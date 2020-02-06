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Среди его самых известных фильмов — «Спартак», «Жажда жизни» и «Туз в рукаве».
Американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщил его сын — актёр Майкл Дуглас.
Кирк Дуглас — лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Золотой медведь», «Сезар» и Гильдии киноактёров США. В 1996 году он получил почётный «Оскар» за выдающуюся карьеру.
Среди наиболее известных работ Кирка Дугласа — «Туз в рукаве» (1951 год), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957) и «Спартак» (1960).
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Что значит эф?
https://tjournal.ru/internet/124405-press-f-to-pay-respects-pyat-let-memu-stavshemu-universalnoy-reakciey-interneta-na-smert-i-bytovye-tragedii
Вечная память Спартаку!
-Кто здесь Спартак, пусть встанет!
-я Спартак.
-я Спартак!
- нет я Спартак!!!
Вот это произвело в детстве впечатление!
Хорошие гены... 103 года.
А почему он умер?
Очень нравился в детвстве фильм Викинги, даже больше чем Спартак.
Хорошо пожил. Покойся с миром.