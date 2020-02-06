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Артём Мазанов
6570

В украинском учебнике по географии нашли карту из Skyrim Материал редакции

В шестом классе изучают географию по Skyrim, а в десятом — смотрят на грустного Киану Ривза.

34 комментария
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В украинском учебнике по географии за шестой класс обнаружили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом рассказала журналистка Анна Чабарай.

Авторы учебника — В. Пеструшко и Г. Уварова. Его издали в 2014 году тиражом более 100 тысяч экземпляров. Учебник рекомендован министерством образования страны. Карту из Skyrim нашли в разделе «Земля на плане и карте» — 36 страница.

Карта из учебника и карта из игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

В начале февраля в другом украинском учебнике — по всемирной истории за 10 класс — нашли грустного Киану Ривза: его прифотошопили к снимку 1932 года. Автор учебника позже рассказал, что намеренно оставил фото с актёром.

#новости #украина

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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34 комментария
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Избытокъ Хромосомъ

41

Ну это норм отсылка вообще и без подписи, мол настоящая фотка/карта

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Заметный пёс_анон

Избытокъ
10

Кроме того, это раздел про карты и ориентирование на местности без привязки к стране.

Ответить

Константин Курасов

–54

Всё что надо знать о национальной истории нэзалэжной

Ответить

Andrey Valikov

Константин
65
Ответить

тот самый токсик

Константин
4

Ты позор своего рода.

Ответить

Константин Курасов

тот
–13

оооо, каклаху порвало...

Ответить

Razzy LeeRay

21
Ответить

сироп от щекотки

Razzy
3

тупо нормальный движ

Ответить

Ilya Korotkov

Razzy
0

Кажется, он на не совсем украинском говорит

Ответить

Государственный парфюмер

Ilya
4

Тупо на тамриэлике мовит

Ответить

Артём Стасенко

Ilya
1

Так це ту'ум

Ответить

Люц Шнайдер

Razzy
0

https://www.youtube.com/watch?v=hb8hhy18V-o

Ответить

Konstantin Koremin

18

Довакхiн Довакхiн, наал oк зiн лoс вaхрiн!

Ответить

Алексей Патрин

Konstantin
1

ЭТА ПЯТЬ!

Ответить

Alex Sallivan

9

Скайрим для нордов. Причем тут украинцы?

Ответить

Константин Курасов

Alex
4

Рифтенская и Хьялмаркские народные республики (восточный Скайрим) не согласны с данной политикой и пытаются отложиться к Морровинду. И Солстхейн тоже наш.

Ответить

Самостоятельный кавалер

8
Ответить

Константин Курасов

Валерий
4

похоже на зарождение нового мема

Ответить

Украина

0
В учебнике по географии за 6 класс оказалась…
Отвлекитесь от учебника по истории с Киану.
tjournal.ru
Ответить

Украина

Украина
6

@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  Потом ещё ты будешь на редакцию жаловаться.

Ответить

Всеобщий пришелец

3

https://youtu.be/hb8hhy18V-o

Ответить

Pavel Averyanov

2

отличился

Как что-то плохое. Прекрасный пример для аналогии на (казалось бы) скучные реалии обычных карт.

Ответить

Andre Macareno

2

Кто-нибудь, проверьте учебник биологии, полагаю, там мы найдём рисунок утопца или ещё какого-нибудь чудища из вселенной "Ведьмака"

Ответить

Михаил Бочаров

1

Не, ну это тупо бан! Там должен был быть Морровинд...

Ответить

Вторичный дебаркадер

Михаил
2

Олды тут.
Готика больше нравилась. Извени.

Ответить

Нормальный дебаркадер

Унылый
3

Согласен. В учебниках истории должна быть карта с указанием того, как войска Старого лагеря штурмовали рудную шахту Нового лагеря в обход ставки наемников.

Ответить

Нелепый коктейль

Goodsanta
0

Всегда нравился больше Болотный лагерь. Теперь я сижу на TJ.

Ответить

Здоровый томагавк_два

Унылый
1

Вообще да, тут тоже все постоянно призывают Спящего. Ширяева

Ответить

Андрей Лузин

1

Докопаться до иконки в углу, которая чисто для я красоты и не несёт никакой информатмвности..

Ответить

Никита Бабич

1

Согласно логике нашего Госта, если нет снизу приписки
Рис. {номер} - {Содержание рисунка}
То картинка считается неинформативной/нечитаемой.
Тут же можно её считать тематическим оформлением, нету же приписки "карта поверхности Земли".

Ответить

Black Jack

–6

Далее напишут, что хоббиты на самом деле были древними украми?

Ответить

Pavel Averyanov

Black
1

Наконец-то достойная гипотеза происхождения флоресского человека

Ответить

Намерен шар

0

Скайрим же для нордов, а не для украинцев...

Ответить

パイナップル アリクサンダ

–5

Кто не скачет тот имперец! Кто не скачет тот талморец!
Слава Скайриму! Нордам Слава!

Ответить
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