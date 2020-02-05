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Он заявил, что заметил изменения, но решил оставить фото с актёром.
Автор украинского учебника по всемирной истории Игорь Щупак заявил, что специально оставил Киану Ривза на снимке 1932 года, где изображены рабочие во время строительства небоскрёба. Об этом он сообщил в фейсбуке.
Щупак пояснил, что изменённый снимок ему показал дизайнер учебника, с которым они подбирали иллюстрации. Сначала он не заметил новую фигуру, но после обнаружения решил сохранить её. По словам учёного, он его на это вдохновил случай одного из учебных пособий в 1990-х, куда поместили снимок Октавиана (Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, наследник Юлия Цезаря — прим. ред.) с подписью «Юлий Цезарь». Тогда эту ошибку, по его словам, никто не заметил и не написал о ней.
Автор учебника заявил, что использование мемов и карикатур может помочь привлечь детей к изучению истории и поблагодарил Киану Ривза за популярный снимок.
Министр образования Украины Анна Новосад прокомментировала случай с обнаружением мема. Она заявила, что не видела «ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов».
4 февраля Киану Ривза заметили на историческом снимке 1932 года под названием «Обед на небоскрёбе» («Lunch atop a Skyscraper»). Оригинальное фото снял Чарльз Эббетс. На снимке запечатлены строители, возводившие Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке, во время перерыва.