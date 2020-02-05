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Arthur Khamzin
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Напавшего на Эллу Памфилову отправили на принудительное лечение Материал редакции

Согласно экспертизе, мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

2 комментария
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Суд отправил напавшего на главу ЦИК Эллу Памфилову на принудительное лечение. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие установило, что обвиняемый в нападении Ахад Карабалаев с 2014 года находился в России без постоянного места жительства. По результатам экспертизы, он был признан невменяемым на момент совершения преступления. Установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством и мог «не осознавать опасность своих действий». Где будет проходить лечение, не уточняется.

6 сентября неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Грабитель несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Памфилова рассказала, что отбивалась от напавшего стулом. После нападения преступник скрылся.

#новости #памфилова

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2 комментария
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Лев Люкшин

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Ну естественно. Только псих будет нападать на эту женщину, не иначе.

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Невероятный Орзэмэс

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О, ждем пополнение на ТЖ

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