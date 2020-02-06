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Артём Мазанов
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«Обида пришла с небес»: Ургант извинился за шутку о новых требованиях к космонавтам, которая не понравилась Рогозину Материал редакции

Второе извинение за 10 дней.

45 комментариев
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Иван Ургант извинился за шутку о новых требованиях к космонавтам, которая не понравилась главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину: в прошлом выпуске телеведущий пошутил, что «лёгкое психическое отклонение» или «судимость по малолетству» не должны мешать людям, мечтающим полететь в космос.

После этой шутки Урганту в Твиттере ответил аккаунт робота «Фёдора».

FEDOR @FEDOR37516789
Ургант предложил снизить требования при наборе космонавтов, чтобы можно было брать в отряд людей с психическими отклонениями, "грабителей старух" и малолетних осужденных
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2020-02-05/urgant-poshutil-nad-dyroj-v-korable-s-ekaterinburgskim-kosmonavtom
Нет, Иван, речь идёт лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте

Твит «Фёдора» репостнул Рогозин. Глава Роскосмоса также обратил внимание на то, что Ургант ведёт свое шоу уже восемь лет, из-за чего у него «язык намозолился». Чиновник также вспомнил показанный в «Вечернем Урганте» коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж.

Дмитрий Рогозин @Rogozin
Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев. https://twitter.com/FEDOR37516789/status/1224916024551792640

Ургант в ответ назвал «Фёдора» «бездушным куском металла», все функции которого «свелись к одному — остроумно отвечать в Твиттере». Телеведущий также удивился, что Рогозин вспомнил шутку про Христа, поскольку извинения за неё уже принесены.

Но Дмитрий Рогозин? Я честно говоря, не ожидал такого. Зачем вспоминать конфликт, за который я уже извинился? Ну причём тут верующие? Это то же самое, чтобы я сейчас сказал: «8 лет для программы нашей это много, а вот для строительства „Восточного“ — это вообще ничего».

Иван Ургант
телеведущий

Но за шутку про требования к космонавтам Ургант всё же извинился. «Нас жизнь научила, если кого-то обидел, нужно извиниться», — пояснил телеведущий. Он также пригласил на сцену пожилого человека, которого назвал «сценаристом, придумавшим эту шутку» и «сделал ему выговор».

Дмитрий, не снижайте требования к кандидатам в космонавты. Вот один раз мы снизили требования к сценаристам. Вы посмотрите, с кем приходится иметь дело.

Ургант также рассказал, что понимает, почему Рогозин так отреагировал на эту шутку. Он объяснил это новостью о предстоящих в феврале испытаниях разработанного предприятиями Роскосмоса трамвая.

Дело в том, что в Роскосмосе сейчас непростые времена. У них запуск нового стратегически важного проекта — трамвая. Не в первый раз Роскосмос запускает трамвай, все запуски были неудачными. Дело в том, что трамвай уезжал и не возвращался.

Это второй раз за 10 дней, когда Ургант извиняется за шутку из «Вечернего Урганта». В прошлый раз телеведущий попросил прощения перед теми, чьи чувства оскорбил коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях находился Николас Кейдж.

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#новости #ургант #телевидение

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45 комментариев
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Алексей Селезнев

25

Да что ж у них рожи  то такие у всех 

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Kyler

Алексей
1

Просто слишком сытно живут

Ответить

Valera Ivanov

Алексей
1

Пивная диета

Ответить

Иван Семёныч

Valera
0

Когда ты был молодой и шутливый, Саакашвили пародировал в ПАСЕ, эх

Ответить

Dear Moscow,

Алексей
–1

что ж у них рожи то такие у всех

В Роскосмос сниженную гравитацию ветром надуло. Сильнее всего дует в кабинете рогозина.

Вот изнутри и давит — там-то гравитация мощнее.

Ответить

Европейский Орзэмэс

Dear
1

В "Экспансии" астровитяне из-за низкой гравитации наоборот были худыми и вытянутыми...

Ответить

Виктор Ганелес

CiZerin
0

Астровитяне - это сильно
Ассоциируется с «обитаемым островом» стругацких

Ps я понял, что астероидяне

Ответить

Пожилой каякер

Виктор
0

Да, ты прав. Даже не знаю, как я так обосрался (

Ответить

Митя Простомолотов

Алексей
0

питерские

Ответить

Максим Шпилёв

19

Начни свой день с извинений

Ответить

Глубокий холод

Максим
0

Кадыров одобряет 

Ответить

Старинный супер_стар

17

Ургант, видимо, тренируется перед шутками о Кадырове

Ответить

Озорной Лис

Goodsanta
5
Ответить

Митя Простомолотов

Озорной
0

это что еще за пиздец?
такое было??

Ответить

Василий Лебедев

Митя
0

Говорят, это традиционный боевой костюм чеченцев. Шлем, вроде, арабский. Все остальное в принципе классика для восточных армий. В русские княжества тех времен это все из Азии тоже пришло, это не какие-то аутентичные для славян доспехи.

