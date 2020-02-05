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Arthur Khamzin
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Рэперы Slim и Особов удалили клип «С лёгким паром» из-за жалобы православных активистов в прокуратуру Материал редакции

В нём священник употребляет наркотики.

2 комментария
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Рэп-исполнители Slim и Особов удалили совместный клип «С лёгким паром» после жалобы православных активистов из движения «Зов народа» в Генпрокуратуру. Об этом Особов сообщил в видеообращении.

Активисты подали жалобу 3 февраля, через пять дней после выхода клипа. В заявлении организации утверждается, что видеоролик «вызвал массу недовольств среди православных христиан» и видео дискредитирует РПЦ. «Зов народа» попросил возбудить дело из-за оскорбления чувств верующих (статья 148 УК РФ) и привлечь авторов к ответственности.

В самом видеоматериале Священник находится на заднем сиденье дорогого автомобиля, в кругу двух дам легкого поведения, в бардачке автомобиля находится крупная сумма денежных средств за «теневые схемы» и пистолет. После они перемещаются в баню, где он употребляет наркотические средства.

отрывок из жалобы организации «Зов народа»

«Зов народа» также сообщил, что отправил заявления в ряд других регулирующих органов, но не уточнил в какие.

Особов рассказал, что исполнители удалили видеоролик из-за жалобы активистов. По его словам, они не хотели никого оскорбить и планировали только «привлечь внимание к проблеме, которая имеет место быть».

TJ проверил доступность видеоролика. На момент написания новости клип доступен во «ВКонтакте».

#новости #музыка

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2 комментария
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Олимпийский велосипед

0

В /рэп.

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Marko

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На Pornhub нужно залить же.

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