Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Жигулина
2534

Суд ограничил в родительских правах мать и отца девочки, которую с рождения держали в больнице Материал редакции

Ребёнка передадут на попечение органу опеки.

9 комментариев
В закладки

Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах родителей девочки, которая в течение пяти лет живёт в медицинском центре. Об этом из зала суда, в котором слушалось дело, сообщил корреспондент «Медузы».

Суд постановил передать ребёнка на попечение органу опеки, на территории которого находится медцентр, и взыскать в пользу ребенка алименты в размере ¼ от суммы дохода родителей.

История пятилетней С. стала известна в конце 2019 года. Она провела в клинике практически всю свою жизнь: мать вернула её в медицинское учреждение через несколько дней после выписки, заявив, что у ребёнка случилась остановка дыхания. Позже девочку неоднократно пытались повторно выписать, но родители отказывались её забирать и платили за содержание дочери миллион рублей в месяц.

Ранее поданные иски об ограничении родительских прав судом отклонялись.

#новости #законы #дети #москва

Новости
Подписан
Отписаться
В Туркмении чиновникам старше 40 лет запретили красить волосы
В государственные учреждениях и предприятиях Лебапского велаята работникам мужского пола в возрасте выше 40 лет запретили красить волосы в чёрный цвет.
1
14
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b","\u0434\u0435\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 14, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 141119, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 05 Feb 2020 19:04:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Поиск сотрудников в ИТ-сфере
Разместите вакансию на vc.ru. При оплате пяти — скидка 20%
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 141119, "author_id": 3, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/141119\/get","add":"\/comments\/141119\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/141119"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ебаный Кошмар

–13

Почему всех так заботит эта история?

Ответить

Kyler

Ебаный
27

Пример того, насколько родители могут быть ебанутыми

Ответить

Ебаный Кошмар

Kyler
0

ну ок, мы как бы выяснили это уже пол года назад, может пора остановиться

Ответить

Сергей Сайганов

Ебаный
6

Потому что это ебаный кошмар

Ответить

Ебаный Кошмар

Сергей
1

в россии до сих пор в деревнях дети живут с собаками в конурках, питаясь помоями, вот это ебаный кошмар

Ответить

Сергей Сайганов

Ебаный
7

Это тоже ебаный кошмар. Все это ебаный кошмар

Ответить

Андрей Нормов

Ебаный
1

Ой, нашёл одних бомжей на 10 миллионов и теперь говоришь, что 10 миллионов так живут🤦‍♂️👍 

Ответить

Ебаный Кошмар

Андрей
0

проверь, может быть ты пытаешься выдать желаемое за действительное, приписывая мне слова, которых я не говорил?

Ответить

Максим Федоров

Ебаный
0

почему тебя так заботит факт того, что это вообще кого-то заботит? Захотел и озаботился, захочу и завтра озабочусь об этой истории...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Гость TJ
Гость TJ: Создательницы российских Kinky Party — костюмированных секс-вечеринок
Говорим про сексуальное просвещение с Таисией Решетниковой и Татьяной Дмитриевой с 17:00 по Москве.
308
Технологии
Вы не знаете, что может ваш iPhone (часть 1)
Привет! Меня зовут Сергей Москвин, я работаю в компании Apiqa над мобильными приложениями в сфере ЖКХ. Пилим современные сервисы для жителей и управляющих компаний — проще говоря, поворачиваем ЖКХ лицом к людям.
182
Интернет и мемы
Самая популярная актриса на Pornhub Райли Рид рассказала об одиночестве и проблемах в семье из-за своей карьеры
«Каждый раз, как меня спрашивают стоит ли идти в порно — ответ „нет“».
250
Популярное за три дня
Интернет и мемы
В украинском учебнике по всемирной истории нашли грустного Киану Ривза — его прифотошопили к снимку 1932 года
Судя по всему, авторы учебника не заметили, что берут известную фотожабу, а не оригинал с обедом рабочих на небоскрёбе Нью-Йорка.
68
Интернет и мемы
В Конституцию предложили добавить Бога и победу в войне. В соцсетях ответили поправками о Сатане и песнях Леди Гаги
В Твиттере придумали свои изменения, вдохновившись спорными предложениями политиков и патриарха.
61
Интернет и мемы
Немецкий художник создал виртуальные пробки в Google Maps. Он возил по дорогам тележку с 99 телефонами
Автор обманул алгоритмы Google, чтобы продемонстрировать влияние виртуальных карт на реальный мир.
93

Прямой эфир

Андрей Балконский

Инструкция: Как не нужно…

Боярин

Киев заявил о неготовности к…

Боярин

Киев заявил о неготовности к…

Василий Лебедев

В аэропорту Стамбула…

Унылый Лось

Киев заявил о неготовности к…

Victor Vasiljev

Что происходит вокруг…

Elian Kavinsky

Киев заявил о неготовности к…

Пластиковое Окно

Самая популярная актриса на…

Боярин

Киев заявил о неготовности к…

Ruslan Nikiforov

Киев заявил о неготовности к…

Анатолий Брусникин

Экс-мэр Саут-Бенда Пит…

Elian Kavinsky

Киев заявил о неготовности к…

Боярин

Киев заявил о неготовности к…

Руслан Карпов

Самая популярная актриса на…

Боярин

Киев заявил о неготовности к…

Marhal_New _Arleana

Киев заявил о неготовности к…

Nuke Iron

Что происходит вокруг…

Андрей Балконский

Киев заявил о неготовности к…

Mr. LoveJoy

В Туркмении чиновникам старше…

Боярин

Киев заявил о неготовности к…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]