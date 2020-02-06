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Артём Мазанов
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При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле погибли три человека. Число пострадавших увеличилось до 179 Материал редакции

По последним данным, на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.

4 комментария
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Снимок AP​

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле погибли три человека. Об этом сообщает NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.

Коджа рассказал, что число пострадавших увеличилось до 179, а всего на борту лайнера находились 183 человека, включая шесть членов экипажа. Трое из госпитализированных находятся в реанимации.

5 февраля самолёт авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. По предварительным данным, причиной произошедшего стала плохая погода. Министерство транспорта Турции назвало это «жёсткой посадкой».

#новости #происшествия

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4 комментария
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Kind Bastard

0

Я так понимаю это пилоты. Не очень понятно как они могли выжить.

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Виктор Ганелес

0

Блин
По нереальности произошедшего напоминает фильм «экипаж»
Я про маленькое количество жертв при таком внешне ужасающем проишествии

(Я про фильм, где самолёт кверхногами летал а не про советский)

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Илья Афанасьев

0

А что за самолёт то не скажите? Или название самолёта можно говорить, только если это superjet 🤔?

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Alex Rembish

Илья
0

Boeing-737-800, в новости по ссылке из статьи есть.

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