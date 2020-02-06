Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
3518

Сенат полностью оправдал Трампа. В США провели заключительное голосование по импичменту Материал редакции

За отставку проголосовал даже один республиканец — Митт Ромни. Но результат оказался предсказуемым.

41 комментарий
В закладки
Аудио
AP

Сенат США, где Республиканская партия обладает большинством, оправдал Дональда Трампа во время заключительного голосования по процедуре импичмента. Прямую трансляцию вели Washington Post, The New York Times и другие СМИ.

Решение Сената не подлежит обжалованию: фактически палата сейчас выполняла функции суда присяжных. Для того, чтобы Трампа отправили в отставку, требовалось хотя бы две трети голосов палаты Конгресса, однако этого предсказуемо не произошло.

Donald J. Trump @realDonaldTrump
https://t.co/JDS4zUXXJG
Первый твит Трампа после голосования Сената: намекает, что остаётся навечно

Трампа обвиняли по двум пунктам — о злоупотреблении властью (Abuse of Power) и препятствии расследованию Конгресса (Obstruction of Congress).

  • Голосование по пункту о злоупотреблении властью: «за» импичмент — 48, «против» — 52. Отставку поддержали не только все демократы, но и один сенатор-республиканец — Митт Ромни;
  • По пункту о препятствии работе Конгресса: «за» импичмент — 47, «против» — 53. Ромни не считает Трампа виновным по этой статье, поэтому он проголосовал против его отставки;
  • Ромни стал первым в истории сенатором, голосовавшим за импичмент президента от своей партии, а также первым республиканцем, поддержавшим такую инициативу демократов. О голосовании против Трампа по первому пункту он объявил заранее. Сенатор признавал, что действие носило символический характер.

Трампа обвинили в злоупотреблении положением из-за того, что он, по мнению Демократической партии, требовал у руководства Украины открыть антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена — своего вероятного оппонента на выборах-2020. В противном случае президент якобы угрожал задержать отправление военной помощи.

В препятствии правосудию Трампа обвинили, поскольку он предположительно запретил как минимум девяти бывшим и нынешним подчинённым участвовать в расследовании Конгресса и давать показания.

Палата представителей проголосовала за импичмент в декабре 2019 года. Большинство там принадлежит демократам.

Против Трампа инициировали импичмент: что…
Хронология событий и анализ — насколько же всё это реально.
tjournal.ru

Пока через процедуру импичмента не отстраняли ни одного президента США: Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1998) также оправдал Сенат. Ричард Никсон (1974) сложил полномочия добровольно после того, как Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента.

#новости #трамп #политика

Новости
Подписан
Отписаться
В аэропорту Стамбула пассажирский самолёт развалился на три части после жёсткой посадки. Пострадали более 50 человек
На борту находились 177 пассажиров, все выжили.
4
22
Реклама на TJ
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 41, "likes": 22, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 141167, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 Feb 2020 00:34:42 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Бизнес, который смог: список ниш
13 проектов, успешных в 2020: лиды, деньги, владельцы — в ЖЖ Темы Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 141167, "author_id": 2216, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/141167\/get","add":"\/comments\/141167\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/141167"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
41 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Армен Оганесян

47
Ответить

пепси

Армен
3

SUKA OPEREDIL

Ответить

Армен Оганесян

пепси
14
Ответить

Кирилл Сосновский

Армен
1

кчау

Ответить

ouxen

Армен
0

что это значит(

Ответить

Сальвадор Корж

ouxen
0

Он барыжит метом(

Ответить

Александр Иванов

29
Ответить

Нежный инструмент

14
Ответить

Комсомольский кавалер

6

Демократы как обычно обосрались

Ответить

andrii roudieque

Игорь
3

никто и не ожилал другого исхода. Суть маневра в том, чтоб чуть сбить рейтинг Трампа перед выборами 2020

Ответить

Армен Оганесян

andrii
4

Только вот после импичмента он станет сильнее.

Ответить

Michael Smith

andrii
4

Суть маневра в том, чтоб чуть сбить рейтинг Трампа перед выборами 2020

А добились, что у него сейчас самый высокий рейтинг за все время.
49% одобряет его работу.

Ответить

Джордж Харви

andrii
1

На самом деле сама суть демократов в обсирании

Ответить

Ведущий динозавр

andrii
0

Не думаю, что это поможет.
Репутационно стороны закрепились - сложно перепрограммировсть запрограммировснную на определённые действия массу - они уже подчиняются догмам и не вникают в аргументы.
А эти самые "аргументы" от демократов, для этой массы, только портят репутацию демократам.

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

andrii
0

Теперь он ещё и Байдена через сыночка начнёт открыто уничтожать

Ответить

Ivan

1

Когда нашему деду объявим импичмент?

Ответить

Виолетта Макаревич

Ivan
10

А смысл?

Ответить

Jurij Kowalczuk

Ivan
5

Скорее уже дед сам себе объявит импичмент, а правительство осудит это решение и заставит его править вечно...

