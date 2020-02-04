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Arthur Khamzin
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ЕСПЧ присудил россиянам более миллиона евро компенсаций за незаконные обыски и пытки силовиками Материал редакции

Пострадавшие жаловались на пытки током, избиения и попытки удушения.

30 комментариев
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 50 россиянам более миллиона евро компенсаций за незаконные действия российских властей. Об этом сообщается на сайте организации.

29 истцов подали иски из-за насилия со стороны сотрудников МВД. Около половины из них пожаловались на пытки электрическим током. Также они рассказали, что их избивали различными предметами, включая дубинки и бутылки с водой.

Ещё восемь человек рассказали о попытках удушения с использованием полиэтиленовых пакетов, ремня от сумки и полотенцем. Некоторые из пострадавших также заявили, что им угрожали изнасилованием и более тяжким наказанием.

Всем 29 истцам присудили более 835 тысяч евро. Размер компенсации зависел от тяжести травм, угроз и материального ущерба.

Также жалобы на действия силовиков подали 26 адвокатов и юристов. По их словам, полиция проводила у них незаконные обыски. Суд принял сторону 21 из них и присудил им 180 тысяч евро компенсации.

#новости #еспч

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30 комментариев
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Илья Захаров

2

Не плохой стартап

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Отдельный Филипп

Илья
4

Провальный какой-то стартап.
 В 2015 году Конституционный суд России получил право не признавать выборочно решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ответить

Иван Семёныч

Oldfag
0

Не уплотят?

Ответить

Arthur Khamzin

Иван
5

Да всё они уплатят. Никуда не денутся. Я не помню пока, чтобы Минфин отказывался платить

Ответить

Неудачный хот-дог

Arthur
–1

дааа, выплатят, два раза
https://www.advgazeta.ru/novosti/kak-rossiya-ispolnyaet-resheniya-evropeyskogo-suda/

Ответить

Обязательный

Oldfag
0

А повёрнутый Вова всё минусит, похер, пруфы, не пруфы... Не зря в ЧС добавил.

Ответить

Татарский кран

Oldfag
–1

@Вахтёр TJ преследование минусами, между прочим

Ответить

Arthur Khamzin

Oldfag
0

Ну дак это классическая история. Ты видел по сколько времени рассматриваются например иски в ЕСПЧ? Когда-то получат свои деньги скорее всего. Но это чисто моё мнение

Ответить

Сергей Тогатов

Arthur
0

С учётом того, что под это дело даже своя статья в бюджете есть. Другое дело, что затягивать можно до бесконечности. 

Ответить

Давний браслет

Иван
–1

Миллион евро.
КОНЕЧНО ВЫПЛАТЯТ.

Ответить

Арабский Кирилл

Oldfag
1

Всего-то, 70 млн. рублей. Эти господа за все уплотят.

Ответить

Владимир Дыркин

Oldfag
0

выплатят

Ответить

hyposlasher

Илья
0

Два ляма за бутылку в жопе? Ну хз

Ответить

Страховой пистолет

hyposlasher
0

Готовность твою мы выяснили, осталось договориться о цене

Ответить

hyposlasher

Изя
0

Минимум лярд рублей

Ответить

Голодный череп

hyposlasher
0

А если кто-то из знакомых будет готов исполнить за 900 миллионов?

Ответить

hyposlasher

Изя
0

Буду только рад за них

Ответить

Активный ключ

hyposla…
0

Человек твёрдых принципов. Это вызывает уважение!

Ответить

hyposlasher

Изя
0

Спасибо

Ответить

Даулет Тургалиев

0

А выплаты идут за счёт налогоплательщиков?

Ответить

Немыслимый спрей

Даулет
5

А ты как думал?

Ответить

Евгений Барашков

0

А выплаты по этим решениям вообще производятся? Периодические мелькают новости о присуждении, но вот про сами выплаты не попадалось ни слова.

Ответить

Грамотный дым

Евгений
3

Производятся. Это, собственно, одна из немногих обязанностей, которую наше государство исполняет.
Для этого поправки в Конституцию и вводятся - после их принятия можно будет смело игнорировать все решения ЕСПЧ

Ответить

Уважаемый самолет

Goodsanta
0

Производятся. Это, собственно, одна из немногих обязанностей, которую наше государство исполняет.

ещё раз ссыльну
https://www.advgazeta.ru/novosti/kak-rossiya-ispolnyaet-resheniya-evropeyskogo-suda/

Ответить

Александр Александров

Евгений
0

Производятся, но только строго за щеку.

Ответить

Владимир Дыркин

Евгений
0

производятся. Без проблем  Россия платит

Ответить

Александр Александров

0

А мы их душили душили, душили душили

Ответить

Dear Moscow,

0

ЕСПЧ присудил россиянам более миллиона евро компенсаций

С учётом грядущих "поправок" в конституцию, тут вполне может пригодиться мемобот с артёмом лебедевым.

Ответить

Владимир Дыркин

Dear
0

все решения которые есть и лежат в еспч должны быть выполнены даже после принятия поправок в конституцию. А которые будут поданы уже после  поправок- можно не выполнять.

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Евсей Дмитриев

0

50 человек всего? Ого эдак Россия в топе-1 по праведности силовиков 

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