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Артём Мазанов
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В возрасте 103 лет умер актёр Кирк Дуглас Материал редакции

Среди его самых известных фильмов — «Спартак», «Жажда жизни» и «Туз в рукаве».

16 комментариев
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​Кирк Дуглас Снимок Reuters

Американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщил его сын — актёр Майкл Дуглас.

Для всего мира мой отец был легендой, актёром из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас.

Майкл Дуглас
актёр

Кирк Дуглас — лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Золотой медведь», «Сезар» и Гильдии киноактёров США. В 1996 году он получил почётный «Оскар» за выдающуюся карьеру.

Среди наиболее известных работ Кирка Дугласа — «Туз в рукаве» (1951 год), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957) и «Спартак» (1960).

Кадр из фильма «Спартак»

#новости #происшествия

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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16 комментариев
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Victor Vasiljev

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F

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Sergey Varnachev

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Что значит эф?

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Отчаянный огонь

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Что ты пидор

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Твердый ГОСТ

Sergey
1

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Серебряный Джонни

Sergey
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Press "F" to pay respect

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Сергей Батурин

7

Вечная память Спартаку!

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Stan Majors

Сергей
5

-Кто здесь Спартак, пусть встанет!
-я Спартак.
-я Спартак!
- нет я Спартак!!!

Вот это произвело в детстве впечатление!

Ответить

x mst

4

Хорошие гены... 103 года.

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Илья Павлов

x
4

Не зря снимался в фильме «Жажда жизни»

Ответить

ouxen

4

ну и ну!

Ответить

Андрей Балконский

2

Исер Данилович его имя.

Ответить

Drakosha

2

А почему он умер?

Ответить

LC

Drakosha
0

А почему он умер?

"Жажду жизни" больше никто не смотрит.

Ответить

Константин Дараган

1

Очень нравился в детвстве фильм Викинги, даже больше чем Спартак.
Хорошо пожил. Покойся с миром.

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Bad Bear

0

You're dead, Jim

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Martin Schulz

0

Кактус Джек

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