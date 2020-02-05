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Глава государства перед этим отказался пожать руку Ненси Пелоси.
Президент США Дональд Трамп 4 февраля выступил в Конгрессе с традиционным обращением к нации. Журналисты обратили внимание, что привычная для американской политики процедура на этот раз была отмечена показательными нарушениями протокола.
В момент, когда Трамп передавал копии текста своего выступления вице-президенту Майку Пенсу и председателю Палаты Представителей Ненси Пелоси, спикер протянула руку президенту для приветствия. Однако американский лидер предпочёл не обратить на это внимания и занял место на трибуне.
Речь главы государства длилась 80 минут и неоднократно прерывалась как аплодисментами, так и возмущёнными выкриками конгрессменов. Трамп завершил выступление на оптимистической ноте, пафосно обрисовав блестящие перспективы США.
В момент окончания речи Трампа, когда Конгресс начал аплодировать президенту, Пелоси разорвала копию его текста .
Отвечая на вопрос журналистов о причинах такого поступка, Пелоси отметила, что «это была простая вежливость». Белый Дом отреагировал на жест спикера, упрекнув её в неуважении к почётным гостям и упомянутым в обращении президента знаковым событиям.
Особенность обращения Трампа к нации состояла в том, что он выступил в палате Конгресса, в которой ему объявили импичмент. Ожидается, что слушания по этому делу пройдут в Сенате на следующий день после выступления президента.
Как же нам далеко до такого