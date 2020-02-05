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Новости
Arthur Khamzin
3629

В Японии поместили на карантин круизный лайнер с 3,7 тысячи пассажиров. 10 из них больны новым коронавирусом Материал редакции

Пассажирам предстоит провести на судне две недели.

34 комментария
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Круизный лайнер Diamond Princess у берегов Йокогамы Источник The Washington Post

Японские власти поместили на карантин круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого более 3,7 тысячи пассажиров. У 10 из них обнаружили новый коронавирус, пишет The Japan Times.

По данным издания, лайнер расположился возле портового города Йокогама. Министр здравоохранения Японии Катсобу Като рассказал, что тестирование пока прошли всего 273 пассажира. Результаты пока получены всего по 31 человеку, из которых 10 признали заболевшими коронавирусом. По данным издания, всем заражённым от 50 до 80 лет, но ни у одного из них нет серьёзных симптомов болезни.

Из-за результатов анализов, власти потребовали оставить на карантине всех пассажиров на две недели. По данным ТАСС, на судне находится двое россиян.

По данным на 5 февраля, число жертв от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае составило 490 человек. Число заражённых оценивается в 24 324 человека, а количество излечившихся — 892.

В России пока подтверждено всего два случая заболевания. Из-за риска распространения инфекции, правительство закрыло границу на Дальнем Востоке. Также приостановлено железнодорожное сообщение в Китаем.

#новости #вирусизкитая #коронавирус

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34 комментария
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Царский татарин

24

Мы на яхте провисели две недели... И все это время, детка...
КОРОНАВИРУСОМ БОЛЕЛИ

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Владимир Швецов

Goodsanta
1

Спасибо
одним комментарием вернул в 2010 

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Минеральный единорожек88

Владимир
4

Пожалуйста

Ответить

Ivan Beloborodov

Goodsanta
0

Но это же 1996...

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Мелкий Кирилл

Ivan
0

Ностальгия в ностальгии. Нолан и Ди Каприо нервно курят в сторонке

Ответить

Эдгар Устинов

Goodsanta
0

Я детстве эту рекламу нихуя не понимал оказывается, ОНА НОМЕР НЕ СВОЙ,А НАПАРНИКА ДАЛА.

Ответить

сироп от щекотки

Goodsanta
0
Ответить

Авторский Орзэмэс

сироп
0

Самая быстрая рука на диком TJ, комрад

Ответить

Современный Данила

18

на борту более 3,7 тысячи пассажиров. У 10 из них обнаружили новый коронавирус

Остальные 3690 пассажиров, запертых с больными:

Ответить

Michael Smith

Goodsanta
0

Результаты пока получены всего по 31 человеку, из которых 10 признали заболевшими коронавирусом

Пока что там 30% больных.

Ответить

Головной супер_стар

Michael
0
Ответить

Sancta Sanctorum

6
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Ламарчик

3
Ответить

Виктор Ганелес

2

Умерло 490, выздоровело 892
Наконец-то перекос в сторону выздоровления
Раньше шло ~50/50

Ответить

Лекарственный самолет

Виктор
1

Это официальная статистика. Думается мне, что зараженных и умерших побольше будет

Ответить

Фирменный щит

2

Объясните мне, какого хрена на материковом Китае заболевших всего 20 000 из полутора миллиардов, а зараза эта разносится так, будто все эти двадцать тысяч кашляли в аэропорту.
Вот какова вероятность, что эти 20 000 человек из 12 миллионного города, из полутора миллиардной страны разлеляться по всему свету?
Если это применить на Беларусь, то звучит будто "в 9 А классе в городе Минске заболело 9 учеников, а через неделю у берегов Крыма на круизной шлюпке нашли троих заболевших".

Ответить

andorus

Артур
0

Ты часто в больницу едешь, когда у тебя грипп? Я например ни разу не был по своей воле. Никто не говорит, что обычными средствами и хорошим уходом нельзя вылечиться. Заболевших намного больше 

Ответить

Michael Smith

Артур
0

заболевших всего 20 000 из полутора миллиардов

20к только у кого диагностировано, тех кто болеет и не знает про это на порядки больше

Ответить

Жилой кубок

Michael
0

больше миллиона? десяти миллионов?

Ответить

Rayslava

2

Заголовок с подзаголовком звучат, как начало фильма. Причём, снятого по Кингу.

Ответить

Миржан Досымбаев

2

Отправьте их в космос, какой нах карантин. Avenue 5

Ответить

Ламарчик

0

.

Ответить

сироп от щекотки

Ламарчик
1
Ответить

сироп от щекотки

0

И всеее это время, детка, ты жуёшь коктейли

Ответить

Скрытый Гоша

0

О, новая часть «Пилы»

Ответить

Mr. LoveJoy

0

Найс фильм, где посмотреть можно?

Ответить

Конечный Илья

Mr.
0

Прямо тут. В прямом эфире так сказать

Ответить

Darya Timofeeva

0

Зато самолеты из Китая летают только так в Москву! Хорошо сыграно

Ответить

Василий Петров

0

от гриппа и тупости больше умирает народу

Ответить

Yura Nabokov

0

i`m on the boat, i`m on the boat, everyone look at me cause i`m stuck on the boat

Ответить

Spectr

0

Я кажется это видел в игре WWZ

Ответить

Джордж Харви

0

Звучит как начало фильма ужасов с элементами триллера

Ответить

Ручной Мика

Джордж
0

В конце фильма власти решат затопить этот лайнер от греха подальше.

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Эдгар Устинов

0

Если ещё заставляют по каютам сидеть, то вообще им не прикольно там 2 недели гондурасить.

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