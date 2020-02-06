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По последним данным, на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле погибли три человека. Об этом сообщает NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.
Коджа рассказал, что число пострадавших увеличилось до 179, а всего на борту лайнера находились 183 человека, включая шесть членов экипажа. Трое из госпитализированных находятся в реанимации.
5 февраля самолёт авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. По предварительным данным, причиной произошедшего стала плохая погода. Министерство транспорта Турции назвало это «жёсткой посадкой».
Блин
По нереальности произошедшего напоминает фильм «экипаж»
Я про маленькое количество жертв при таком внешне ужасающем проишествии
(Я про фильм, где самолёт кверхногами летал а не про советский)
А что за самолёт то не скажите? Или название самолёта можно говорить, только если это superjet 🤔?