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Новости
Артём Мазанов
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о Всероссийской минуте молчания 22 июня Материал редакции

Минуту молчания можно будет проводить в 12:15 по московскому времени. Один из авторов документа — Ирина Яровая.

59 комментариев
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о Всероссийской минуте молчания 22 июня. Это день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указано, что минуту молчания можно проводить в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.

Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй Мировой войне.

пояснительная записка к законопроекту

Авторы инициативы — депутаты Ирина Яровая, Игорь Лебедев, Николай Коломейцев и Михаил Емельянов. Яровая также отметила, что 12:15 — «время, которое во всех часовых поясах соединяет страну и позволит почувствовать это особое единение, эту особую пронзительную боль и память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны».

#новости #госдума

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59 комментариев
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59

Победобесие круглый год. Когда страна под санкциями, мозги утекают, а прогресса нет - приходится гордиться достижениями... прошлого государства.

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Nick Rosenberg

Православие.
1

Ну как достижениями, скорее "достижениями".

Ответить

Сергей Васильев

Православие.
–5

Щитпостинг круглый год. Когда ТЖ под Орзамясом, мозги утекают, а прогресса нет - приходится гордиться достижениями... прошлой редакции.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Православие.
0

если бы фейверки нужно было запускать, то да или как парад, но тут минута молчания. Вполне крутая штука) Как миниму такая новость во все СМИ стран 100% попадут, что вот в РФ все замолчали на минуту)) 

Это в 1000000% раз лучше дебильных парадов и т.д.

Ответить

Ekkie

Дмитрий
2

Что то хуйня, что другое. 

Ответить

Евгений Мартынов

20

Лучше б, блять, всероссийские часы молчания для федеральных каналов - стократ полезнее.

Ответить

Евгений Мартынов

18

...
12:15 - ВСЕМ СКОРБЕТЬ!
12:16 - ПРЕКРАТИТЬ СКОРБЬ! ЗА РАБОТУ!
...

Люблю это натужное примазывание к победе

Ответить

Грандиозный Даниль

13

Блин, ну какой законопроект. Это должна быть инициатива. Например как акция "Час Земли" от WWF. Кто хочет, тот и присоединяется.

Это не должно быть идиотским законом, это не должно быть запретом. Человек сам должен захотеть проявить инициативу и создать тишину в это время. Только так можно объединить вокруг чего-то. Все средства есть для этого, гос поддержка и всё. Но опять же - не закон и запрет бл

Ответить

Географический холод

Боярин
4

ОБЯЗАТЬ

Ответить

Пластиковое Окно

Боярин
1

Ты живешь в фашисткой РФ, пора бы привыкнуть уже. 

Ответить

Священный череп

Пластиковое
0

Я живу в нормальной стране РФ

Ответить

Смертельный томагавк_два

Пластиковое
0

Ты себя ведешь как Карина. Я тебе написал, что живу в нормальной стране, а ты теперь мне минусы херачишь

Ответить

Сергей Васильев

Боярин
1

Добро пожаловать в социализм.

Ответить

Привычный кубок

Сергей
0

Ну, социализм социализму рознь

Ответить

Сергей Васильев

Боярин
1

Он по собственному определению стремится к коррупции, ограничениям и политическому террору, где-то это происходит быстро, где-то медленно. 

Ответить

allah213

13

за шум - расстрел

Ответить

Сергей Васильев

6

Извините, но 22 июня на 12:00 я запланировал пообедать гороховым супом, так что за последствия не ручаюсь.

Ответить

Andre Macareno

5

Отстают от трендов, надо было обязать всех на минуту зажать F

Ответить

Отвратительный крюк

3

Блядь, не понимаю, почему с каждым годом все это все больше запихивают в глотку. 

Я понимаю, что такое война, я знаю, что это ужасно. Нахуя все эти мероприятия? Нахуя каждый ебанный год что-то добавляется. Хули мы до сих пор хоть на сутки можем забыть про войну?

Вот вам блядь день начала блокады, вот вам день конца, вот еще побольше дней, а то хули вы, неуважаете и забыли, кажется  

Ответить

Scentedcreatorfan

Vladimir
7

Война и милитаризм отлично действуют на обделенные интеллектом массы, для которых уровень собственной жизни стоит намного ниже, чем гордость за державу, заслуги дедов и мультики про величие. Поскольку не могут поднять первое, давят на второе.

Ответить

Orbital_Cat

Scentedcreatorf…
0

простыми словами,  сегодняшние хуево по сравнению с тем хуево просто марципанчик = не забывайте. и да, в тч нечем гордится накладывается сюда же. значит будем бить тем что есть. милитаристская риторика, как и политика уже давно и надолго. и сравнительная хуевость есть в социальной психологии и они этим пользуются во всю. 

Ответить

Иван Семёныч

Vladimir
0

Блядь, не понимаю, почему с каждым годом все это все больше запихивают в глотку

Ну так и с каждым годом все активней пытаются дискредитировать победу в вов, вот и подрубают контр-меры

Ответить

Любой хичхакер

Иван
0

Как аргумент вполне норм

+ кмк, молодежь всё меньше и меньше понимает этот праздник

ну и + конечно: других достижений мало)

Ответить

Зенитный ящик

Боярин
4

Молодежь не понимает этот праздник не из-за того, что законов не хватает, а из-за того, что холуи превратили его в ебаный цирк уродов. 
Теперь они это фрикшоу пытаются узаконить. Завтра людей начнут сажать за то, что они не поддерживают весь этот пиздец, который происходит 9го мая. 

