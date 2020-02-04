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Новости
Arthur Khamzin
1661

Российский космический аппарат заподозрили в слежке за американским спутником-шпионом Материал редакции

Он держится поблизости американского аппарата, периодически приближаясь к нему.

13 комментариев
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Американские эксперты заподозрили российский космический аппарат «Космос 2542» в слежке за американским спутником-шпионом. Об этом пишет The Verge.

Внимание на передвижения «Космоса 2542» обратил аспирант Университета Пердью Майкл Томпсон. Он заметил, что российский аппарат регулярно приближается к американскому спутнику USA 245. Последний запустили в космос в 2013 году, его контролирует Национальное управление военно-космической разведки США (NRO).

Michael Thompson @M_R_Thomp
The relative orbit is actually pretty cleverly designed, where Cosmos 2542 can observe one side of the KH11 when both satellites first come into sunlight, and by the time they enter eclipse, it has migrated to the other side. https://t.co/zaEBZJhFaO

Томпсон заявил, что российский спутник находится на расстоянии от 150 до 300 километров от американского аппарата и держит его в зоне видимости. Он предположил, что тот просто контролирует передвижения спутника США и продолжит это делать в ближайшие несколько недель или месяцев.

Издание The Drive предположило, что «Космос 2542» может собирать информацию об американском аппарате. По их мнению, российский спутник может в будущем подлететь ближе, чтобы испытать средства дистанционного воздействия на USA 245.

Эксперт в сфере космоса из исследовательской организации Secure World Foundation Брайан Уиден заявил, что Россия не первая страна, которая использует спутники для сопровождения других аппаратов. По его словам, аналогичные аппараты запускают США и Китай.

На сайте «Роскосмоса» указано, что новый спутник запустили 25 ноября 2019 года. Согласно описанию, аппарат предназначен для мониторинга состояния отечественных спутников на орбите. Также отмечено, что на борту находится фотоаппаратура, позволяющая делать снимки земли. Название спутника не уточняется. РИА «Новости» заявило, что это «Космос 2542».

По данным телеканала «Дождь», аппарат «Космос 2542» внесен в каталог космических объектов системы по контролю космического пространства. Это база данных, которая содержит координатные и некоординатные сведения о всех космических объектах.

9 декабря американский астрофизик Джонатан МакДауэлл предположил, что за российским спутником «Космос 2542» могли следить американские военные. Он сделал выводы после изучения траекторий обоих аппаратов исходя из данных с сайта ВВС США.

#новости #космос

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13 комментариев
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Садовый микроскоп

16

Он держится поблизости американского аппарата, периодически приближаясь к нему.

Наркоту хочет подкинуть. Стопудов.

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Решительный Влад

Сергей
5

Ему просто хочется обнимашек в этом пустом и холодном космосе
༼ つ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡° ༽つ

Ответить

Александр Александров

Сергей
0

Я в шоке, это американский спутник закладчик, который травит скрепных русских детей!!!

Ответить

Андрей Коршев

7
Ответить

Восточный хот-дог

6

Самая пора заподозрить аспиранта университета Пердью в слежке за российским спутником-шпионом, который следит за американским спутником-шпионом.

Ответить

Maxim Rebitsky

Артур
1

В то время когда
 за российским спутником «Космос 2542» могли следить американские военные

Ответить

ouxen

Maxim
0

Вот это поворот!

Ответить

dmzkrsk

5

А может это любовь?

Ответить

Илья Ерохин

1

Не мы следим, а они следят за нами.

Официальный ответ роскосмоса

Ответить

Поперечный Валера

Илья
–1

Ты дурачок.

Ответить

Dear Moscow,

0

обратил аспирант Университета Пердью

These russkies do not let our spy satellites fly freely!

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bor_vn

0

Ctrl + Enter
путника

Ответить

Arkadia P.

0

Круиз-контроль барахлит, видимо

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