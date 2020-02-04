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Он держится поблизости американского аппарата, периодически приближаясь к нему.
Американские эксперты заподозрили российский космический аппарат «Космос 2542» в слежке за американским спутником-шпионом. Об этом пишет The Verge.
Внимание на передвижения «Космоса 2542» обратил аспирант Университета Пердью Майкл Томпсон. Он заметил, что российский аппарат регулярно приближается к американскому спутнику USA 245. Последний запустили в космос в 2013 году, его контролирует Национальное управление военно-космической разведки США (NRO).
Томпсон заявил, что российский спутник находится на расстоянии от 150 до 300 километров от американского аппарата и держит его в зоне видимости. Он предположил, что тот просто контролирует передвижения спутника США и продолжит это делать в ближайшие несколько недель или месяцев.
Издание The Drive предположило, что «Космос 2542» может собирать информацию об американском аппарате. По их мнению, российский спутник может в будущем подлететь ближе, чтобы испытать средства дистанционного воздействия на USA 245.
Эксперт в сфере космоса из исследовательской организации Secure World Foundation Брайан Уиден заявил, что Россия не первая страна, которая использует спутники для сопровождения других аппаратов. По его словам, аналогичные аппараты запускают США и Китай.
На сайте «Роскосмоса» указано, что новый спутник запустили 25 ноября 2019 года. Согласно описанию, аппарат предназначен для мониторинга состояния отечественных спутников на орбите. Также отмечено, что на борту находится фотоаппаратура, позволяющая делать снимки земли. Название спутника не уточняется. РИА «Новости» заявило, что это «Космос 2542».
По данным телеканала «Дождь», аппарат «Космос 2542» внесен в каталог космических объектов системы по контролю космического пространства. Это база данных, которая содержит координатные и некоординатные сведения о всех космических объектах.
9 декабря американский астрофизик Джонатан МакДауэлл предположил, что за российским спутником «Космос 2542» могли следить американские военные. Он сделал выводы после изучения траекторий обоих аппаратов исходя из данных с сайта ВВС США.
Он держится поблизости американского аппарата, периодически приближаясь к нему.
Наркоту хочет подкинуть. Стопудов.
Ему просто хочется обнимашек в этом пустом и холодном космосе
༼ つ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡° ༽つ
Я в шоке, это американский спутник закладчик, который травит скрепных русских детей!!!
Самая пора заподозрить аспиранта университета Пердью в слежке за российским спутником-шпионом, который следит за американским спутником-шпионом.
В то время когда
за российским спутником «Космос 2542» могли следить американские военные
Не мы следим, а они следят за нами.
Официальный ответ роскосмоса
обратил аспирант Университета Пердью
These russkies do not let our spy satellites fly freely!