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Новости
Дарья Лейзаренко
4619

В аэропорту Стамбула пассажирский самолёт развалился на три части после жёсткой посадки. Пострадали более 50 человек Материал редакции

На борту находились 177 пассажиров, все выжили.

43 комментария
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Фото Reuters

В международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен пассажирский самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines совершил жёсткую посадку и развалился на несколько частей. Об этом сообщают местные СМИ.

Alaa @1989jj
A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport
#Turkey #Istanbul https://t.co/5NqxDXuvn6
EHA News @eha_news
#LIVE

A passenger plane of Pegasus Airlines gets off the track at Sabiha Gökçen Airport in #Istanbul

The plane seems to have received some damage due to the incident.

https://t.co/dXxBap0I4B

Самолёт прибыл в Стамбул из Измира. Во время посадки под проливным дождём лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Фюзеляж разорвало на несколько частей. По данным телеканала Euronews, на борту произошёл пожар. Пассажиров эвакуировали.

M.Y.A @myatasever
Az önce Sabiha Gökçen havalimanında Pegasus’un bir uçağı düştü 😢 https://t.co/PZ0zYy3NKS
Davide @ricci_davide77
#BREAKING

Plane skids off runway in #Istanbul, breaks into two after landing: reports.

#Turkey https://t.co/ZktDgwea0S

Министр транспорта Турции заявил, что на борту самолёта находились 177 человек и шесть членов экипажа. Авиакомпания сообщила, что никто из них не погиб. 52 пострадавших доставили в больницы.

После аварии в аэропорту в Стамбуле были временно приостановлены вылеты. Турецкая генпрокуратура начала расследовать инцидент. По предварительным данным, причиной стал сильный ветер при посадке.

#новости #турция #происшествия

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43 комментария
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Эдуард Гладышев

32

Поздравляю 177 человек со вторым рождением.

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Боевой корабль

Эдуард
0

Прошу поставить в честь именниников эту песню 

Ответить

Маша Разумовская

шарлиз
0

А ведь офигенная песня!

Ответить

Джордж Харви

2

А чьи акции шортить? Boeing-а или Airobus-а?

Ответить

Сергей Звезда

Джордж
23

Я бы всё-таки попридержал активы до следующей акции в Дикси

Ответить

Джордж Харви

Сергей
2

Я предпочитаю акции пятёрочки

Ответить

Евгений Абрамовских

Джордж
1

Superjet'a 

Ответить

Дарья Лейзаренко

Джордж
0

второе

Ответить

Ma Xim

Дарья
0

там был боинг, в статье ошибка

Ответить

Сергей Звезда

Ma
0

исправили

Ответить

Смешанный мангал

Сергей
0

Ну исправили и исправили.

Ответить

Kyler

Джордж
0

У Боинга ближайшее время будет не очень хорошо

Ответить

Ma Xim

Джордж
0

боинг, -5% ставь

Ответить

Голодный американец

5

Нужно ещё парочку новостей про это событие. И с десяток пушей бы докинуть.
Как раз все от обсуждения порноактрисы отвлекутся.

Ответить

Прежний лолипоп

0

сколько можно? когда прекратится?

Ответить

Социалистический корабль

Анна
6

Когда перестанут экономить на техобслуживании и авосить должные проверки.

Ответить

Многие историк

Михаил
–1

Почему думаешь что проблема в обслуживании? В большинстве случаев виноваты пилоты, криворукие. 

Ответить

Наим Алиев

Ешь
14

Как пилот скажу вам, что проблема может исходить из любых звеньев: наземный персонал тех. обслуживания, диспетчеры, пилоты — все могут быть виноваты как вместе, так и отдельно кто-то один. Выкатиться можно очень легко: диспетчер дал неверный коэффициент сцепления полосы, вот и не смогли затормозить (как один из вариантов). Нужно просто дождаться отчета МАК, вот там все будет написано наиболее объективно.

Ответить

Нравственный микроскоп

Наим
2

Круто, запили статью по теме, как будет свободное время!

Ответить

Олег Матвеенко

Михаил
1

Flysafe737 дзен/ютуб гугли или просто загуглите Денис Окань. Куча инфы про все. А также подкаст небонутые есть. Доступен даже в спотифай.

