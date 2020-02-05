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Их остановили за превышение скорости. Задержанные ехали со скоростью 153 километра в час.
Полиция Флориды (США) арестовала двоих мужчин по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Они провозили их в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков». Об этом сообщает телеканал WSVN 7 News.
Задержанными оказались 34-летние Иан Симмонс и Джошуа Рейнхардт. Патрульный остановил их из-за превышения скорости. Задержанные двигались со скоростью около 153 километров в час. Шериф округа Санта-Роза также предупредил патрульного о наличии контрабанды в автомобиле.
В ходе ареста у задержанных изъяли 75 граммов метамфетамина, грамм кокаина, 1,36 килограмма гамма-гидроксибутирата (считается препаратом, используемым насильниками для воздействия на жертву) и 15 таблеток полусинтетического наркотика MDMA.
Задержанные поместили под стражу в ожидании суда. В офисе шерифа Санта-Розы арест прокомментировали такими словами: «На заметку: не перевозите запрещенные наркотики в сумках с надписью „Мешок, полный наркотиков“. Наши сотрудники из отдела K-9 умеют читать».
снотворный наркотик, используемый для изнасилований
Что ты блядь несешь, откуда ты высрал это тупейшее пояснение
интересненько как работает, какие подводные камни?
Отъехать при больших дозах можно. А так диссоциатив, под которым состояния могут меняться достаточно резво. Между состояниями алколного опьянения и например эйфоретика типа мдма можешь скакать.
ага, хозяйке на заметку :)
или скорее даже хозяину. или если ещё точнее — властелину
Сука, меня наебали?(
Ну его можно подмешать как например молли в напиток ибо он не имеет запаха и бесцветный, а на вкус солоноват
Хрен с ней, с этой надписью. Сука, вы же перевозите наркоту, неужели нельзя хотя бы в эту поездку было соблюдать ПДД и не топить на все деньги? Эталон тупости.
Сейчас они скажут, что это постирония
Drugs лекарства же в американском английском
Они провозили вещества в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков»
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мешок, полный наркотиков
У вас же вроде появился штатный переводчик. Bag в данном случае переводится как просто пакет, а не мешок.
Патрульный остановил их из-за превышения скорости. Задержанные двигались со скоростью около 153 километров в час.