Ответить

Ударный коктейль

badkid
0

Не знаю, я люблю 9 мая и чем старше, тем больше)

Ответить

Scentedcreatorfa

Боярин
3

Типичный пример того, о чем написано выше

Ответить

Дмитрий

Scented…
2

Это костюм на секс-вечеринку сегодняшних гостей?

Ответить

Академический

Scented…
0

Сомневаюсь, что это кто-то сказал сверху такую шляпу надеть. Это скорее фрик просто выделился, то есть это личная инициатива.

Ответить

Ekkie

Боярин
0

 Не знаю, я люблю 9 мая и чем старше, тем больше)

Так это ты в будущем) 

Ответить

Иван Семёныч

Боярин
–2

других достижений

Скорее не так много вещей вокруг которых можно объединить нацию. В совке была идеология, от неё отказались в современной России, от вождизма тоже отказались . Победа в вов - норм вариант. Ее дискредитируют как раз ради разобщения нации. Как бы корява не пропагандировали победу, лучше уж так.

Ответить

Революционный чувак

Иван
1

Ее дискредитируют как раз ради разобщения нации.

Кто ее дискредитирует ради разобщения нации? 

Ответить

Иван Семёныч

Настя
–2

Есть предмет вокруг которого пытаются объединить людей. Убираешь предмет. Что становится с людьми? Тупо логика. За подробностями к Симоньян и Мединскому, за ними не заржавеет)

Ответить

Тесный космос

Иван
0

То есть, ты сторонник теорий заговоров и уверен, что это делается кем-то намеренно? 

За подробностями к Симоньян и Мединскому

Отличный источник информации, правда теперь я думаю, что ты  троллишь. 

Ответить

Северный холод

Настя
0

Плевать даже на теории заговора, просто апологетов коллективизма следует посылать в пешее эротическое превентивно, сразу же, как только они заводят шарманку.

Ответить

Иван Семёныч

Настя
0

Нет, не троллю. Это скорее ирония: за теориями заговора как раз к этим личностям, у них работа такая. Мне вот достаточно одного раздела Твиттера на ТЖ, чтобы видеть нападки на победу и попытки переписываний истории.
У меня консервативный взгляд на итоги 2мировой, для России победа оказалось лучшим наследием оставшимся после ссср, что-то другое отыскать трудно - спасибо большевикам, они же ведь начали свою деятельность с переписываний и по сути уничтожению истории ради построения нового общества и воспитанию новых людей. Хоть что-то осталось полезное в виде победы в вов.

Ответить

Озорной Лис

Иван
0

пытаются дискредитировать победу в вов.

но ведь это совместная война и совместная победа.

Ответить

Этнический браслет

Иван
0

Может быть. Но это же как-то не равносильно и странно. 
Война страшная штука, это очевидно. Защитники родины - великие люди. Во всяком случае мне достаточно очевидно это. Сложно найти семью, которую бы это не задело. 

Но черт возьми, это все больше выглядит как тема, для продвижения власти 

Ответить

Иван Семёныч

Vladimir
0

Когда власть всех заебет, никто и не вспомнит о победе. Не на этом она держится сейчас явно

Ответить

Morgan

Vladimir
1
Ответить

Yuri Miller

Morgan
0

а причём тут флаг РФ? там должен быть флаг СССР тогда

Ответить

Погибший рубин

3

Как же мы блять жили-то раньше без этого

Ответить

Рог Кирилл

3

В пояснительной записке указано, что минуту молчания можно проводить в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.

Предлагаю проводить минуту молчания в 4 утра, когда началось вторжение немецких войск. Тем более жители России в основном все равно молчат в этот момент.

Ответить

Orbital_Cat

Рог
0

Предлагаю проводить минуту молчания в 4 утра, когда началось вторжение немецких войск.

это будет след закон. молодец, товарищ!

Ответить

Сергей Звезда

3

Я и так молчу каждое 22 июня в 4 утра

Ответить

Scentedcreatorfan

Сергей
0

А надо накатывать уже по второй: во-первых, за вероломное нападение, во-вторых, за доблестную победу.

Ответить

Mike Sviblov

2

Закопайте уже стюардессу. Хватит победобесия. 

Ответить

ouxen

Mike
0

Нет, это стратегия существования!

Ответить

Александр Билозир

1

Ещё нужно создать победоохранительный орган и штрафы всем, кто будет шуметь.

Ответить

Женатый браслет

1

Ебанутые.

Ответить

Nikita Zubkov

1

Как заставить граждан ненавидеть одно из достижений предков.

Ответить

Оригинальный Петя

1

Кстати, в Израиле похожая штука в память о холокосте выглядит прямо очень круто и, хм, со вкусом. Правда, у них всей остальной истерии нет, насколько я понимаю.

Ответить

Orbital_Cat

Давид
0

да, там это не навязывают и законов таких нет. это их вечная боль в крови.

Ответить

Посторонний волк

Orbital_Cat
0

Это мероприятие закреплено именно законом, включая остановку транспорта

Ответить

Владимир Дыркин

0

на тж тоже будем молчать?

Ответить

Scentedcreatorfan

Владимир
1

Считаю, что надо в конституцию добавить, что за комментарий на тж в минуту молчания вводится штрафная санкция в виде аннулирования подписки.

Ответить

Левый Никита

0

Блээд, какая же это хуйня 

Ответить

Тимур Петров

0
Ответить

Yuri Miller

0

Мало праздновать победу. Так ещё и траур по факту нападения надо устроить. Осталось стать фашистами и устроить траур по факту капитуляции 7 мая.

Ответить

George Weiller

0

Как же мне стыдно, что это происходит в моей стране

Ответить
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