Ответить

Наим Алиев

Михаил
0

А о чем?

Ответить

Романтический

Наим
1

Ну хотя бы об этом: насколько всё, на самом деле, сложно. Какая это система, состоящая из тысячи звеньев, где всё работает сложнее, чем часы, и что многое из этого крайне подвержено человеческому фактору по объективным причинам.

Ответить

Ненужный Влад

Наим
0

На чем летаешь?

Ответить

Предвыборный

Прекрас…
2

Наркотики

Ответить

Наим Алиев

Прекрас…
1

Учусь на Da-40NG, ещё не выпустился. Но суть в том, что я прекрасно за все годы обучения успел познакомиться с внутренней кухней. Переработки, раздолбайство персонала — зачастую именно это является причиной всех бед. Отказы на современных ВС очень большая редкость (речь идёт об одном инциденте на миллионы часов налета).

Ответить

Глобальный Илья

Наим
0

В бугре учишься?

Ответить

Наим Алиев

Прекрас…
0

УИ ГА

Ответить

Уличный яд

Наим
0

Сочувствую.

Отказы на современных ВС очень большая редкость (речь идёт об одном инциденте на миллионы часов налета).

Хз, не знаю почему в Ульяновске сейчас дают такую инфу, но отказы на судах, какими бы они современными не были, случаются постоянно и не являются исключением, а скорее рутиной. Печально, если вас не готовят к подобному.

Ну и аэродромная практика 50 часов в Баратаевке это не внутренняя кухня, а полная хуйня, которая к настоящей гражданской авиации не имеет никакого отношения.

Удачи в учебе и тыщу часов тебе на мультиэнджине.

Ответить

Крестьянский блик

Наим
0

У вас одна дырка в носу больше другой, или руки и ноги накачанные?

Ответить

Нежный Артем

Ешь
5

А почему они сразу криворукие? Может их начальство так напрягает, что им приходится недосыпать, плохо питаться? Человек же не робот. Очень легко всё сводить к вине работника, тогда как отношение к его здоровью и личности может и не соответствовать важности того, что он делает.

Ответить

Массовый пёс_анон

Михаил
0

С их зарплатой, на питание должно хватать, тем более в полете их тоже кормят. Проблема в подготовке, они не могут следовать инструкциям в экстренной ситуации. Самолеты сейчас делают таким образом, чтобы от пилотов требовалось минимум действий. Все в автомате. Они (пилоты) расслабляются, и чуть наступит неисправность, они чухаются, как будто никаких тренировок не проходили. Нужно чтобы они тренировались. Скажем, 300 часов налетали, и в симулятор отрабатывать экстренные ситуации. 

Ответить

Michael Ivonin

Ешь
1

Десятки тысяч человек за всю историю авиации выжили как раз благодаря действиям пилотов.

Ответить

Грубый Орзэмэс

Michael
0

Откуда взял предложение? 

Ответить

Всероссийский кубок

Ешь
0

Вот есть неплохая стать.

Операторы самолета Почему пилоты слишком…
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meduza.io
Ответить

Майкл Тач

Анна
0

Никогда не прекратится

Ответить

Поздний глобус

Майкл
0
Ответить

Олег Фортеска

0

А шо в этом году с самолетами?

Ответить

Добровольный крюк

Олег
4

компетентные  матёрые бумеры ушли на пенсию, везде работают криворукие распиздяйские миллениалы

Ответить

Василий Лебедев

Олег
0

То же самое, что и в любом другом году.
http://www.aviation-safety.net/database/

Aviation Safety Network > ASN Aviation Safety…
Aviation Safety Network: Databases containing descriptions of about airliner accidents…
www.aviation-safety.net
Ответить

Подходящий каякер

1

Блять. Я в это время ехал как раз под этим проливным ливнем от этого аэропорта в город. За час до него сели там. Ливень и ветер были писец жесткие.

Ответить

Зарубежный кофе

Zoibana
0

У нас кстати тоже тормозил очень рвано и резко при посадке. Хз, может быть тоже из-за ливня

Ответить

Влад Апанович

0

Жду очередной фильм об авиакатастрофе и пилотах-профессионалах.

Ответить

Андрей Заварзин

0

А че не написали в заголовке что это боинг? Когда суперджет горел, в каждой новости было название.

Ответить
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