Прямой эфир
Клеймёнова легко было воспринять серьёзно: о том, что это шутка, напрямую он не сказал.
5 февраля в программе «Время» на Первом канале вышел сюжет о конспирологических теориях происхождения нового коронавируса. Перед этим телеведущий Кирилл Клейменов попытался пошутить и связал китайский вирус с Трампом, так как тот раздавал короны на «Мисс Вселенной». Запись доступна на сайте телеканала.
Клейменов рассказал, что «из происхождения слов становится яснее происхождение вируса». Он заявил, что после этого пояснения, «цели и задачи использования коронавируса становятся абсолютно ясными».
Телеведущий не сказал, что его слова — это шутка, поэтому некоторые могли принять их за серьёзное объяснение. Он лишь сказал: «Полный бред, скажете вы. И я бы с вами согласился. Если бы не репортаж».
После Клейменова в сюжете Первого канала рассказали о нескольких конспирологических теориях происхождения нового коронавируса:
По состоянию на утро 6 февраля, новый коронавирус обнаружили у 28 тысяч человек. Уже погибли 565 человек.
Сегодня видел этот видос думал фейк, а это не фейк что ли!?
Ну покекать решил мужик, чего такого.
Обкекался чет по итогу
Уволили?
Повысили
Жаль, если так будет. Намного приятнее он, чем ебнутая Зейналова или Толстой
Ну так это делают, потому что население это с удовольствием кушает, ещё и добавки просит
Страшно представить, что тогда говорят по рен-тв
Ну смотри. Берём основу слова "коронавирус" - корона. Корона состоит из двух слогов: -кор- и -на-. Кого называют "кормами"? Корреспондентов. А "На" очевидно значит "Навальный". Очевидно выходит "Вирус Корреспондентов Навального". Выводы делайте сами...
Такое говорить по официальным каналам пзц позор.
Не зря я тв выкинул.
А мог бы продать!
Или порнушку на большом экране смотреть
Во всяком случае, в этих фильмах добра и мира больше, а в конце все счастливы и довольны.
Он же прямо говорит, что теперь к конспирологии
Думаешь, жители первого канала знают такие слова?
Ох уж эти мамины циники
Ох уж эти жители первого канала
ТУПАЯ ВАТА, ПЕРВЫЙ КАНАЛ! А ВОТ Я УМНЫЙ, НА ЛЕНТАЧЕ СИЖУ
Этот житель сгорел...
Вангую уровень интеллекта зрителей Первого скоро обгонит твиттерных, прежде всего за счёт способности концентрации внимания на большом объёме информации и лучшего понимания контекста
Кирилл Клейменов связал китайский вирус с Трампом, так как тот раздавал короны на «Мисс Вселенной»
ему с такими способностями только сценарии писать. такая же ахуенная связь
С теми убытками, который показывает Первый, им по ходу уже все равно, что вещать, лишь бы завирусилось.
Сегодня не первое апреля, и это не смехопанорама чтобы так шутить - уволить за такие шутки надо.