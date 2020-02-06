Клеймёнова легко было воспринять серьёзно: о том, что это шутка, напрямую он не сказал.

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5 февраля в программе «Время» на Первом канале вышел сюжет о конспирологических теориях происхождения нового коронавируса. Перед этим телеведущий Кирилл Клейменов попытался пошутить и связал китайский вирус с Трампом, так как тот раздавал короны на «Мисс Вселенной». Запись доступна на сайте телеканала.

Клейменов рассказал, что «из происхождения слов становится яснее происхождение вируса». Он заявил, что после этого пояснения, «цели и задачи использования коронавируса становятся абсолютно ясными».

Берём слово «корона». Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп — президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно: раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Кирилл Клейменов телеведущий

Телеведущий не сказал, что его слова — это шутка, поэтому некоторые могли принять их за серьёзное объяснение. Он лишь сказал: «Полный бред, скажете вы. И я бы с вами согласился. Если бы не репортаж».

После Клейменова в сюжете Первого канала рассказали о нескольких конспирологических теориях происхождения нового коронавируса:

Коронавирус рукотворен: он мог появиться в лаборатории, связанной с биологической военной программой Китая. А его переносчиками могли выступить летучие мыши, выбравшиеся оттуда;

Руку к созданию вируса NcoV2019 приложили американцы;



Новый коронавирус якобы поражает только азиатов.

