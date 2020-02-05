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Ребёнка передадут на попечение органу опеки.
Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах родителей девочки, которая в течение пяти лет живёт в медицинском центре. Об этом из зала суда, в котором слушалось дело, сообщил корреспондент «Медузы».
Суд постановил передать ребёнка на попечение органу опеки, на территории которого находится медцентр, и взыскать в пользу ребенка алименты в размере ¼ от суммы дохода родителей.
История пятилетней С. стала известна в конце 2019 года. Она провела в клинике практически всю свою жизнь: мать вернула её в медицинское учреждение через несколько дней после выписки, заявив, что у ребёнка случилась остановка дыхания. Позже девочку неоднократно пытались повторно выписать, но родители отказывались её забирать и платили за содержание дочери миллион рублей в месяц.
Ранее поданные иски об ограничении родительских прав судом отклонялись.
Почему всех так заботит эта история?
ну ок, мы как бы выяснили это уже пол года назад, может пора остановиться
Потому что это ебаный кошмар
в россии до сих пор в деревнях дети живут с собаками в конурках, питаясь помоями, вот это ебаный кошмар
Ой, нашёл одних бомжей на 10 миллионов и теперь говоришь, что 10 миллионов так живут🤦♂️👍
проверь, может быть ты пытаешься выдать желаемое за действительное, приписывая мне слова, которых я не говорил?
почему тебя так заботит факт того, что это вообще кого-то заботит? Захотел и озаботился, захочу и завтра озабочусь об этой истории...
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