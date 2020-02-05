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Представители Scryptmail обещали закрыть сервис 31 января.
Таганский суд Москвы постановил заблокировать в России почтовый сервис Scryptmаil.com за отказ предоставить данные для внесения в реестр операторов распространения информации. Об этом сообщается на сайте суда.
Заблокировать Scryptmail в сентябре 2019 года требовал Роскомнадзор по просьбе ФСБ. Ведомство также подало иск к другому почтовому сервису — Mаilbox.org, но компания предоставила информацию для включения в реестр, поэтому иск отозвали. РБК уточнял, что эти почтовые сервисы использовали для отправки ложных сообщений о терактах.
В октябре 2019 года представители Scryptmail рассказали, что закроют почтовый сервис 31 января 2020 года.
В январе ФСБ рассказала о двух заблокированных в России почтовых сервисов из-за сообщений о минированиях — ProtonMail и StartMail.
Ведомство также подало иск к другому почтовому сервису — Mаilbox.org, но компания предоставила информацию для включения в реестр, поэтому иск отозвали
хотелось бы увидеть весь список почтовых сервисов, которые предоставили данные российским властям
Существует даже методичка для госорганов https://bit.ly/375DZ9L, вот так РКН показывает свою беспомощность в поимке лжеминеров.
Закрывать закрытый сервис - гениально. Почти также как "блокировать" телеграм.
Напоминаю, что бюджет Роскомнадзора составляет ~10 миллиардов рублей.
бюджет Роскомнадзора составляет ~10 миллиардов рублей.
Они же там не только блокировками занимаются.
На мой взгляд, сегодня это уже слишком раздутое ведомство, которое просится, чтобы его разделили на несколько.