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Сергей Звезда
4985

В сервисах «Яндекса» произошёл сбой. Неполадки в том числе c «Кинопоиском», «Едой», «Музыкой», «Такси» и «Почтой» Материал редакции

В компании заявили, что уже начали устранять «сложности».

54 комментария
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Днём 5 февраля пользователи сервисов «Яндекса» рассказали в соцсетях о сбое. В компании подтвердили TJ наличие неполадок, однако причин их возникновения не назвали.

У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей.

пресс-служба «Яндекса»

Судя по карте Downdetector, неполадки произошли в Москве, Петербурге и во многих других городах и регионах.

Неполадки наблюдаются в том числе со следующими сервисами — «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Деньги».

Roman Volobuev @romanvolobuev
А убер и Яндекс-такси у всех упали или только у меня? https://t.co/Q2aLXYHXpX
Ivan Lazarev @LazarBird_4
@abbsol Сейчас такси еле-еле вызвал))) сел в такси, включил яндекс- музыку и она тоже не грузит...
Fat @djfatomsk
#яндекс очень вовремя всрались, когда я с пакетами из супермаркета домой собрался ехать.нихера не удивлён, косчки регулярно на всех сервисах, рдует что исправляют быстро. https://t.co/Of16M8nfFQ
S.Kabalik (serenum) @S_Kabalik
Яндекс такси прилёг! https://t.co/LDqcVJM8uX
Demon666 @Demon6634427154
@yamoneynews Яндекс я не могу использовать яндекс кошелёк выдаёт сбой что за вообще что твориться?
Лось (19,6) @poooovar
Мы с Чаком ещё даже не релизнули наш новый подкаст, а Яндекс.Музыка уже лежит 😎
Pavel Fedorov 🦄 @abbsol
Яндекс кусками грохнулся. Почта еле пыхтит, Кинопоиск говорят рип, Дзен на ладан дышит. Ещё говорят Музыка лагает. https://t.co/zI3gikXHBw
Pavel Fedorov 🦄 @abbsol
Яндекс кусками грохнулся. Почта еле пыхтит, Кинопоиск говорят рип, Дзен на ладан дышит. Ещё говорят Музыка лагает. https://t.co/zI3gikXHBw

#новости #яндекс #сбои

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54 комментария
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Новый крюк

38

главное шобы тж как главный сервис яндекса не накрыло

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Евсей Дмитриев

Athos
0

Во время школьник в мейл.ру свалил

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Poe Ghost

Евсей
0

Во время чего? Что за синтаксические обрубки, блять.

Ответить

Спокойный Валера

6

главное, что директ работает, объявки крутятся - лаве мутится 

Ответить

Кривой паук например

0

Надеюсь что это вечный сбой

Ответить

Eldar

Вадим
4

Токсик, работай над собой.

Ответить

Партийный самолет

Eldar
3

Лучше быть токсиком чем фанатом яндекса

Ответить

Eldar

Вадим
–1

Лучше не быть ничьим фанатом. Но если выбирать между токсиком и Я.фанбоем, то лучше последнее.

Ответить

Слепой шмель

Eldar
1

Нет

Ответить

Максим Низовкин

3
Ответить

Остальной франт

0

Еда тоже не работает. Ростов нд.

Ответить

Минеральный крюк

Alex
3

держись там, как вариант сходить в магазин на экскурсию 

Ответить

Справедливый микроскоп

Mircurt
0

из-за яндекса я не пообедал((( подать в суд????

Ответить

bor_vn

Alex
0

тебе на пользу )

Ответить

Алан Бабицкий

bor_vn
1

А если человек ходить не может или он на коляске?

Ответить

bor_vn

Алан
2

т.е. автомобилист. Для них есть МакАвто.

Ответить

bor_vn

bor_vn
2

Погоди, ты про инвалидов - постоянно их путаю.
Тогда конечно, беда. Придется в Деливери заказывать.

Ответить

Ted

0

Прикольно легли. Поездка в Я.Такси не закрывается... ))) Какой счёт будет, интресно.

Ответить

Artyom Dmitriev

Ted
3

Страшно нахуй, держи в курсе...

