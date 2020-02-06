За отставку проголосовал даже один республиканец — Митт Ромни. Но результат оказался предсказуемым.

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AP

Сенат США, где Республиканская партия обладает большинством, оправдал Дональда Трампа во время заключительного голосования по процедуре импичмента. Прямую трансляцию вели Washington Post, The New York Times и другие СМИ.

Решение Сената не подлежит обжалованию: фактически палата сейчас выполняла функции суда присяжных. Для того, чтобы Трампа отправили в отставку, требовалось хотя бы две трети голосов палаты Конгресса, однако этого предсказуемо не произошло.

Трампа обвиняли по двум пунктам — о злоупотреблении властью (Abuse of Power) и препятствии расследованию Конгресса (Obstruction of Congress).

Голосование по пункту о злоупотреблении властью: «за» импичмент — 48, «против» — 52. Отставку поддержали не только все демократы, но и один сенатор-республиканец — Митт Ромни;

«за» импичмент — 48, «против» — 52. Отставку поддержали не только все демократы, но и один сенатор-республиканец — Митт Ромни; По пункту о препятствии работе Конгресса : «за» импичмент — 47, «против» — 53. Ромни не считает Трампа виновным по этой статье, поэтому он проголосовал против его отставки;

: «за» импичмент — 47, «против» — 53. Ромни не считает Трампа виновным по этой статье, поэтому он проголосовал против его отставки; Ромни стал первым в истории сенатором, голосовавшим за импичмент президента от своей партии, а также первым республиканцем, поддержавшим такую инициативу демократов. О голосовании против Трампа по первому пункту он объявил заранее. Сенатор признавал, что действие носило символический характер.



Трампа обвинили в злоупотреблении положением из-за того, что он, по мнению Демократической партии, требовал у руководства Украины открыть антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена — своего вероятного оппонента на выборах-2020. В противном случае президент якобы угрожал задержать отправление военной помощи.

В препятствии правосудию Трампа обвинили, поскольку он предположительно запретил как минимум девяти бывшим и нынешним подчинённым участвовать в расследовании Конгресса и давать показания.

Палата представителей проголосовала за импичмент в декабре 2019 года. Большинство там принадлежит демократам.