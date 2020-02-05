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Минуту молчания можно будет проводить в 12:15 по московскому времени. Один из авторов документа — Ирина Яровая.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о Всероссийской минуте молчания 22 июня. Это день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В пояснительной записке указано, что минуту молчания можно проводить в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.
Авторы инициативы — депутаты Ирина Яровая, Игорь Лебедев, Николай Коломейцев и Михаил Емельянов. Яровая также отметила, что 12:15 — «время, которое во всех часовых поясах соединяет страну и позволит почувствовать это особое единение, эту особую пронзительную боль и память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны».
Победобесие круглый год. Когда страна под санкциями, мозги утекают, а прогресса нет - приходится гордиться достижениями... прошлого государства.
Щитпостинг круглый год. Когда ТЖ под Орзамясом, мозги утекают, а прогресса нет - приходится гордиться достижениями... прошлой редакции.
если бы фейверки нужно было запускать, то да или как парад, но тут минута молчания. Вполне крутая штука) Как миниму такая новость во все СМИ стран 100% попадут, что вот в РФ все замолчали на минуту))
Это в 1000000% раз лучше дебильных парадов и т.д.
Лучше б, блять, всероссийские часы молчания для федеральных каналов - стократ полезнее.
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12:15 - ВСЕМ СКОРБЕТЬ!
12:16 - ПРЕКРАТИТЬ СКОРБЬ! ЗА РАБОТУ!
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Люблю это натужное примазывание к победе
Блин, ну какой законопроект. Это должна быть инициатива. Например как акция "Час Земли" от WWF. Кто хочет, тот и присоединяется.
Это не должно быть идиотским законом, это не должно быть запретом. Человек сам должен захотеть проявить инициативу и создать тишину в это время. Только так можно объединить вокруг чего-то. Все средства есть для этого, гос поддержка и всё. Но опять же - не закон и запрет бл
Ты живешь в фашисткой РФ, пора бы привыкнуть уже.
Ты себя ведешь как Карина. Я тебе написал, что живу в нормальной стране, а ты теперь мне минусы херачишь
Добро пожаловать в социализм.
Ну, социализм социализму рознь
Он по собственному определению стремится к коррупции, ограничениям и политическому террору, где-то это происходит быстро, где-то медленно.
Извините, но 22 июня на 12:00 я запланировал пообедать гороховым супом, так что за последствия не ручаюсь.
Блядь, не понимаю, почему с каждым годом все это все больше запихивают в глотку.
Я понимаю, что такое война, я знаю, что это ужасно. Нахуя все эти мероприятия? Нахуя каждый ебанный год что-то добавляется. Хули мы до сих пор хоть на сутки можем забыть про войну?
Вот вам блядь день начала блокады, вот вам день конца, вот еще побольше дней, а то хули вы, неуважаете и забыли, кажется
Война и милитаризм отлично действуют на обделенные интеллектом массы, для которых уровень собственной жизни стоит намного ниже, чем гордость за державу, заслуги дедов и мультики про величие. Поскольку не могут поднять первое, давят на второе.
простыми словами, сегодняшние хуево по сравнению с тем хуево просто марципанчик = не забывайте. и да, в тч нечем гордится накладывается сюда же. значит будем бить тем что есть. милитаристская риторика, как и политика уже давно и надолго. и сравнительная хуевость есть в социальной психологии и они этим пользуются во всю.
Блядь, не понимаю, почему с каждым годом все это все больше запихивают в глотку
Ну так и с каждым годом все активней пытаются дискредитировать победу в вов, вот и подрубают контр-меры
Как аргумент вполне норм
+ кмк, молодежь всё меньше и меньше понимает этот праздник
ну и + конечно: других достижений мало)
Молодежь не понимает этот праздник не из-за того, что законов не хватает, а из-за того, что холуи превратили его в ебаный цирк уродов.
Теперь они это фрикшоу пытаются узаконить. Завтра людей начнут сажать за то, что они не поддерживают весь этот пиздец, который происходит 9го мая.
Не знаю, я люблю 9 мая и чем старше, тем больше)
Типичный пример того, о чем написано выше
Сомневаюсь, что это кто-то сказал сверху такую шляпу надеть. Это скорее фрик просто выделился, то есть это личная инициатива.
других достижений
Скорее не так много вещей вокруг которых можно объединить нацию. В совке была идеология, от неё отказались в современной России, от вождизма тоже отказались . Победа в вов - норм вариант. Ее дискредитируют как раз ради разобщения нации. Как бы корява не пропагандировали победу, лучше уж так.
Ее дискредитируют как раз ради разобщения нации.
Кто ее дискредитирует ради разобщения нации?
Есть предмет вокруг которого пытаются объединить людей. Убираешь предмет. Что становится с людьми? Тупо логика. За подробностями к Симоньян и Мединскому, за ними не заржавеет)
То есть, ты сторонник теорий заговоров и уверен, что это делается кем-то намеренно?
За подробностями к Симоньян и Мединскому
Отличный источник информации, правда теперь я думаю, что ты троллишь.
Плевать даже на теории заговора, просто апологетов коллективизма следует посылать в пешее эротическое превентивно, сразу же, как только они заводят шарманку.
Нет, не троллю. Это скорее ирония: за теориями заговора как раз к этим личностям, у них работа такая. Мне вот достаточно одного раздела Твиттера на ТЖ, чтобы видеть нападки на победу и попытки переписываний истории.
У меня консервативный взгляд на итоги 2мировой, для России победа оказалось лучшим наследием оставшимся после ссср, что-то другое отыскать трудно - спасибо большевикам, они же ведь начали свою деятельность с переписываний и по сути уничтожению истории ради построения нового общества и воспитанию новых людей. Хоть что-то осталось полезное в виде победы в вов.
пытаются дискредитировать победу в вов.
но ведь это совместная война и совместная победа.
Может быть. Но это же как-то не равносильно и странно.
Война страшная штука, это очевидно. Защитники родины - великие люди. Во всяком случае мне достаточно очевидно это. Сложно найти семью, которую бы это не задело.
Но черт возьми, это все больше выглядит как тема, для продвижения власти
Когда власть всех заебет, никто и не вспомнит о победе. Не на этом она держится сейчас явно
В пояснительной записке указано, что минуту молчания можно проводить в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.
Предлагаю проводить минуту молчания в 4 утра, когда началось вторжение немецких войск. Тем более жители России в основном все равно молчат в этот момент.
Предлагаю проводить минуту молчания в 4 утра, когда началось вторжение немецких войск.
это будет след закон. молодец, товарищ!
Я и так молчу каждое 22 июня в 4 утра
А надо накатывать уже по второй: во-первых, за вероломное нападение, во-вторых, за доблестную победу.
Закопайте уже стюардессу. Хватит победобесия.
Ещё нужно создать победоохранительный орган и штрафы всем, кто будет шуметь.
Кстати, в Израиле похожая штука в память о холокосте выглядит прямо очень круто и, хм, со вкусом. Правда, у них всей остальной истерии нет, насколько я понимаю.
да, там это не навязывают и законов таких нет. это их вечная боль в крови.
Это мероприятие закреплено именно законом, включая остановку транспорта
на тж тоже будем молчать?
Считаю, что надо в конституцию добавить, что за комментарий на тж в минуту молчания вводится штрафная санкция в виде аннулирования подписки.
Мало праздновать победу. Так ещё и траур по факту нападения надо устроить. Осталось стать фашистами и устроить траур по факту капитуляции 7 мая.