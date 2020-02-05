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В компании заявили, что уже начали устранять «сложности».
Днём 5 февраля пользователи сервисов «Яндекса» рассказали в соцсетях о сбое. В компании подтвердили TJ наличие неполадок, однако причин их возникновения не назвали.
Судя по карте Downdetector, неполадки произошли в Москве, Петербурге и во многих других городах и регионах.
Неполадки наблюдаются в том числе со следующими сервисами — «Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Деньги».
главное шобы тж как главный сервис яндекса не накрыло
Во время школьник в мейл.ру свалил
Надеюсь что это вечный сбой
Лучше быть токсиком чем фанатом яндекса
Еда тоже не работает. Ростов нд.
держись там, как вариант сходить в магазин на экскурсию
Прикольно легли. Поездка в Я.Такси не закрывается... ))) Какой счёт будет, интресно.
Когда забайтил Алису ответить на провокационный вопрос про царя до того, как она поняла что ты там завуалировал
Миллениалы рискуют погибнуть голодной смертью на улице, оставшись на едине с собой.
Я так понимаю, опять они свое облако наебнули. Рукожопы криворукие.
Так все просто - уже полгода как минимум 2-3 тикета в неделю в разные сервисы того Яндекса. И стабильно оценка той техподдержки - Очень плохо. Исключение один единственный тикет решенный быстро и с толком за все это время. Как вы сами тот Яндекса в этом случае назвали бы?
UBER тоже не работает.
Почта - всю перекорежило, отключило все ящики, кроме одного, сбросило настройки. Деньги - просто ошибка DNS. Диск - аналогично. Маркет вроде все на месте. Музыка - пустая страница с аватаркой.
ЗЫ. Владимирская область
Музыка, Кинопоиск и диск, работают с перебоями.
Казахстан, Нурсултан
лежит последняя IT надежда путинской россиюшки
Держу в курсе, курьеры Яндекс Еды также испытывают проблемы с приложением доставки, как и сам сервис Еды.
В компании заявили, что уже начали устранять «сложности»
Ща посоны раз два и все заработает сорь
Дык на Хабре уже отрапортовали что уже все починили - шесть раз Ха-ха...
Все прям как Ширяев любит..
Яндекс музыка давно уже поломалась. В плейлист с классической музыкой легко вставляет российскую попсу, так ещё громкость на пару децибел выкручивает.
Хорошо, когда монополисты в разных отраслях разные, а то ни с работы уехать, ни пожрать, ни кино найти, пока ждёшь починку такси.
(в теории конечно, лично я на imdb ищу фильмы)
Не взрывы, а 'хлопки'. Не неполадки, а 'сложности'.
при наличии подписки яндекс плюс вроде все работает пока, видимо бесплатных пользователей просто решили в суверенный интернет подключить. и почему то к вечеру среды.