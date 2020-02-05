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Поисками женщины занималась полиция.
Из больницы в Зальцбурге (Австрия) сбежала пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил телеканал OE24. Информацию подтвердило издание Wochenblick.
Сбежавшей пациентке 31 год. Она покинула инфекционное отделение больницы в ночь со вторника на среду. Причины побега не раскрываются. К её поискам привлекли полицию
Женщину уже обнаружили у неё дома. Полиция и департамент здравоохранения начали составлять контактный профиль пациента, чтобы выяснить имена тех, кого она могла заразить. В зависимости от типа контакта их могут госпитализировать для дальнейшей проверки.
Пациентку поместили в больницу после путешествия. Она побывала в Тайване, после чего отправилась в Новую Зеландию. На обратном рейсе домой у неё возникли проблемы с дыханием. По прибытии она самостоятельно обратилась в консультационный центр. Врачи госпитализировали её с подозрением на новый коронавирус, потому что анализы на грипп были отрицательными.
Зачем здесь перенос, если "ного" помещается на первой строке? 🙈
Какой же надо быть тупой мразью, чтобы так делать. Я понимаю, что тебе страшно, но нахера ты сотни людей еще риску подвергаешь тогда?
Сейчас ещё и штраф какой нибудь влепят, за то что заражала людей
и правильно сделают
Гитлер тоже был австрийцем. Совпадение?
Еле дома нашли, проверив утром адрес. Видимо, пока по инстанциям, пока патруль доехал.. Напоминаю, шо терроризм не пройдет