Ответить

Леонид Зайцев

1

Когда забайтил Алису ответить на провокационный вопрос про царя до того, как она поняла что ты там завуалировал

Ответить

Black Jack

1

0 дней без Яндекса.

Ответить

po_leen0m

1

отмечают просто триллион

Ответить

Словесный Интервент

1

Миллениалы рискуют погибнуть голодной смертью на улице, оставшись на едине с собой. 

Ответить

Интимный кот

0

Я так понимаю, опять они свое облако наебнули. Рукожопы криворукие.

Ответить

даня

Полуэкт
1

А вот и экспертные оценки подъехали

Ответить

Утренний динозавр

даня
0

Так все просто - уже полгода как минимум 2-3 тикета в неделю в разные сервисы того Яндекса. И стабильно оценка той техподдержки - Очень плохо. Исключение один единственный тикет решенный быстро и с толком за все это время. Как вы сами тот Яндекса в этом случае назвали бы?

Ответить

Lian Niko

0

Опять скрытая реклама...

Ответить

Волшебный Мурод

0

UBER тоже не работает. 

Ответить

Педагогический велосипед

Ешь
1

uber в россии - это же яндекс

Ответить

Художественный чайник

0

Почта - всю перекорежило, отключило все ящики, кроме одного, сбросило настройки. Деньги - просто ошибка DNS. Диск - аналогично. Маркет вроде все на месте. Музыка - пустая страница с аватаркой.

ЗЫ. Владимирская область

Ответить

Борис Женихов

Полуэкт
1

Музыка, Кинопоиск и диск, работают с перебоями.

Казахстан, Нурсултан

Ответить

Mikhail Kuropatkin

–2

лежит последняя IT надежда путинской россиюшки

Ответить

Виталий Ситников

Mikhail
1

Нет времени на раскачку!
Россия, вперёд!

Ответить

Asuka Langley

0

Наконец-то, очень оперативно, только ещё бы так же оперативно починили

Ответить

Андрей Тодоровский

0

Ах, так вот почему музыка напрочь не работает

Ответить

Серёжка Зожкин

0

личный кабинет магазина в маркете тоже не пашет

Ответить

Традиционный пришелец

0

Яндексжорнал! 

Ответить

Металлический томагавк_два

0

Держу в курсе, курьеры Яндекс Еды также испытывают проблемы с приложением доставки, как и сам сервис Еды.

Ответить

Общий яд

0

В компании заявили, что уже начали устранять «сложности»

Ща посоны раз два и все заработает сорь

Ответить

Развитый ГОСТ

Дратути)0)
0

Дык на Хабре уже отрапортовали что уже все починили - шесть раз Ха-ха...
Все прям как Ширяев любит..

Ответить

Названый торшер

Полуэкт
0

Дя

Ответить

Александр Великий

0

Корпоративная Яндекс.Почта тоже лежит

Ответить

Viktor Nevzorov

0

Яндекс музыка давно уже поломалась. В плейлист с классической музыкой легко вставляет российскую попсу, так ещё громкость на пару децибел выкручивает.

Ответить

Ложный Кирилл

Viktor
0

И при всём этом ты продолжаешься пользоваться

Ответить

Международный чувак

0

Сервера заболели КороноВирусом

Ответить

colorless

0

Гетт и Сити сдохли заодно при нагрузке

Ответить

Thomas O'Harriedge

0

"Я.Коннект" тоже лежит...

Ответить

Евсей Дмитриев

0

Хорошо, когда монополисты в разных отраслях разные, а то ни с работы уехать, ни пожрать, ни кино найти, пока ждёшь починку такси.

(в теории конечно, лично я на imdb ищу фильмы)

Ответить

Дмитрий Письменный

0

Не взрывы, а 'хлопки'. Не неполадки, а 'сложности'.

Ответить

Евстафий Селюк

Дмитрий
0

и вообще там сахар был, а не гексоген 

Ответить

Korelin

0

Отмечают капитализацию в триллион. 

Ответить

Георгий Голонский

0

Это, конечно, смешно.

Ответить

ave ego

0

при наличии подписки яндекс плюс вроде все работает пока, видимо бесплатных пользователей просто решили в суверенный интернет подключить. и почему то к вечеру среды.

Ответить

Больной татарин

ave
0

Не влияет - на себе проверено) Только вот отдупляться начало.

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