Ответить

Белорусский украинец

Ivan
0

С тем же результатом.

Ответить

Талантливый утюг

Ivan
0

когда акции теслы больше 1000 будут

Ответить

Иван Гессе

шарлиз
0

они же упали уже

Ответить

Солдатский волк

Иван
0

дед не сдается

Ответить

Dear Moscow,

Ivan
0

Когда нашему деду объявим импичмент?

Он сейчас с помощью конституционного переворота объявляет его себе сам, чтобы потом до конца его жизни уже никто не мог объявить ему импичмент.

Ответить

Определенный американец

3

Нихуя не понял, но рад за Путина!

Ответить

Василий Лебедев

1

ЧТД
Американский демократ - хуже говна.

Ответить

Отечественный дым

Василий
3

Есть еще западный толерантный либерал

Ответить

sear.scar

Василий
0
Ответить

Джордж Харви

2

Ну а как иначе? Прав тот, у кого больше карман

Ответить

Ещё раз

1

Поигрались и хватит, Трампу ещё стену достраивать на втором сроке.

Ответить

Jurij Kowalczuk

Ещё
0

А потом ещё и "жнеца" запускать...

Ответить

Иван Семёныч

Ещё
0

И Израиль с Палестиной братать.

Ответить

Иван Семёныч

1

но и один республиканец — Митт Ромни

республиканский лузерок решил подпортить статистику однопартийного импичмента

Ответить

Сергей Р.

–3

Ну оправдал и оправдал

Ответить

Николай Западный

1

Ну все можно идти спокойно спать

Ответить

Всевозможный Илья

0

С кем поспорить на американские доллары, что этого парня выберут на второй срок?)

Ответить

пепси

Женя
0

Я давно это говорю уже
Так что нас ждёт ещё 4 года веселых каламбуров в его исполнении! 

Ответить

Атлант поправил плечи

пепси
0

Блять, жаль раньше тебя не слушал. Блять, жаль и дальше не буду.

Ответить

Иван Семёныч

Женя
0

Напиши ей. Может и ещё чем поможешь

Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) on Twitter
Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) on Twitter
mobile.twitter.com
Ответить

.

0

Интересно, а что было бы, если Зеленский например сказал бы, что слова Трампа и блокировка военной помощи он считает давлением?

Ответить

MrZlydnya

0

Слава Богу! А то я так переживал!

Ответить

Тим Муталов

0

Ромни кншн жалкий.
Сначала в унисон всем либеральным СМИ засирал Трампа, потом после неожиданной победы ползал к нему на коленях в надежде получить место в правительстве, а теперь окончательно похоронил свою политическую карьеру из-за мальчишеской обиды.

https://www.vanityfair.com/news/2016/11/mitt-romney-donald-trump-dinner-secretary-of-state

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Гость TJ
Гость TJ: Создательницы российских Kinky Party — костюмированных секс-вечеринок
Говорим про сексуальное просвещение с Таисией Решетниковой и Татьяной Дмитриевой с 17:00 по Москве.
312
Новости
Спикер Палаты представителей США разорвала копию речи Трампа во время выступления президента
Глава государства перед этим отказался пожать руку Ненси Пелоси.
114
TJ
TJ ищет тимлида и Frontend-инженера
Целых две вакансии в команду разработки ИД «Комитет».
92
Популярное за три дня
Новости
Во Флориде арестовали двух наркоторговцев. Они провозили вещества в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков»
Их остановили за превышение скорости. Задержанные ехали со скоростью 153 километра в час.
107
Интернет и мемы
В украинском учебнике по всемирной истории нашли грустного Киану Ривза — его прифотошопили к снимку 1932 года
Судя по всему, авторы учебника не заметили, что берут известную фотожабу, а не оригинал с обедом рабочих на небоскрёбе Нью-Йорка.
68
Новости
Параспортсмен-чемпион мира устроился курьером в «Яндекс.Еду». Ему не хватает денег перед Играми в Токио
Его коллеги жаловались на отсутствие средств ещё в 2019 году. А четыре года назад он собирал деньги перед Чемпионатом мира.
112

Прямой эфир

Сергей Колегов

В Украине нашли карту из игры…

Adel Davletgaraeva

Госдума приняла в первом чтении…

Azam Akhrorov

Самая популярная актриса на…

угрюмый мальчишка

Суд ограничил в родительских…

Alex Pavljenko

Самая популярная актриса на…

Alexey Vinogradov

В сервисах «Яндекса» произошёл…

Атлант поправил…

Сенат полностью оправдал…

Илья Гераськин

Трамп-2024, Трамп-90000: первый…

Кирилл Сосновский

Сенат полностью оправдал…

Сальвадор Корж

Сенат полностью оправдал…

Роман Новиков

Что происходит вокруг…

Тим Муталов

Сенат полностью оправдал…

Splink Blash

Автор учебника истории с Киану…

Taktischer Corgi

Трамп-2024, Трамп-90000: первый…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]