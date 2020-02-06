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Второе извинение за 10 дней.
Иван Ургант извинился за шутку о новых требованиях к космонавтам, которая не понравилась главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину: в прошлом выпуске телеведущий пошутил, что «лёгкое психическое отклонение» или «судимость по малолетству» не должны мешать людям, мечтающим полететь в космос.
После этой шутки Урганту в Твиттере ответил аккаунт робота «Фёдора».
Твит «Фёдора» репостнул Рогозин. Глава Роскосмоса также обратил внимание на то, что Ургант ведёт свое шоу уже восемь лет, из-за чего у него «язык намозолился». Чиновник также вспомнил показанный в «Вечернем Урганте» коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был Николас Кейдж.
Ургант в ответ назвал «Фёдора» «бездушным куском металла», все функции которого «свелись к одному — остроумно отвечать в Твиттере». Телеведущий также удивился, что Рогозин вспомнил шутку про Христа, поскольку извинения за неё уже принесены.
Но за шутку про требования к космонавтам Ургант всё же извинился. «Нас жизнь научила, если кого-то обидел, нужно извиниться», — пояснил телеведущий. Он также пригласил на сцену пожилого человека, которого назвал «сценаристом, придумавшим эту шутку» и «сделал ему выговор».
Ургант также рассказал, что понимает, почему Рогозин так отреагировал на эту шутку. Он объяснил это новостью о предстоящих в феврале испытаниях разработанного предприятиями Роскосмоса трамвая.
Это второй раз за 10 дней, когда Ургант извиняется за шутку из «Вечернего Урганта». В прошлый раз телеведущий попросил прощения перед теми, чьи чувства оскорбил коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях находился Николас Кейдж.
Да что ж у них рожи то такие у всех
Пивная диета
что ж у них рожи то такие у всех
В Роскосмос сниженную гравитацию ветром надуло. Сильнее всего дует в кабинете рогозина.
Вот изнутри и давит — там-то гравитация мощнее.
В "Экспансии" астровитяне из-за низкой гравитации наоборот были худыми и вытянутыми...
Астровитяне - это сильно
Ассоциируется с «обитаемым островом» стругацких
Ps я понял, что астероидяне
Начни свой день с извинений
Ургант, видимо, тренируется перед шутками о Кадырове
это что еще за пиздец?
такое было??
Говорят, это традиционный боевой костюм чеченцев. Шлем, вроде, арабский. Все остальное в принципе классика для восточных армий. В русские княжества тех времен это все из Азии тоже пришло, это не какие-то аутентичные для славян доспехи.
ты бы еще сказал, ковёр как ковёр
выглядит всё так будто кто-то кукухой поехал ,а ему подыгрывают
Шутки про восточный и трамвай такие, что не удивлюсь, если после таких извинений Рогозина снимут с поста, и это такая подготовка общественного мнения была
Кому нужно готовить общественное мнение для снятия Рогозина? Да на него насрать всем. Ну и Ургант, кмк не тот человек, через которого АП будет свои месседжи доносить. Одной оговорочки Киселя или пары слов Жирика хватило бы чтоб намекнуть.
Ну, ты за нас-то не говори. Зрителям госТВ столько лет говорили, что Рогозин хороший, просто так его снимать не станут, сначала поругают месяц-два. (Запомни этот твит).
Первый канал вообще просто так чиновников не ругает, кмк.
А тут ещё и новый премьер, кабмин. Вполне могут скинуть Рогозина, чтобы на хлебное место своего дружка поставить. Обычное дело.
Ага, для Рогозина нужно общественное мнение готовить, а правительство можно и так поменять. Рогозин другое дело, конечно
Имхо, мое личное мнение конечно, но Медведева сама власть весь период примерно после года 2017-го особо не поддерживала в репутационном плане
Конечно, никто его не хейтил (трудно хейтить вторую должность в стране кому-либо), но ситуация под его уход если и не была подготовлена специально, то очень пришлась к месту
А так - за общественное мнение последнее время крепко берутся, достаточно того как главу Чувашии выбросили за два публичных прокола
Да, так и есть. Медвед все последние годы использовался для слива недовольства, а потом был выкинут за ненадобностью.
сорян, ща времени нет снова элементарные вещи разжёвывать
ща времени нет снова элементарные вещи разжёвывать
Открой свой анонимный канал в телеграме с разжовыванием пост фактум, говорят, можно что-то заработать даже
Я удивлен, что он вообще остался на своем месте, уверен что скоро снимут
Ответ огонь, но сомневаюсь, что нужно лезть в конспирологию, дескать, это спланировано. Предполагаю, Урганту и так понятно, кого можно пнуть
Уверен, на первом есть ориентировки - кого можно пинать, кого нет. У всех крупных частных телекомпаний такие есть, у наших госканалов - и подавно.
религиозные чувства православных верующих
хоспаде, это же еще в голове нужно было придумать, поток сознания
А почему в зале так тихо было? Мне казалось что там обычно публика в лайве неприхотливая. Тут даже шутки были годные, а всего пара смешков.
Присядь сейчас, я открою тебе главный секрет в твоей жизни: смех в этом шоу не настоящий. И в Камеди Клаб тоже не настоящий. И даже в сериале Геной Букиным он тоже не настоящий.
а большинство закадрового смеха,было записано в 50-х годах. Смех и есть смех, что его перезаписывать. Поучается, все кто смеются за кадром сейчас мертвы
Если так дальше пойдет, то возникнет риск оскорбить кого-то во время извинения и придется извиняться за не правильные извинения ))
в прошлом "извинении" был подъём над путиным, о котором вы так и не написали
Урганту не привыкать извиняться. То за чувства верующих, то за красного комиссара, теперь вот за космонавтов )))
Все его извинения это просто пук в муку.
После чего Рогозин кинул зигу и ушел в закат
https://www.youtube.com/watch?v=FUItOUKQ-zc
Я уже разок писал что-то подобное, но мне кажется, что Ургант стремится повторить судьбу персонажа Стивена Фрая и V for Vendetta.