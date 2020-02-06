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Артём Мазанов
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Первый канал связал коронавирус с Трампом, так как тот раздавал короны на «Мисс Вселенной». Так ведущий пытался пошутить Материал редакции

Клеймёнова легко было воспринять серьёзно: о том, что это шутка, напрямую он не сказал.

34 комментария
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5 февраля в программе «Время» на Первом канале вышел сюжет о конспирологических теориях происхождения нового коронавируса. Перед этим телеведущий Кирилл Клейменов попытался пошутить и связал китайский вирус с Трампом, так как тот раздавал короны на «Мисс Вселенной». Запись доступна на сайте телеканала.

Клейменов рассказал, что «из происхождения слов становится яснее происхождение вируса». Он заявил, что после этого пояснения, «цели и задачи использования коронавируса становятся абсолютно ясными».

Берём слово «корона». Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп — президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно: раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты.

Кирилл Клейменов
телеведущий

Телеведущий не сказал, что его слова — это шутка, поэтому некоторые могли принять их за серьёзное объяснение. Он лишь сказал: «Полный бред, скажете вы. И я бы с вами согласился. Если бы не репортаж».

После Клейменова в сюжете Первого канала рассказали о нескольких конспирологических теориях происхождения нового коронавируса:

  • Коронавирус рукотворен: он мог появиться в лаборатории, связанной с биологической военной программой Китая. А его переносчиками могли выступить летучие мыши, выбравшиеся оттуда;
  • Руку к созданию вируса NcoV2019 приложили американцы;
  • Новый коронавирус якобы поражает только азиатов.

По состоянию на утро 6 февраля, новый коронавирус обнаружили у 28 тысяч человек. Уже погибли 565 человек.

#новости #первыйканал #телевидение #вирусизкитая

Спасибо за наводку Jordan Slon
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34 комментария
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Миша Сергеев

14

Сегодня видел этот видос думал фейк, а это не фейк что ли!?

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Иван Семёныч

Миша
1

Ну покекать решил мужик, чего такого.

Ответить

Лев Люкшин

Иван
2

Обкекался чет по итогу

Ответить

Иван Семёныч

Лев
0

Уволили?

Ответить

Лев Люкшин

Иван
2

Хуже. Про него на тж запостили

Ответить

Taktischer Corgi

Иван
0

Повысили

Ответить

Иван Семёныч

Taktisc…
0

Жаль, если так будет. Намного приятнее он, чем ебнутая Зейналова или Толстой

Ответить

Дмитрий Мордяшёв

Иван
0

Достаю оба меча

Ответить

allah213

8

Ну так это делают, потому что население это с удовольствием кушает, ещё  и добавки просит

Ответить

Иван Семёныч

1

Страшно представить, что тогда говорят по рен-тв

Ответить

Соответствующий Абдужаббор

Иван
15

Ну смотри. Берём основу слова "коронавирус" - корона. Корона состоит из двух слогов: -кор- и -на-. Кого называют "кормами"? Корреспондентов. А "На" очевидно значит "Навальный". Очевидно выходит "Вирус Корреспондентов Навального". Выводы делайте сами...

Ответить

Серьезный Филипп

4

Такое говорить по официальным каналам пзц позор.
Не зря я тв выкинул.

Ответить

Образованный инструмент

Игорь
3

А мог бы продать!

Ответить

Андрей Николаевич

Mikhail
5

Или порнушку на большом экране смотреть

Ответить

Ленинградский файл

Андрей
2

Во всяком случае, в этих фильмах добра и мира больше, а в конце все счастливы и довольны.

Ответить

N/a

2

Он же прямо говорит, что теперь к конспирологии

Ответить

Pavel Zyukin

N/a
6

Равносильно "А теперь я начну нести хуйню"

Ответить

Elian Kavinsky

N/a
4

Думаешь, жители первого канала знают такие слова?

Ответить

Социологический динозавр

Elian
1

Ох уж эти мамины циники

Ответить

Elian Kavinsky

Yaroslav
1

Ох уж эти жители первого канала

Ответить

Окончательный Никита

Elian
2

ТУПАЯ ВАТА, ПЕРВЫЙ КАНАЛ! А ВОТ Я УМНЫЙ, НА ЛЕНТАЧЕ СИЖУ

Ответить

Elian Kavinsky

Yaroslav
0

Этот житель сгорел...

Ответить

Пограничный блик

Elian
0

На Украине есть свой Лентач?

Ответить

Иван Семёныч

Elian
1

Вангую уровень интеллекта зрителей Первого скоро обгонит твиттерных, прежде всего за счёт способности концентрации внимания на большом объёме информации и лучшего понимания контекста

Ответить

Василий Лебедев

3

Только сейчас понял, что этот мем с Клейменова рисовали.

Ответить

Иван Гессе

1

Кирилл Клейменов связал китайский вирус с Трампом, так как тот раздавал короны на «Мисс Вселенной»

ему с такими способностями только сценарии писать. такая же ахуенная связь

Ответить

Денис Ахмадиев

1

С теми убытками, который показывает Первый, им по ходу уже все равно, что вещать, лишь бы завирусилось. 

Ответить

Автоматический корабль

1

Смищно))))

Ответить

Anna Luben

1

А почему его еще не заставили извиниться за шуточки шутейки?

Ответить

artemy_hoover

0

Юмор - моё почтение.

Ответить

hyposlasher

0

Плохих комиков на первый канал не возьмут

Ответить

user37437

0

Сегодня не первое апреля,  и это не смехопанорама чтобы так шутить - уволить за такие шутки надо.

Ответить

зэиксцэ

0

Вы просто не выкупаете.

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Эмиль Рубанов

0

Так якобы или только азиатов поражает? Это же типа важно.

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