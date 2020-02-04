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Для людей с подозрением на новый коронавирус выделили санаторий.
Граждан России, эвакуированных из Китая после начала вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV, разместят на карантин в Тюменской области. Об этом сообщили 72.ru и «Наша газета», после чего подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, все эвакуированные сейчас здоровы. Вице-премьер заявила, что КНР не выпускает из страны тех, кто заражён инфекцией.
Тюменские СМИ выяснили, что эвакуированных россиян разместят в санатории «Градостроитель» — он находится в ведении регионального департамента здравоохранения и размещается в 28 километрах от Тюмени. Санаторий рассчитан примерно на 200 коек.
В списке МИДа на эвакуацию из города Ухань и провинции Хубэй оказалось 147 человек, однако он пока ещё уточняется. Кроме своих жителей, Россия вывезет 10 граждан Белоруссии, троих — Казахстана, и по одному — Украины и Армении. После карантина иностранцев по желанию отправят к месту гражданства.
К текущему моменту российские власти подтвердили два случая заболевания коронавирусной инфекцией на территории страны. Оба — граждане Китая, один из них находился в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Они переносят болезнь в лёгкой форме и изолированы от окружающих.
Как же уебищно выглядит этот санаторий, при том что там наверняка нормальное здание под сайдингом. Вараламова на них нет.
Эвакуированных из Китая россиян поместят в карантин под Тюменью.
А нельзя подальше от Екатеринбурга? Во Владивосток бы отправили, зараза же с востока идет.
Проще было их в Китае оставить)
Там и карантин им был бы и больницы круче на пару веков развития.
и больницы круче на пару веков развития
Охуительная история