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Артём Мазанов
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Суд заблокировал в России почтовый сервис Scryptmail за отказ предоставить данные Роскомнадзору Материал редакции

Представители Scryptmail обещали закрыть сервис 31 января.

6 комментариев
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Таганский суд Москвы постановил заблокировать в России почтовый сервис Scryptmаil.com за отказ предоставить данные для внесения в реестр операторов распространения информации. Об этом сообщается на сайте суда.

Заблокировать Scryptmail в сентябре 2019 года требовал Роскомнадзор по просьбе ФСБ. Ведомство также подало иск к другому почтовому сервису — Mаilbox.org, но компания предоставила информацию для включения в реестр, поэтому иск отозвали. РБК уточнял, что эти почтовые сервисы использовали для отправки ложных сообщений о терактах.

В октябре 2019 года представители Scryptmail рассказали, что закроют почтовый сервис 31 января 2020 года.

В январе ФСБ рассказала о двух заблокированных в России почтовых сервисов из-за сообщений о минированиях — ProtonMail и StartMail.

#новости #право

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6 комментариев
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Владимир Дыркин

3

 Ведомство также подало иск к другому почтовому сервису — Mаilbox.org, но компания предоставила информацию для включения в реестр, поэтому иск отозвали

хотелось бы увидеть весь список почтовых сервисов, которые предоставили данные российским властям

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Царский пистолет

Владимир
0

Держи https://reestr.rublacklist.net/distributors/

Ответить

Дорожный космос

Владимир
0

Существует даже методичка для госорганов https://bit.ly/375DZ9L, вот так РКН показывает свою беспомощность в поимке лжеминеров. 

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Эмиль Рубанов

0

Закрывать закрытый сервис - гениально. Почти также как "блокировать" телеграм.

Напоминаю, что бюджет Роскомнадзора составляет ~10 миллиардов рублей.

Ответить

Дмитрий Городских

Эмиль
0

бюджет Роскомнадзора составляет ~10 миллиардов рублей.

Они же там не только блокировками занимаются.
На мой взгляд, сегодня это уже слишком раздутое ведомство, которое просится, чтобы его разделили на несколько.

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Эмиль Рубанов

Дмитрий
0

да, еще они занимаются другими бесполезными вещами)

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