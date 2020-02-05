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Arthur Khamzin
2043

Из австрийской больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. Её нашли дома Материал редакции

Поисками женщины занималась полиция.

20 комментариев
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Из больницы в Зальцбурге (Австрия) сбежала пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил телеканал OE24. Информацию подтвердило издание Wochenblick.

Сбежавшей пациентке 31 год. Она покинула инфекционное отделение больницы в ночь со вторника на среду. Причины побега не раскрываются. К её поискам привлекли полицию

Женщину уже обнаружили у неё дома. Полиция и департамент здравоохранения начали составлять контактный профиль пациента, чтобы выяснить имена тех, кого она могла заразить. В зависимости от типа контакта их могут госпитализировать для дальнейшей проверки.

Пациентку поместили в больницу после путешествия. Она побывала в Тайване, после чего отправилась в Новую Зеландию. На обратном рейсе домой у неё возникли проблемы с дыханием. По прибытии она самостоятельно обратилась в консультационный центр. Врачи госпитализировали её с подозрением на новый коронавирус, потому что анализы на грипп были отрицательными.

#новости #вирусизкитая #европа

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20 комментариев
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Встречный Паша

21
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Evgeny Petrov

Ruslan
2

Зачем здесь перенос, если "ного" помещается на первой строке? 🙈

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Служащий паркур

Evgeny
9
Ответить

Evgeny Petrov

Ruslan
0

ААААААААА

Ответить

Alexey Snooker

Evgeny
1

Вернитесь в палату.

Ответить

Ilya Sidyakin

10

Какой же надо быть тупой мразью, чтобы так делать. Я понимаю, что тебе страшно, но нахера ты сотни людей еще риску подвергаешь тогда?

Ответить

Израильский торшер

Ilya
0

Потому что всем срать на незнакомых людей.

Ответить

Традиционный мангал

0

Сейчас ещё и штраф какой нибудь влепят, за то что заражала людей 

Ответить

Ласковый американец

Александра
16

и правильно сделают

Ответить

Хороший пришелец

Изя
0

Ну так то да) 

Ответить

Аристарх Знаменский

6

Гитлер тоже был австрийцем. Совпадение?

Ответить

Организационный кофе

Аристарх
–1

Комментарий удален по просьбе пользователя. 

Ответить

dmzkrsk

1

Почему не пишут национальность преступницы?

Ответить

Kyler

0

Походу паника уже начинается

Ответить

Andre Macareno

0

Кто в Plague Inc симулирует коронавирус, покупайте Insanity

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Евгений Трофимов

0
Ответить

Poe Ghost

0

Зальцбург через полгода:

Ответить

Eugen T

0

Еле дома нашли, проверив утром адрес. Видимо, пока по инстанциям, пока патруль доехал.. Напоминаю, шо терроризм не пройдет

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Александр Штольц

0
Ответить

Марк Варламов

0

В московской больнице недавно похожее произошло. Будьте осторожны!

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