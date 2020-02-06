Прямой эфир
В шестом классе изучают географию по Skyrim, а в десятом — смотрят на грустного Киану Ривза.
В украинском учебнике по географии за шестой класс обнаружили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом рассказала журналистка Анна Чабарай.
Авторы учебника — В. Пеструшко и Г. Уварова. Его издали в 2014 году тиражом более 100 тысяч экземпляров. Учебник рекомендован министерством образования страны. Карту из Skyrim нашли в разделе «Земля на плане и карте» — 36 страница.
В начале февраля в другом украинском учебнике — по всемирной истории за 10 класс — нашли грустного Киану Ривза: его прифотошопили к снимку 1932 года. Автор учебника позже рассказал, что намеренно оставил фото с актёром.
Ну это норм отсылка вообще и без подписи, мол настоящая фотка/карта
Кроме того, это раздел про карты и ориентирование на местности без привязки к стране.
Всё что надо знать о национальной истории нэзалэжной
Ты позор своего рода.
Кажется, он на не совсем украинском говорит
Довакхiн Довакхiн, наал oк зiн лoс вaхрiн!
Скайрим для нордов. Причем тут украинцы?
Рифтенская и Хьялмаркские народные республики (восточный Скайрим) не согласны с данной политикой и пытаются отложиться к Морровинду. И Солстхейн тоже наш.
@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Потом ещё ты будешь на редакцию жаловаться.
отличился
Как что-то плохое. Прекрасный пример для аналогии на (казалось бы) скучные реалии обычных карт.
Кто-нибудь, проверьте учебник биологии, полагаю, там мы найдём рисунок утопца или ещё какого-нибудь чудища из вселенной "Ведьмака"
Не, ну это тупо бан! Там должен был быть Морровинд...
Олды тут.
Готика больше нравилась. Извени.
Согласен. В учебниках истории должна быть карта с указанием того, как войска Старого лагеря штурмовали рудную шахту Нового лагеря в обход ставки наемников.
Всегда нравился больше Болотный лагерь. Теперь я сижу на TJ.
Вообще да, тут тоже все постоянно призывают Спящего. Ширяева
Докопаться до иконки в углу, которая чисто для я красоты и не несёт никакой информатмвности..
Согласно логике нашего Госта, если нет снизу приписки
Рис. {номер} - {Содержание рисунка}
То картинка считается неинформативной/нечитаемой.
Тут же можно её считать тематическим оформлением, нету же приписки "карта поверхности Земли".
Далее напишут, что хоббиты на самом деле были древними украми?
Кто не скачет тот имперец! Кто не скачет тот талморец!
Слава Скайриму! Нордам Слава!