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Arthur Khamzin
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Во Флориде арестовали двух наркоторговцев. Они провозили вещества в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков» Материал редакции

Их остановили за превышение скорости. Задержанные ехали со скоростью 153 километра в час.

30 комментариев
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Источник WSVN 7 News

Полиция Флориды (США) арестовала двоих мужчин по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Они провозили их в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков». Об этом сообщает телеканал WSVN 7 News.

Задержанными оказались 34-летние Иан Симмонс и Джошуа Рейнхардт. Патрульный остановил их из-за превышения скорости. Задержанные двигались со скоростью около 153 километров в час. Шериф округа Санта-Роза также предупредил патрульного о наличии контрабанды в автомобиле.

В ходе ареста у задержанных изъяли 75 граммов метамфетамина, грамм кокаина, 1,36 килограмма гамма-гидроксибутирата (считается препаратом, используемым насильниками для воздействия на жертву) и 15 таблеток полусинтетического наркотика MDMA.

Задержанные поместили под стражу в ожидании суда. В офисе шерифа Санта-Розы арест прокомментировали такими словами: «На заметку: не перевозите запрещенные наркотики в сумках с надписью „Мешок, полный наркотиков“. Наши сотрудники из отдела K-9 умеют читать».

#новости #наркотики #сша

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30 комментариев
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Georgiy Batalov

12

снотворный наркотик, используемый для изнасилований

Что ты блядь несешь, откуда ты высрал это тупейшее пояснение

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Европейский Мурод

Georgiy
1

интересненько как работает, какие подводные камни?

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Georgiy Batalov

Mircurt
1

Отъехать при больших дозах можно. А так диссоциатив, под которым состояния могут меняться достаточно резво. Между состояниями алколного опьянения и например эйфоретика типа мдма можешь скакать.

Ответить

Леонид Зайцев

Georgiy
0

Насколько далеко от кетамина?

Ответить

Reggae Addict

Georgiy
1

ага, хозяйке на заметку :)

Ответить

Reggae Addict

Reggae
0

или скорее даже хозяину. или если ещё точнее — властелину

Ответить

Sam Lowry

Reggae
0

Властеличнику. Какой это, нах, властелин, который в дрожащей ручонке порошки/таблетки сжимает?

Ответить

Reggae Addict

Sam
0

справедливо

Ответить

Удобный Макс

Georgiy
0

Сука, меня наебали?(

Ответить

Georgiy Batalov

Дитковский
1

Ну его можно подмешать как например молли в напиток ибо он не имеет запаха и бесцветный, а на вкус солоноват

Ответить

Azam Akhrorov

Georgiy
0
Ответить

Sam Lowry

Azam
0

Это, кстати, откуда? 

Ответить

Арслан Мучкаев

Sam
1

Банды Нью Йорка

Ответить

Иван Гессе

Georgiy
0

а хайзенберг-то и не знал

Ответить

Sancta Sanctorum

Georgiy
0

Он практикует

Ответить

Константин Курасов

Georgiy
0

ну, видимо сам использует, поэтому и пояснил

Ответить

Max Yankov

Georgiy
0

Это же GHB/GBL? Его так иногда описывают в иниернетах

Ответить

Ногти Ноздри

6
Ответить

Dra

2

Хрен с ней, с этой надписью. Сука, вы же перевозите наркоту, неужели нельзя хотя бы в эту поездку было соблюдать ПДД и не топить на все деньги? Эталон тупости.

Ответить

Леонид Зайцев

Dra
4

Чё доебался? Может они были просто упоротые

Ответить

George Weiller

2

Сейчас они скажут, что это постирония

Ответить

Иван Гессе

George
0

и сказанное тоже будет ей

Ответить

Stan Islav

–2

Drugs лекарства же в американском английском

Ответить

Georgiy Batalov

Stan
4

Одно из значений

Ответить

Леонид Зайцев

1

Наши сотрудники из отдела K-9 умеют читать.
Это вам не остальные отделы.

Ответить

Ilia Gurtovoy

1

Вроде же бутират используют через 9 месяцев после изнасилования?

Ответить

Dear Moscow,

1

Они провозили вещества в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков»

[ если нет звука, то правая кнопка -> Unmute ]

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Anton Gostev

0

Так смешно получилось, что аж ингалятор угорает

Ответить

hyposlasher

0

мешок, полный наркотиков

У вас же вроде появился штатный переводчик. Bag в данном случае переводится как просто пакет, а не мешок. 

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Озорной Лис

0

Патрульный остановил их из-за превышения скорости. Задержанные двигались со скоростью около 153 километров в час.

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