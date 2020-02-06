Второе извинение за 10 дней.

В закладки Аудио

Иван Ургант извинился за шутку о новых требованиях к космонавтам, которая не понравилась главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину: в прошлом выпуске телеведущий пошутил, что «лёгкое психическое отклонение» или «судимость по малолетству» не должны мешать людям, мечтающим полететь в космос.

После этой шутки Урганту в Твиттере ответил аккаунт робота «Фёдора».

FEDOR @FEDOR37516789

https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2020-02-05/urgant-poshutil-nad-dyroj-v-korable-s-ekaterinburgskim-kosmonavtom

Нет, Иван, речь идёт лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте Ургант предложил снизить требования при наборе космонавтов, чтобы можно было брать в отряд людей с психическими отклонениями, "грабителей старух" и малолетних осужденныхНет, Иван, речь идёт лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте

Твит «Фёдора» репостнул Рогозин. Глава Роскосмоса также обратил внимание на то, что Ургант ведёт свое шоу уже восемь лет, из-за чего у него «язык намозолился». Чиновник также вспомнил показанный в «Вечернем Урганте» коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж.

Дмитрий Рогозин @Rogozin Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев. https://twitter.com/FEDOR37516789/status/1224916024551792640

Ургант в ответ назвал «Фёдора» «бездушным куском металла», все функции которого «свелись к одному — остроумно отвечать в Твиттере». Телеведущий также удивился, что Рогозин вспомнил шутку про Христа, поскольку извинения за неё уже принесены.

Но Дмитрий Рогозин? Я честно говоря, не ожидал такого. Зачем вспоминать конфликт, за который я уже извинился? Ну причём тут верующие? Это то же самое, чтобы я сейчас сказал: «8 лет для программы нашей это много, а вот для строительства „Восточного“ — это вообще ничего».

Иван Ургант телеведущий

Но за шутку про требования к космонавтам Ургант всё же извинился. «Нас жизнь научила, если кого-то обидел, нужно извиниться», — пояснил телеведущий. Он также пригласил на сцену пожилого человека, которого назвал «сценаристом, придумавшим эту шутку» и «сделал ему выговор».

Дмитрий, не снижайте требования к кандидатам в космонавты. Вот один раз мы снизили требования к сценаристам. Вы посмотрите, с кем приходится иметь дело.

Ургант также рассказал, что понимает, почему Рогозин так отреагировал на эту шутку. Он объяснил это новостью о предстоящих в феврале испытаниях разработанного предприятиями Роскосмоса трамвая.

Дело в том, что в Роскосмосе сейчас непростые времена. У них запуск нового стратегически важного проекта — трамвая. Не в первый раз Роскосмос запускает трамвай, все запуски были неудачными. Дело в том, что трамвай уезжал и не возвращался.