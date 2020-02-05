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Arthur Khamzin
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Банки и операторы связи разработали методы борьбы с мошенниками, которые используют подмену телефонных номеров Материал редакции

Операторы будут оповещать банки о возможном мошенничестве в режиме реального времени.

7 комментариев
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Банки совместно с операторами связи разработали способ борьбы с мошенниками, которые используют подмену номеров для связи с клиентами банков от лица финансовых организаций. Об этом пишет РБК.

По данным издания, платформы для защиты клиентов уже разработали МТС, Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком» («Билайн»). По словам источника, новая система создана на базе программного обеспечения шведской компании Hexagon. Операторы уже начали тестирование новой системы защиты. Со стороны банков в эксперименте участвуют «Тинькофф Банк», ВТБ, МТС Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, и Московский кредитный банк.

Tele2 уже протестировала свою программу с «Тинькофф Банком». В компании рассказали, что во время звонка оператор сопоставляет данные с CRM-системой банка. В организацию направляется запрос на подтверждение вызова и если вторая сторона его не подтверждает, то вызов помечается как подозрительный и направляется уведомление в банк. Также Tele2 сопоставляет данные звонков с местоположением тюрем, чтобы исключить мошенничество из «тюремных call-центров».

МТС запустила систему защиты ещё в декабре 2019 года. Их система также направляет запрос в банковскую систему во время звонка и если кредитная организация не подтверждает его, то оператор блокирует звонок. После этого компания оповещает банк о возможном мошенничестве.

«МегаФон» в свою очередь оповещает банки о подозрительных звонка с номеров из чёрного списка. По словам директора по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергея Хренова, это делается, чтобы банковская организация проявила дополнительное внимание к транзакциям потенциальной жертвы.

Представители «Вымпелкома» отказались раскрыть детали работы системы. В компании отметили, что они сотрудничают со всеми крупными банками.

Представитель «Промсвязьбанка» (не участвовал в тестировании) считает, что есть более эффективные способы борьбы с мошенничеством. В качестве примера он назвал регулярное информирование клиентов об угрозах. Представитель банка также подчеркнул, что в их организации фиксируют сокращение числа мошеннических звонков.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что банкам необходимо учитывать не только звонки, но и другие параметры мошенничества. Он рассказал, что при мошенничестве через интернет-банкинг нужно отслеживать множество факторов, таких как версии операционных систем, модели устройств, биометрию и многое другое.

В сентябре 2019 года Центробанк пожаловался на рост числа звонков от мошенников с подменой банковских номеров. За лето 2019 года организация сообщила о существовании 2,5 тысяч номеров мошенников. Глава департамента безопасности ЦБ Артём Сычёв заявил, что для решения проблемы необходимо создать базу актуальных банковских номеров. Он также подчеркнул, что для борьбы с мошенниками могут потребоваться законодательные изменения.

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#новости #мошенничество #банки

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7 комментариев
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Тимур Петров

5

 из «тюремных call-центров».

Находящийся во Владимирском централ коворкинге.

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Крутой жар

4

чтобы исключить мошенничество из «тюремных call-центров».

Может быть надо над тюрьмами поработать? Люди прям от туда продолжают делать преступления

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Эмиль Рубанов

Боярин
0

так отключали же вроде связь им в этом году? или просто запрягли и не поехали?

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Роман Трусов

Боярин
0

Просто в тюрьмах иногда сидят очень авторитетные люди, которым НАДО звонить. А руководство всегда можно купить.

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Илья Гераськин

0

И можно узнать, где это подмена номера работает? И что по этому поводу думает россвязьнадзор? 

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Владимир Коротенко

Илья
0

Любая  VOIP телефония  по стандарту позволяет менять номер (точнее строку которая высвечивается).
У нормальных операторов, требуется подтверждение, владения номером или коротким сообщением. 

У не нормальных, разрешено все

 

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Живой кран

0

По словам директора по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергея Хренова,

Интересно, кто такой Сергей Хренов, что по потерям его доходов целого директора назначили?

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