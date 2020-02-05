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Анатолий Чиквин
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Спикер Палаты Представителей США разорвала копию речи Трампа во время выступления президента Материал редакции

Глава государства перед этим отказался пожать руку Ненси Пелоси.

3 комментария
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Президент США Дональд Трамп 4 февраля выступил в Конгрессе с традиционным обращением к нации. Журналисты обратили внимание, что привычная для американской политики процедура на этот раз была отмечена показательными нарушениями протокола.

В момент, когда Трамп передавал копии текста своего выступления вице-президенту Майку Пенсу и председателю Палаты Представителей Ненси Пелоси, спикер протянула руку президенту для приветствия. Однако американский лидер предпочёл не обратить на это внимания и занял место на трибуне.

TIME @TIME
Donald Trump skips Nancy Pelosi's handshake at #SOTU https://t.co/E2Y5jtQBXW

Речь главы государства длилась 80 минут и неоднократно прерывалась как аплодисментами, так и возмущёнными выкриками конгрессменов. Трамп завершил выступление на оптимистической ноте, пафосно обрисовав блестящие перспективы США.

Мы смотрим в завтрашний день и видим безграничные возможности, которые только и ждут, чтобы их исследовали. Наши самые яркие открытия ещё не известны. Наши самые захватывающие истории ещё не рассказаны. Наши величайшие путешествия ещё не совершены. Американская эпоха, американский эпос, американское приключение только начались. Наш дух ещё молод. Солнце всё ещё встаёт. Божья благодать всё ещё сияет. И, мои дорогие американцы, самое лучшее ещё впереди. Спасибо.

Дональд Трамп
президент США

В момент окончания речи Трампа, когда Конгресс начал аплодировать президенту, Пелоси разорвала копию его текста .

Reuters @Reuters
Speaker Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU2020 speech after address https://t.co/rM2cgibjcu

Отвечая на вопрос журналистов о причинах такого поступка, Пелоси отметила, что «это была простая вежливость». Белый Дом отреагировал на жест спикера, упрекнув её в неуважении к почётным гостям и упомянутым в обращении президента знаковым событиям.

The White House @WhiteHouse
Speaker Pelosi just ripped up:

One of our last surviving Tuskegee Airmen.

The survival of a child born at 21 weeks.

The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller.

A service member's reunion with his family.

That's her legacy.
Ненси Пелоси только что разорвала: последнего из выживших «Пилотов из Таскиги», ребёнка, выжившего при рождении на 21-й неделе, скорбящие семьи Рокки Джонса и Кайлы Мюллер, воссоединение военнослужащего со своей семьёй. Таково её наследие.

Особенность обращения Трампа к нации состояла в том, что он выступил в палате Конгресса, в которой ему объявили импичмент. Ожидается, что слушания по этому делу пройдут в Сенате на следующий день после выступления президента.

#новости #трамп #сша

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3 комментария
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Лев Люкшин

0

Как же нам далеко до такого 

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Sam Lowry

Лев
0

До свободы орать и визжать про выбранного из двух псевдопартий с растыканными по ним лобистами чувака? Который будет игнорить это и делать, что делал?

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Откровенный инструмент

0

r/WatchPeopleDieInside

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