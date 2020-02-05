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Корреспондент «Медузы» пока не получил официальный документ.
Прокуратура Западного административного округа Москвы извинилась перед Иваном Голуновым «за необоснованное уголовное преследование». Об этом пишет «Интерфакс».
Ведомство рассказало, что официальный документ уже отправили корреспонденту «Медузы». Сам Голунов уточнил, что узнал об извинениях через СМИ: он пока не получил документ.
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своём Telegram-канале уточнил, что «извинения приносятся письменно в течение месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования». Он также пояснил, что извинения должен приносить прокурор, надзирающий за делом.
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист «Медузы» связал это со своим расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили.
22 января 2020 года Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.
Они там наверное скрипели зубами и усрались все, пока извинение писали. Эка невидаль, мусорам извиняться!
Да им поебать, просто не думали даже о таком варианте.
Сейчас, наверное, взяли в штат специального, квалифицированного человека, который умеет писать.
Семь месяцев его проверяла СБ, сейчас вот, вышел, работает, уже результаты есть, обсуждаем вот сидим.