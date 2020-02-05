Прямой эфир
что происходит в интернете
Пассажирам предстоит провести на судне две недели.
Японские власти поместили на карантин круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого более 3,7 тысячи пассажиров. У 10 из них обнаружили новый коронавирус, пишет The Japan Times.
По данным издания, лайнер расположился возле портового города Йокогама. Министр здравоохранения Японии Катсобу Като рассказал, что тестирование пока прошли всего 273 пассажира. Результаты пока получены всего по 31 человеку, из которых 10 признали заболевшими коронавирусом. По данным издания, всем заражённым от 50 до 80 лет, но ни у одного из них нет серьёзных симптомов болезни.
Из-за результатов анализов, власти потребовали оставить на карантине всех пассажиров на две недели. По данным ТАСС, на судне находится двое россиян.
По данным на 5 февраля, число жертв от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае составило 490 человек. Число заражённых оценивается в 24 324 человека, а количество излечившихся — 892.
В России пока подтверждено всего два случая заболевания. Из-за риска распространения инфекции, правительство закрыло границу на Дальнем Востоке. Также приостановлено железнодорожное сообщение в Китаем.
Мы на яхте провисели две недели... И все это время, детка...
КОРОНАВИРУСОМ БОЛЕЛИ
Спасибо
одним комментарием вернул в 2010
Пожалуйста
Но это же 1996...
Я детстве эту рекламу нихуя не понимал оказывается, ОНА НОМЕР НЕ СВОЙ,А НАПАРНИКА ДАЛА.
на борту более 3,7 тысячи пассажиров. У 10 из них обнаружили новый коронавирус
Остальные 3690 пассажиров, запертых с больными:
Результаты пока получены всего по 31 человеку, из которых 10 признали заболевшими коронавирусом
Пока что там 30% больных.
Умерло 490, выздоровело 892
Наконец-то перекос в сторону выздоровления
Раньше шло ~50/50
Это официальная статистика. Думается мне, что зараженных и умерших побольше будет
Объясните мне, какого хрена на материковом Китае заболевших всего 20 000 из полутора миллиардов, а зараза эта разносится так, будто все эти двадцать тысяч кашляли в аэропорту.
Вот какова вероятность, что эти 20 000 человек из 12 миллионного города, из полутора миллиардной страны разлеляться по всему свету?
Если это применить на Беларусь, то звучит будто "в 9 А классе в городе Минске заболело 9 учеников, а через неделю у берегов Крыма на круизной шлюпке нашли троих заболевших".
заболевших всего 20 000 из полутора миллиардов
20к только у кого диагностировано, тех кто болеет и не знает про это на порядки больше
.
Найс фильм, где посмотреть можно?
i`m on the boat, i`m on the boat, everyone look at me cause i`m stuck on the boat
Звучит как начало фильма ужасов с элементами триллера
Если ещё заставляют по каютам сидеть, то вообще им не прикольно там 2 недели гондурасить.