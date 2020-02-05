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На борту находились 177 пассажиров, все выжили.
В международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен пассажирский самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines совершил жёсткую посадку и развалился на несколько частей. Об этом сообщают местные СМИ.
Самолёт прибыл в Стамбул из Измира. Во время посадки под проливным дождём лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Фюзеляж разорвало на несколько частей. По данным телеканала Euronews, на борту произошёл пожар. Пассажиров эвакуировали.
Министр транспорта Турции заявил, что на борту самолёта находились 177 человек и шесть членов экипажа. Авиакомпания сообщила, что никто из них не погиб. 52 пострадавших доставили в больницы.
После аварии в аэропорту в Стамбуле были временно приостановлены вылеты. Турецкая генпрокуратура начала расследовать инцидент. По предварительным данным, причиной стал сильный ветер при посадке.
Поздравляю 177 человек со вторым рождением.
Прошу поставить в честь именниников эту песню
А чьи акции шортить? Boeing-а или Airobus-а?
Я бы всё-таки попридержал активы до следующей акции в Дикси
Нужно ещё парочку новостей про это событие. И с десяток пушей бы докинуть.
Как раз все от обсуждения порноактрисы отвлекутся.
сколько можно? когда прекратится?
Когда перестанут экономить на техобслуживании и авосить должные проверки.
Почему думаешь что проблема в обслуживании? В большинстве случаев виноваты пилоты, криворукие.
Как пилот скажу вам, что проблема может исходить из любых звеньев: наземный персонал тех. обслуживания, диспетчеры, пилоты — все могут быть виноваты как вместе, так и отдельно кто-то один. Выкатиться можно очень легко: диспетчер дал неверный коэффициент сцепления полосы, вот и не смогли затормозить (как один из вариантов). Нужно просто дождаться отчета МАК, вот там все будет написано наиболее объективно.
Круто, запили статью по теме, как будет свободное время!
Flysafe737 дзен/ютуб гугли или просто загуглите Денис Окань. Куча инфы про все. А также подкаст небонутые есть. Доступен даже в спотифай.
А о чем?
Ну хотя бы об этом: насколько всё, на самом деле, сложно. Какая это система, состоящая из тысячи звеньев, где всё работает сложнее, чем часы, и что многое из этого крайне подвержено человеческому фактору по объективным причинам.
На чем летаешь?
Учусь на Da-40NG, ещё не выпустился. Но суть в том, что я прекрасно за все годы обучения успел познакомиться с внутренней кухней. Переработки, раздолбайство персонала — зачастую именно это является причиной всех бед. Отказы на современных ВС очень большая редкость (речь идёт об одном инциденте на миллионы часов налета).
В бугре учишься?
УИ ГА
Сочувствую.
Отказы на современных ВС очень большая редкость (речь идёт об одном инциденте на миллионы часов налета).
Хз, не знаю почему в Ульяновске сейчас дают такую инфу, но отказы на судах, какими бы они современными не были, случаются постоянно и не являются исключением, а скорее рутиной. Печально, если вас не готовят к подобному.
Ну и аэродромная практика 50 часов в Баратаевке это не внутренняя кухня, а полная хуйня, которая к настоящей гражданской авиации не имеет никакого отношения.
Удачи в учебе и тыщу часов тебе на мультиэнджине.
У вас одна дырка в носу больше другой, или руки и ноги накачанные?
А почему они сразу криворукие? Может их начальство так напрягает, что им приходится недосыпать, плохо питаться? Человек же не робот. Очень легко всё сводить к вине работника, тогда как отношение к его здоровью и личности может и не соответствовать важности того, что он делает.
С их зарплатой, на питание должно хватать, тем более в полете их тоже кормят. Проблема в подготовке, они не могут следовать инструкциям в экстренной ситуации. Самолеты сейчас делают таким образом, чтобы от пилотов требовалось минимум действий. Все в автомате. Они (пилоты) расслабляются, и чуть наступит неисправность, они чухаются, как будто никаких тренировок не проходили. Нужно чтобы они тренировались. Скажем, 300 часов налетали, и в симулятор отрабатывать экстренные ситуации.
Десятки тысяч человек за всю историю авиации выжили как раз благодаря действиям пилотов.
А шо в этом году с самолетами?
компетентные матёрые бумеры ушли на пенсию, везде работают криворукие распиздяйские миллениалы
Блять. Я в это время ехал как раз под этим проливным ливнем от этого аэропорта в город. За час до него сели там. Ливень и ветер были писец жесткие.
У нас кстати тоже тормозил очень рвано и резко при посадке. Хз, может быть тоже из-за ливня
А че не написали в заголовке что это боинг? Когда суперджет горел, в каждой новости было название.
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