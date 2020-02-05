Прямой эфир
В нём священник употребляет наркотики.
Рэп-исполнители Slim и Особов удалили совместный клип «С лёгким паром» после жалобы православных активистов из движения «Зов народа» в Генпрокуратуру. Об этом Особов сообщил в видеообращении.
Активисты подали жалобу 3 февраля, через пять дней после выхода клипа. В заявлении организации утверждается, что видеоролик «вызвал массу недовольств среди православных христиан» и видео дискредитирует РПЦ. «Зов народа» попросил возбудить дело из-за оскорбления чувств верующих (статья 148 УК РФ) и привлечь авторов к ответственности.
«Зов народа» также сообщил, что отправил заявления в ряд других регулирующих органов, но не уточнил в какие.
Особов рассказал, что исполнители удалили видеоролик из-за жалобы активистов. По его словам, они не хотели никого оскорбить и планировали только «привлечь внимание к проблеме, которая имеет место быть».
TJ проверил доступность видеоролика. На момент написания новости клип доступен во «ВКонтакте».