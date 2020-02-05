Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
904

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование. Журналист узнал об этом из СМИ Материал редакции

Корреспондент «Медузы» пока не получил официальный документ.

7 комментариев
В закладки
Иван Голунов Снимок Кристины Кормилицыной, «Коммерсантъ»

Прокуратура Западного административного округа Москвы извинилась перед Иваном Голуновым «за необоснованное уголовное преследование». Об этом пишет «Интерфакс».

Ведомство рассказало, что официальный документ уже отправили корреспонденту «Медузы». Сам Голунов уточнил, что узнал об извинениях через СМИ: он пока не получил документ.

Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз, можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев.

Иван Голунов
журналист

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своём Telegram-канале уточнил, что «извинения приносятся письменно в течение месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования». Он также пояснил, что извинения должен приносить прокурор, надзирающий за делом.

Постановление о прекращении уголовного преследования Ивана выносил ГСУ ГУМВД РФ по Москве, а надзор осуществлял прокурор Москвы. С июня 2019 дело в ГУРОВД СКР, с надзором Генпрокуратуры. Прокуратура ЗАО надзирала только за возбуждением уголовного дела до передачи в ГСУ ГУМВД по Москве. Надзиралка у ЗАО не выросла надзирать над ГСУ.

Сергей Бадамшин
адвокат

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист «Медузы» связал это со своим расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили.

22 января 2020 года Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.

#новости #делоголунова

Новости
Подписан
Отписаться
Во Флориде арестовали двух наркоторговцев. Они провозили вещества в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков»
Их остановили за превышение скорости. Задержанные ехали со скоростью 153 километра в час.
1
14
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e\u043b\u0443\u043d\u043e\u0432\u0430"], "comments": 7, "likes": 14, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 141030, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 05 Feb 2020 13:17:30 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 141030, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/141030\/get","add":"\/comments\/141030\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/141030"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вальдемар

10

Они там наверное скрипели зубами и усрались все, пока извинение писали. Эка невидаль, мусорам извиняться!

Ответить

Леонид Зайцев

Вальдемар
1

Да им поебать, просто не думали даже о таком варианте.
Сейчас, наверное, взяли в штат специального, квалифицированного человека, который умеет писать.
Семь месяцев его проверяла СБ, сейчас вот, вышел, работает, уже результаты есть, обсуждаем вот сидим.

Ответить

Леонид Зайцев

6
Ответить

Роман Трусов

2

"Звиняй, братан. Ты оказался не в то время, не в том месте."

Ответить

Илья Ильин

1

Братан, ты это, без обид, ошибочка вышла

Ответить

Стандартный щит

1

"такая работа, сорян"

Ответить

Магомед Шереметьев

1

Пока заказчик (Медоев) не привлечён - это клоунада.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Спикер Палаты представителей США разорвала копию речи Трампа во время выступления президента
Глава государства перед этим отказался пожать руку Ненси Пелоси.
95
Путешествия
Поездка в Россию после двух лет в Австрии. Что расстроило меня на Родине
Добрый день! Меня зовут Анатолий, у меня есть свой блог канал и это совершенно не важно. Ссылки я указывать не буду на него. НО! Пару недель назад на Дзене я разместил статью, которая собрала уже около 15 000 дочитываний и более 750 комментариев. Короче много срача, шума и адового возбуждения кремлеботов. В связи с этим, я хотел бы поделиться…
356
Технологии
Вы не знаете, что может ваш iPhone (часть 1)
Привет! Меня зовут Сергей Москвин, я работаю в компании Apiqa над мобильными приложениями в сфере ЖКХ. Пилим современные сервисы для жителей и управляющих компаний — проще говоря, поворачиваем ЖКХ лицом к людям.
137
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Мем: «Беды с башкой» («Бе ды с ба шкой»)
«Отфошопленную» заставку из религиозной передачи используют, чтобы тонко намекнуть на психические проблемы собеседника.
60
Кино и сериалы
«Прибытие поезда» улучшили с помощью нейросетей — фильм 1896 года теперь можно посмотреть в 4K и 60 кадрах в секунду
Денис Ширяев улучшил один из первых фильмов в истории. Но когда ты избавишь TJ от багов, Денис?
85
Новости
Один из заражённых коронавирусом в России пожаловался журналистам на условия содержания. Он узнал о диагнозе из СМИ
Больной рассказал, что врачи не сообщают ему результаты анализов.
90

Прямой эфир

Maxim Semenov

Вы не знаете, что может ваш…

Anna Luben

Вы не знаете, что может ваш…

Константин Курасов

Спикер Палаты представителей…

Магомед Шереметьев

Прокуратура извинилась перед…

Антон Жучков

Банки и операторы связи…

hyposlasher

Гость TJ: Создательницы…

Унылый Лось

Гость TJ: Создательницы…

Glan

Гость TJ: Создательницы…

Иван Семёныч

Спикер Палаты представителей…

Роман Трусов

Прокуратура извинилась перед…

Изя Слоу

Вы не знаете, что может ваш…

Леонид Зайцев

Прокуратура извинилась перед…

Rayslava

Во Флориде арестовали двух…

Danil Shch

Прокуратура извинилась перед…

Антон Жучков

Вы не знаете, что может ваш…

xeroxx

Вы не знаете, что может ваш…

Zzzzzzz

Рэперы Slim и Особов удалили…

Dear Moscow,

Вы не знаете, что может ваш…

Виталий Иванович…

Вы не знаете, что может ваш…

0 Yeblonski

Гость TJ: Создательницы…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]