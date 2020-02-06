Прямой эфир
За отставку проголосовал даже один республиканец — Митт Ромни. Но результат оказался предсказуемым.
Сенат США, где Республиканская партия обладает большинством, оправдал Дональда Трампа во время заключительного голосования по процедуре импичмента. Прямую трансляцию вели Washington Post, The New York Times и другие СМИ.
Решение Сената не подлежит обжалованию: фактически палата сейчас выполняла функции суда присяжных. Для того, чтобы Трампа отправили в отставку, требовалось хотя бы две трети голосов палаты Конгресса, однако этого предсказуемо не произошло.
Трампа обвиняли по двум пунктам — о злоупотреблении властью (Abuse of Power) и препятствии расследованию Конгресса (Obstruction of Congress).
Трампа обвинили в злоупотреблении положением из-за того, что он, по мнению Демократической партии, требовал у руководства Украины открыть антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена — своего вероятного оппонента на выборах-2020. В противном случае президент якобы угрожал задержать отправление военной помощи.
В препятствии правосудию Трампа обвинили, поскольку он предположительно запретил как минимум девяти бывшим и нынешним подчинённым участвовать в расследовании Конгресса и давать показания.
Палата представителей проголосовала за импичмент в декабре 2019 года. Большинство там принадлежит демократам.
Пока через процедуру импичмента не отстраняли ни одного президента США: Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1998) также оправдал Сенат. Ричард Никсон (1974) сложил полномочия добровольно после того, как Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента.
Демократы как обычно обосрались
никто и не ожилал другого исхода. Суть маневра в том, чтоб чуть сбить рейтинг Трампа перед выборами 2020
Суть маневра в том, чтоб чуть сбить рейтинг Трампа перед выборами 2020
А добились, что у него сейчас самый высокий рейтинг за все время.
49% одобряет его работу.
Не думаю, что это поможет.
Репутационно стороны закрепились - сложно перепрограммировсть запрограммировснную на определённые действия массу - они уже подчиняются догмам и не вникают в аргументы.
А эти самые "аргументы" от демократов, для этой массы, только портят репутацию демократам.
Теперь он ещё и Байдена через сыночка начнёт открыто уничтожать
Когда нашему деду объявим импичмент?
Скорее уже дед сам себе объявит импичмент, а правительство осудит это решение и заставит его править вечно...
когда акции теслы больше 1000 будут
Когда нашему деду объявим импичмент?
Он сейчас с помощью конституционного переворота объявляет его себе сам, чтобы потом до конца его жизни уже никто не мог объявить ему импичмент.
ЧТД
Американский демократ - хуже говна.
Поигрались и хватит, Трампу ещё стену достраивать на втором сроке.
но и один республиканец — Митт Ромни
республиканский лузерок решил подпортить статистику однопартийного импичмента
С кем поспорить на американские доллары, что этого парня выберут на второй срок?)
Блять, жаль раньше тебя не слушал. Блять, жаль и дальше не буду.
Напиши ей. Может и ещё чем поможешь
Интересно, а что было бы, если Зеленский например сказал бы, что слова Трампа и блокировка военной помощи он считает давлением?
Ромни кншн жалкий.
Сначала в унисон всем либеральным СМИ засирал Трампа, потом после неожиданной победы ползал к нему на коленях в надежде получить место в правительстве, а теперь окончательно похоронил свою политическую карьеру из-за мальчишеской обиды.
https://www.vanityfair.com/news/2016/11/mitt-romney-donald-trump-dinner-secretary-of-state