанский
0

Может пепси не пропал, а его выкрал Лукашенко

И поэтому в магазинах так активно двигают пепси без сахара?

Ответить

Кенчанский

Dear
1

Прикрепляю ссылку исключительно в ознакомительных целях. Не давайте ему взятки, а то он слаб на блестящую монету.

пепси – Блог на TJ
пепси – Блог на TJ
tjournal.ru
Ответить

Александр Гурский

0

Когда уже Лукашенко исчезнет?!

Ответить

Атлант поправил плечи

Александр
0

Вместе с Беларусью

Ответить

0 Yeblonski

Александр
0

Это ты взятки что ли давал? А ну, признавайся!

Ответить

Целый бас

1

«Такого в Беларуси еще не было», — заявил Лукашенко.

сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко

Анна мой любимый редактор на тж. Пока Звезда общается с хохлами на мове в комментариях, Аннушка троллит белорусов прям в статьях.

Ответить

Artem 88

1

Ночь длинных картох.
Извините.

Ответить

Сложный браслет

0

Лукашенко видимо нашел рецепт картошки с сахаром и лютует теперь от цен.

Ответить

Иван Семёныч

0

«Такого в Беларуси еще не было»

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Роскомнадзор потребовал удалить с «Луркоморья» статью о тюремной иерархии из-за пропаганды тюремного образа жизни
Страница со статьёй уже недоступна.
82
Новости
«Известия»: депутаты подготовили поправки, вводящие на федеральном уровне штрафы до 150 тыс рублей «для шумных соседей»
Законопроект планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии.
108
Новости
Один из заражённых коронавирусом в России пожаловался журналистам на условия содержания. Он узнал о диагнозе из СМИ
Больной рассказал, что врачи не сообщают ему результаты анализов.
90
Популярное за три дня
Интернет и мемы
96
Интернет и мемы
В Конституцию предложили добавить Бога и победу в войне. В соцсетях ответили поправками о Сатане и песнях Леди Гаги
В Твиттере придумали свои изменения, вдохновившись спорными предложениями политиков и патриарха.
61
Новости
В красноярской школе учителя работают в туалете. Там пришлось оборудовать кабинет, потому что здание разрушается
Эту школу окончил губернатор Красноярского края Александр Усс.
43

Прямой эфир

glimpse unthinkable

Поездка в Россию после двух лет…

Parinov Anatoly

Поездка в Россию после двух лет…

Боярин

Поездка в Россию после двух лет…

Artem 88

Лукашенко объяснил задержание…

Боярин

Поездка в Россию после двух лет…

Parinov Anatoly

Поездка в Россию после двух лет…

Виталий Ситников

Поездка в Россию после двух лет…

LC

«Домой с другом»: ИКЕА в России…

Прекрасен, как Иисус

Лукашенко объяснил задержание…

Parinov Anatoly

Поездка в Россию после двух лет…

Parinov Anatoly

Поездка в Россию после двух лет…

филипп тремба

В украинском учебнике по…

0 Yeblonski

Запись в подсайте Twitter

Настя Иванова

Поездка в Россию после двух лет…

Кенчанский

Лукашенко объяснил задержание…

Дима Щербаков

Поездка в Россию после двух лет…

Parinov Anatoly

Поездка в Россию после двух лет…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]