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Arthur Khamzin
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Автор учебника истории с Киану Ривзом заявил о желании проверить внимательность школьников. А власти назвали это «ляпом» Материал редакции

Он заявил, что заметил изменения, но решил оставить фото с актёром.

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​Изменённое фото

Автор украинского учебника по всемирной истории Игорь Щупак заявил, что специально оставил Киану Ривза на снимке 1932 года, где изображены рабочие во время строительства небоскрёба. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Щупак пояснил, что изменённый снимок ему показал дизайнер учебника, с которым они подбирали иллюстрации. Сначала он не заметил новую фигуру, но после обнаружения решил сохранить её. По словам учёного, он его на это вдохновил случай одного из учебных пособий в 1990-х, куда поместили снимок Октавиана (Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, наследник Юлия Цезаря — прим. ред.) с подписью «Юлий Цезарь». Тогда эту ошибку, по его словам, никто не заметил и не написал о ней.

Автор учебника заявил, что использование мемов и карикатур может помочь привлечь детей к изучению истории и поблагодарил Киану Ривза за популярный снимок.

Министр образования Украины Анна Новосад прокомментировала случай с обнаружением мема. Она заявила, что не видела «ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов».

Мемчик в учебнике вместо оригинального фото — это всё, что нужно знать о подходе многих издателей при создании и вёрстке учебников.

Анна Новосад
министр образования Украины

4 февраля Киану Ривза заметили на историческом снимке 1932 года под названием «Обед на небоскрёбе» («Lunch atop a Skyscraper»). Оригинальное фото снял Чарльз Эббетс. На снимке запечатлены строители, возводившие Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке, во время перерыва.

​Оригинальный снимок

#новости #мемы #киану

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