Ответить

Митя Простомолотов

Василий
0

ты бы еще сказал, ковёр как ковёр
выглядит всё так будто кто-то кукухой поехал ,а ему подыгрывают

Ответить

Константин Курасов

7

Шутки про восточный и трамвай такие, что не удивлюсь, если после таких извинений Рогозина снимут с поста, и это такая подготовка общественного мнения была

Ответить

Горный магнит

Константин
4

Кому нужно готовить общественное мнение для снятия Рогозина? Да на него насрать всем. Ну и Ургант, кмк не тот человек, через которого АП будет свои месседжи доносить. Одной оговорочки Киселя или пары слов Жирика хватило бы чтоб намекнуть.

Ответить

Константин Курасов

Сергей
2

Ну, ты за нас-то не говори. Зрителям госТВ столько лет говорили, что Рогозин хороший, просто так его снимать не станут, сначала поругают месяц-два. (Запомни этот твит).
Первый канал вообще просто так чиновников не ругает, кмк.
А тут ещё и новый премьер, кабмин. Вполне могут скинуть Рогозина, чтобы на хлебное место своего дружка поставить. Обычное дело.

Ответить

Акционерный велосипед

Константин
3

Ага, для Рогозина нужно общественное мнение готовить, а правительство можно и так поменять. Рогозин другое дело, конечно

Ответить

Акиф Гаджиев

Roman
1

Имхо, мое личное мнение конечно, но Медведева сама власть весь период примерно после года 2017-го особо не поддерживала в репутационном плане
Конечно, никто его не хейтил (трудно хейтить вторую должность в стране кому-либо), но ситуация под его уход если и не была подготовлена специально, то очень пришлась к месту
А так - за общественное мнение последнее время крепко берутся, достаточно того как главу Чувашии выбросили за два публичных прокола

Ответить

Пенсионный

Акиф
0

Да, так и есть. Медвед все последние годы использовался для слива недовольства, а потом был выкинут за ненадобностью.

Ответить

Константин Курасов

Roman
0

сорян, ща времени нет снова элементарные вещи разжёвывать

Ответить

Народный каякер

Констан…
0

ща времени нет снова элементарные вещи разжёвывать

Открой свой анонимный канал в телеграме с разжовыванием пост фактум, говорят, можно что-то заработать даже

Ответить

Kyler

Константин
0

Я удивлен, что он вообще остался на своем месте, уверен что скоро снимут

Ответить

Litnikov Danil

Константин
3

Ответ огонь, но сомневаюсь, что нужно лезть в конспирологию, дескать, это спланировано. Предполагаю, Урганту и так понятно, кого можно пнуть 

Ответить

Константин Курасов

Litnikov
0

Уверен, на первом есть ориентировки - кого можно пинать, кого нет. У всех крупных частных телекомпаний такие есть, у наших госканалов - и подавно.

Ответить

George Weiller

0

религиозные чувства православных верующих

хоспаде, это же еще в голове нужно было придумать, поток сознания

Ответить

George Weiller

George
14

Я не увидел извинений, только хорошие ответы Ивана

Ответить

Виталий Лановой

3

@Вечерний Ургант  ждём оперативный комментарий. Ну или извинитесь.

Ответить

Litnikov Danil

2

Извинения? Да бросьте, этот стёб так то получше оригинала будет

Ответить

Артём Стасенко

2

У Урганта новая постоянная рубрика, где он каждую неделю извиняется

Ответить

Даниил Каплинский

1

А почему в зале так тихо было? Мне казалось что там обычно публика в лайве неприхотливая. Тут даже шутки были годные, а всего пара смешков.

Ответить

Новая папка

Даниил
1

Присядь сейчас, я открою тебе главный секрет в твоей жизни: смех в этом шоу не настоящий. И в Камеди Клаб тоже не настоящий. И даже в сериале Геной Букиным он тоже не настоящий.

Ответить

Митя Простомолотов

Новая
0

а большинство закадрового смеха,было записано в 50-х годах. Смех и есть смех, что его перезаписывать. Поучается, все кто смеются за кадром сейчас мертвы

Ответить

Илья Гераськин

Новая
0

Настоящий вырезают чтоль из Урганта?

Ответить

Андрей Коршев

1

Как бы снова извиняться не пришлось

Ответить

Озорной Лис

1

Если так дальше пойдет, то возникнет риск оскорбить кого-то во время извинения и придется извиняться за не правильные извинения ))

Ответить

Исмаил Исмаилзаде

0

Все бы так "извинялись"

Ответить

Владимир Дыркин

0

в прошлом "извинении" был подъём над путиным, о котором вы так и не написали 

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Урганту не привыкать извиняться. То за чувства верующих, то за красного комиссара, теперь вот за космонавтов )))
Все его извинения это просто пук в муку.

Ответить

Georgi Yudin

0

После чего Рогозин кинул зигу и ушел в закат
https://www.youtube.com/watch?v=FUItOUKQ-zc

Ответить

Viktor Tolkach

0

Я уже разок писал что-то подобное, но мне кажется, что Ургант стремится повторить судьбу персонажа Стивена Фрая и V for Vendetta. 

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Павел Хомяков

0

Скоро в России законодательно запретят шутить.

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Прочий холод

0

https://coub.com/view/1i617l

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