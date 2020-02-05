Представители Scryptmail обещали закрыть сервис 31 января.

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Таганский суд Москвы постановил заблокировать в России почтовый сервис Scryptmаil.com за отказ предоставить данные для внесения в реестр операторов распространения информации. Об этом сообщается на сайте суда.

Заблокировать Scryptmail в сентябре 2019 года требовал Роскомнадзор по просьбе ФСБ. Ведомство также подало иск к другому почтовому сервису — Mаilbox.org, но компания предоставила информацию для включения в реестр, поэтому иск отозвали. РБК уточнял, что эти почтовые сервисы использовали для отправки ложных сообщений о терактах.

В октябре 2019 года представители Scryptmail рассказали, что закроют почтовый сервис 31 января 2020 года.