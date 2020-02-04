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Пострадавшие жаловались на пытки током, избиения и попытки удушения.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 50 россиянам более миллиона евро компенсаций за незаконные действия российских властей. Об этом сообщается на сайте организации.
29 истцов подали иски из-за насилия со стороны сотрудников МВД. Около половины из них пожаловались на пытки электрическим током. Также они рассказали, что их избивали различными предметами, включая дубинки и бутылки с водой.
Ещё восемь человек рассказали о попытках удушения с использованием полиэтиленовых пакетов, ремня от сумки и полотенцем. Некоторые из пострадавших также заявили, что им угрожали изнасилованием и более тяжким наказанием.
Всем 29 истцам присудили более 835 тысяч евро. Размер компенсации зависел от тяжести травм, угроз и материального ущерба.
Также жалобы на действия силовиков подали 26 адвокатов и юристов. По их словам, полиция проводила у них незаконные обыски. Суд принял сторону 21 из них и присудил им 180 тысяч евро компенсации.
Не плохой стартап
Провальный какой-то стартап.
В 2015 году Конституционный суд России получил право не признавать выборочно решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Не уплотят?
дааа, выплатят, два раза
https://www.advgazeta.ru/novosti/kak-rossiya-ispolnyaet-resheniya-evropeyskogo-suda/
А повёрнутый Вова всё минусит, похер, пруфы, не пруфы... Не зря в ЧС добавил.
С учётом того, что под это дело даже своя статья в бюджете есть. Другое дело, что затягивать можно до бесконечности.
Миллион евро.
КОНЕЧНО ВЫПЛАТЯТ.
Два ляма за бутылку в жопе? Ну хз
Готовность твою мы выяснили, осталось договориться о цене
Минимум лярд рублей
А если кто-то из знакомых будет готов исполнить за 900 миллионов?
Буду только рад за них
Человек твёрдых принципов. Это вызывает уважение!
А выплаты идут за счёт налогоплательщиков?
А выплаты по этим решениям вообще производятся? Периодические мелькают новости о присуждении, но вот про сами выплаты не попадалось ни слова.
Производятся. Это, собственно, одна из немногих обязанностей, которую наше государство исполняет.
Для этого поправки в Конституцию и вводятся - после их принятия можно будет смело игнорировать все решения ЕСПЧ
Производятся. Это, собственно, одна из немногих обязанностей, которую наше государство исполняет.
ещё раз ссыльну
https://www.advgazeta.ru/novosti/kak-rossiya-ispolnyaet-resheniya-evropeyskogo-suda/
ЕСПЧ присудил россиянам более миллиона евро компенсаций
С учётом грядущих "поправок" в конституцию, тут вполне может пригодиться мемобот с артёмом лебедевым.
все решения которые есть и лежат в еспч должны быть выполнены даже после принятия поправок в конституцию. А которые будут поданы уже после поправок- можно не выполнять.