Прямой эфир
что происходит в интернете
Согласно экспертизе, мужчина страдает хроническим психическим расстройством.
Суд отправил напавшего на главу ЦИК Эллу Памфилову на принудительное лечение. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Следствие установило, что обвиняемый в нападении Ахад Карабалаев с 2014 года находился в России без постоянного места жительства. По результатам экспертизы, он был признан невменяемым на момент совершения преступления. Установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством и мог «не осознавать опасность своих действий». Где будет проходить лечение, не уточняется.
6 сентября неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Грабитель несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Памфилова рассказала, что отбивалась от напавшего стулом. После нападения преступник скрылся.