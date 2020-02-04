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Сергей Звезда
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Эвакуированных из Китая россиян поместят в карантин под Тюменью. Они останутся там на две недели Материал редакции

Для людей с подозрением на новый коронавирус выделили санаторий.

12 комментариев
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Санаторий «Градостроитель» Фото Минздрава

Граждан России, эвакуированных из Китая после начала вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV, разместят на карантин в Тюменской области. Об этом сообщили 72.ru и «Наша газета», после чего подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, все эвакуированные сейчас здоровы. Вице-премьер заявила, что КНР не выпускает из страны тех, кто заражён инфекцией.

Местом нахождения наших граждан, и граждан Евразийского экономического союза, и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область как наиболее подготовленный регион.

Татьяна Голикова
вице-премьер, цитата по ТАСС

Тюменские СМИ выяснили, что эвакуированных россиян разместят в санатории «Градостроитель» — он находится в ведении регионального департамента здравоохранения и размещается в 28 километрах от Тюмени. Санаторий рассчитан примерно на 200 коек.

Пассажиров вывезут с помощью спецавтобуса, всё будет изолировано.

представители аэропорта Рощино в Тюмени
цитата по 72.ru

В списке МИДа на эвакуацию из города Ухань и провинции Хубэй оказалось 147 человек, однако он пока ещё уточняется. Кроме своих жителей, Россия вывезет 10 граждан Белоруссии, троих — Казахстана, и по одному — Украины и Армении. После карантина иностранцев по желанию отправят к месту гражданства.

К текущему моменту российские власти подтвердили два случая заболевания коронавирусной инфекцией на территории страны. Оба — граждане Китая, один из них находился в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Они переносят болезнь в лёгкой форме и изолированы от окружающих.

#новости #вирусизкитая

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12 комментариев
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Илья Ерохин

10

Почему не под Воронеж?

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Входной дым

5
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Убитый супер_стар

2
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Morgan

1

Как же уебищно выглядит этот санаторий, при том что там наверняка нормальное здание под сайдингом. Вараламова на них нет.

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ouxen

1

Когда отечественный санаторий уебищнее 10 дневной китайской болнички

Ответить

bor_vn

0

Эвакуированных из Китая россиян поместят в карантин под Тюменью.

А нельзя подальше от Екатеринбурга? Во Владивосток бы отправили, зараза же с востока идет. 

Ответить

Василий Лебедев

bor_vn
2

Проще было их в Китае оставить)

Ответить

bor_vn

Василий
2

Согласен! Не фиг заразу домой тащить.

Ответить

Василий Лебедев

bor_vn
2

Там и карантин им был бы и больницы круче на пару веков развития.

Ответить

Грамотный каякер

Василий
0

и больницы круче на пару веков развития

Охуительная история

Ответить

Василий Лебедев

Изя
1
Ответить

Сергей Звезда

0

Значит, зомби-апокалипсис всё-таки начнётся с Тюмени, окей, интересный поворот сценария

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